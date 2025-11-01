Divat
Az elmúlt hónapok 5 legmeglepőbb új sztárpárja, akiket álmunkban sem képzeltünk volna el együtt
Forrás: Getty Images
4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született
Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép
Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!
Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön
Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!
Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják
A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait
Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!
2025 eddig is bővelkedett váratlan fordulatokban, de az biztos, hogy a sztárok szerelmi élete képes volt még azt is felülmúlni, amire számítottunk ezen a téren. Az év második felében ugyanis olyan hírességek találtak egymásra, akikről senki sem gondolta volna, hogy valaha egy pár lesznek – nem csoda, hogy először alig akartuk elhinni, hogy nem csak alaptalan pletykáról van szó. Most összegyűjtöttük 2025 második felének (eddigi) legváratlanabb sztár-szerelmeit, amikről az egész világ beszél.
Nézd csak, kik találtak egymásra az elmúlt 3-4 hónapban:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Ezek Budapest legjobb vintage boltjai, ahol igazi kincsekre bukkanhatsz
Szereted támogatni a fenntartható életmódot? Ha igen, ezekbe a vintage üzletekbe mindenképp látogass el Budapesten.
Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják
A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
A 10 legjobb zombifilm halloweenra
Ha oszlik a szomszéd, jobb, ha elfutsz - avagy apokalipszis a köbön horrorral és humorral fűszerezve.
Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön
Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait
Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!
Ők a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli párjai
A Bármit, csak ezt ne! szereplői között nagyon megvan a kémia, de vajon kivel osztják meg a mindennapokat a való életben? Most megmutatjuk, kik a sorozat sztárjainak igazi párjai, és melyik kapcsolat erősebb, mint a fikció.