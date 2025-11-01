Horoszkóp
Az elmúlt hónapok 5 legmeglepőbb új sztárpárja, akiket álmunkban sem képzeltünk volna el együtt

Léna


Sztárok, Sztárpárok
Utoljára frissült: 2025. október 30. 16:25

Forrás: Getty Images

Az elmúlt hónapok 5 legmeglepőbb új sztárpárja, akiket álmunkban sem képzeltünk volna el együtt
A nap cikke

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön

Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!

Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják

A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait

Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!

Az elmúlt hónapok 5 legmeglepőbb új sztárpárja, akiket álmunkban sem képzeltünk volna el együtt

Az elmúlt hetekben a szerelem a legváratlanabb helyeken bukkant fel Hollywoodban! Új párok, titkos románcok és villámgyors egymásra találások kavarták fel a sztárvilágot.

Az elmúlt hetekben a szerelem a legváratlanabb helyeken bukkant fel Hollywoodban! Új párok, titkos románcok és villámgyors egymásra találások kavarták fel a sztárvilágot.

2025 eddig is bővelkedett váratlan fordulatokban, de az biztos, hogy a sztárok szerelmi élete képes volt még azt is felülmúlni, amire számítottunk ezen a téren. Az év második felében ugyanis olyan hírességek találtak egymásra, akikről senki sem gondolta volna, hogy valaha egy pár lesznek – nem csoda, hogy először alig akartuk elhinni, hogy nem csak alaptalan pletykáról van szó. Most összegyűjtöttük 2025 második felének (eddigi) legváratlanabb sztár-szerelmeit, amikről az egész világ beszél.

Nézd csak, kik találtak egymásra az elmúlt 3-4 hónapban:

Galéria / 5 kép

Az elmúlt hónapok 5 legmeglepőbb új sztárpárja, akiket álmunkban sem képzeltünk volna el együtt

Galéria

Kép
Divat

Ezek Budapest legjobb vintage boltjai, ahol igazi kincsekre bukkanhatsz

Szereted támogatni a fenntartható életmódot? Ha igen, ezekbe a vintage üzletekbe mindenképp látogass el Budapesten.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják

A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Kép
Életmód

A 10 legjobb zombifilm halloweenra

Ha oszlik a szomszéd, jobb, ha elfutsz - avagy apokalipszis a köbön horrorral és humorral fűszerezve.

Kép
Önismeret

Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön

Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!

Kép
Önismeret

Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait

Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!

Kép
Sztárok

Ők a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli párjai

A Bármit, csak ezt ne! szereplői között nagyon megvan a kémia, de vajon kivel osztják meg a mindennapokat a való életben? Most megmutatjuk, kik a sorozat sztárjainak igazi párjai, és melyik kapcsolat erősebb, mint a fikció.