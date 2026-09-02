Életmód
A 2026-os celeb esküvők rangsora kizárólag vibe alapján
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Úgy tűnik, most már kifejezetten menő és sikkes dolog egy teljesen átlagosnak tűnő városházán kimondani az igent. Az elmúlt egy évben feltűnően sok híresség választott anyakönyvi hivatalt az esküvője helyszínéül. Talán tényleg ez lett az új luxus: ha elég híres vagy, akkor a hétköznapi esküvő válik igazán trendivé.
Összegyűjtöttük a legfrissebb londoni celeb-városházi esküvőket, és természetesen vibe alapján rangsoroltuk is őket.
4. Dua Lipa és Callum Turner - 6/10
Május 31-én Dua Lipa kivételesen nem nyaralt, helyette Callum Turnerrel hivatalosan is összeházasodtak a londoni The Old Marylebone Town Hallban, mindössze egy héttel a nagyszabású, szicíliai esküvőjük előtt.
A megjelenés kétségtelenül emlékezetes volt, különösen Dua gigantikus kalapja. A retró, hetvenes éveket idéző hangulat abszolút működik, de egy ekkora fejfedővel mégis hogyan lehet úgy kiszállni az autóból, hogy az ember ne verje bele az ajtóba?
3. Francesca Allen és Ed Crossan - 7/10
A Love Island ötödik évadából ismert Francesca Allen ezen a héten ment hozzá üzletember párjához, Ed Crossanhez, szintén a Marylebone Town Hallban.
Az ifjú pár szó szerint ragyogott, amikor egy veterán autóval elindultak London egyik elegáns negyedén keresztül. Az összhatás kifogástalanul romantikus volt. Egyetlen kifogásunk ismét a kalap. Francesca hatalmas, fátyollal kombinált fehér fejfedője nagyon látványos, de ha valakinek ennyire fényes és gyönyörű haja van, azt vétek elrejteni.
2. Josh Denzel és Ruby Wong - 8/10
Igen, néhány napon belül egy újabb ismert Love Island-szereplő mondta ki az igent ugyanazon a városházán. Ruby ruhája enyhén szokatlan, de ezt a lehető legnagyobb bóknak szánjuk. Van benne valami különös, játékos és nagyon karakteres, ami tökéletesen működik rajta. A videókon ráadásul mindketten annyira felszabadultnak és boldognak tűnnek, különösen amikor Ruby pörög-forog a ruhájában, hogy az ember akarva-akaratlanul velük együtt mosolyog. Pontosan ilyen energiát szeretnénk látni egy esküvőn.
1. Charli XCX és George Daniel – 360/10
Ha létezik a maximálisan londoni esküvő fogalma, akkor Charli XCX és a The 1975 dobosa, George Daniel valószínűleg megalkották annak tökéletes verzióját. A páros a Hackney Town Hallban házasodott össze, majd az egészet egy lazán elszívott cigarettával és egy olasz étteremből szerzett borral ünnepelte az utcán egy rakás Lime bicikli előtt. Charli és George hivatalos esküvőjét 2025. július 19-én tartották a Hackney Town Hallban, nagyjából húsz vendég jelenlétében. A ceremónia után végigsétáltak a főutcán a Dalla nevű olasz étteremhez, majd Dalstonban, az Ellie’s bárban folytatták az estét, amely többek között a nyolcfontos martinijairól ismert. Tökéletes káosz, tiszta Charli, 10/10.
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