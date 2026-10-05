20 sztár, aki őszintén bevallotta, milyen plasztikai beavatkozása volt

A sztárok külsejét gyakorlatilag nagyítóval vizsgálja az internet. Elég, ha valakinek egy vörös szőnyeges eseményen kicsit másképp áll az arca, és máris elindulnak a találgatások arról, vajon milyen beavatkozást végeztethetett el. Csakhogy a feltételezés és a tény között óriási különbség van. Az alábbi hírességek esetében viszont nincs szükség találgatásokra: valamennyien saját maguk beszéltek arról, milyen plasztikai vagy esztétikai beavatkozáson estek át. És miközben van, aki kifejezetten boldog az eredménnyel, más sztárok utólag már sokkal kritikusabban tekintenek a döntésükre.

1. Simone Biles

Simone Biles 2025-ben árulta el, hogy három műtéten is átesett: mellnagyobbítást, alsó szemhéjplasztikát és fülcimpa-helyreállító beavatkozást végeztek rajta. A tornász szerint a szeme alatti táskák örökletesek voltak, és hosszú ideig zavarták, különösen azért, mert fotósok is rendszeresen megjegyzéseket tettek rájuk. A fülcimpáját pedig egy korábbi sérülés miatt kellett helyreállítani, miután fiatalabb korában kiszakadt belőle egy fülbevaló. Biles azt mondta, azért beszél nyíltan a témáról, mert fontosnak tartja, hogy ne keltsen irreális képet arról, hogyan néz ki valaki természetesen.

2. Lisa Kudrow

Lisa Kudrow mindössze 16 éves volt, amikor megműttette az orrát. A Jóbarátok sztárja évekkel később úgy emlékezett vissza, hogy abban az életszakaszban a beavatkozást hatalmas változásként élte meg. A műtétet ráadásul közvetlenül azelőtt végeztette el, hogy új középiskolába került volna, így az új osztálytársai közül sokan már csak az új külsejével ismerték meg. Kudrow később úgy fogalmazott, számára akkor pozitív változást jelentett, és jelentősen befolyásolta azt, hogyan tekintett saját magára.

3. John Stamos

John Stamos nem egy, hanem két orrműtéten esett át. Gyerekként egy golfütővel törték el az orrát, később pedig, amikor már a General Hospital című sorozatban szerepelt, úgy döntött, plasztikai sebészhez fordul.

Az első műtét eredményével azonban nem volt elégedett. Ezt később ő maga is részben hiúságnak nevezte, majd egy második beavatkozást is bevállalt - méghozzá annál a sebésznél, aki Michael Jacksonon is dolgozott. Stamos ma már humorral beszél arról, hogy végül „kétszeres orrműtétes pasi” lett belőle.

4. Kaley Cuoco

Kaley Cuoco sosem csinált nagy titkot abból, hogy plasztikai műtéten esett át. A színésznő korábban elmondta, hogy az orrát és a mellét is megműttette, és ezeket a döntéseket kifejezetten pozitívan élte meg. Később egy gyerekkora óta meglévő nyaki vonalba töltőanyagot is kapott. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte az ilyen beavatkozásoknak személyes döntésnek kell maradniuk: attól, hogy ő elégedett volt velük, még nem jelenti azt, hogy bárkinek szüksége lenne ugyanerre.

5. Tyra Banks

Tyra Banks szintén nyíltan beszélt arról, hogy modellkarrierje elején megműttette az orrát. Eredetileg egy anatómiai probléma miatt került szóba az operáció, de a modell elmondása szerint végül esztétikai változtatást is kért. Banks később azért beszélt nyilvánosan a műtétről, mert szerinte nem lenne korrekt úgy tenni, mintha minden, amit a közönség lát rajta, kizárólag természetes adottság lenne.

6. Josh Peck

Josh Peck alsó szemhéjplasztikát végeztetett, miután éveken keresztül gondolkodott a beavatkozáson. A döntéshez állítása szerint az is hozzájárult, hogy a Turner & Hooch forgatásán egy operatőr megjegyzést tett arra, hogy egyre nehezebb előnyösen megvilágítani az arcát. A saját podcastjának videóiban is egyre többször figyelte ugyanazt a területet, végül pedig John Stamos is arra biztatta, hogy ha ennyire zavarja, foglalkozzon vele. Peck azóta pozitívan nyilatkozott az eredményről.

7. Jennifer Grey

Jennifer Grey története egészen más. A Dirty Dancing sztárja a film hatalmas sikere után két orrműtéten is átesett, a másodikra azért volt szükség, hogy korrigálják az első beavatkozás után kialakult problémát. A végeredmény azonban annyira megváltoztatta az arcát, hogy Grey szerint az emberek gyakran fel sem ismerték. Emlékei szerint még olyan is előfordult, hogy egy repülőtéri dolgozó nem hitte el, hogy valóban ő látható az igazolványán. A színésznő később arról beszélt, hogy mindez szakmailag is komoly hatással volt rá, és úgy élte meg, mintha egyik pillanatról a másikra láthatatlanná vált volna.

8. Kylie Jenner

Kylie Jenner sokáig jóval kevésbé beszélt nyíltan az esztétikai beavatkozásairól, az utóbbi években azonban sokkal részletesebben mesél róluk. A The Kardashians egyik epizódjában például elmondta, hogy 19 évesen mellimplantátumot kapott, nem sokkal azelőtt, hogy teherbe esett volna Stormival. 2025-ben aztán még a pontos implantátumadatokat is megosztotta egy TikTok-felhasználó kérdésére: 445 köbcentis, közepes profilú szilikonimplantátumokról beszélt, amelyeket részben az izom alá helyeztek.

9. Bella Hadid

Bella Hadid mindössze 14 évesen esett át orrműtéten és felnőttként már nem biztos benne, hogy újra meghozná ugyanezt a döntést. A modell a Vogue-nak elmondta, ma már sajnálja, hogy nem hagyta meg azt az orrot, amelyet az őseihez kötött. Kíváncsi lett volna arra, hogyan változik az arca az évek során. Hadid ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy számos más olyan beavatkozást is elvégeztetett volna, amelyeket az interneten neki tulajdonítanak: elmondása szerint például nem volt arcfeltöltése vagy szememelő műtéte.

10. Meghan Trainor

Meghan Trainor 2025 elején mellfelvarráson esett át, amelyhez kisebb implantátumokat is kapott. Az énekesnő már tinédzserkora óta gondolkodott a műtéten, de végül két terhesség, szoptatás és testsúlyváltozás után döntötte el, hogy belevág. Trainor szerint önmagában a felvarrás nem adta volna meg azt a formát, amelyet szeretett volna, ezért 290 köbcentis implantátumok mellett döntött. Később rendkívül elégedetten beszélt az eredményről, és saját magának adott ajándékként tekintett a műtétre.

11. Megan Fox

Megan Fox a Call Her Daddy podcastban beszélt részletesen arról, pontosan milyen beavatkozásokat vállalt. Elmondása szerint a húszas évei elején egyszer megműttette az orrát, emellett három különböző mellműtéten is átesett. Az első mellnagyobbítása 21-22 éves korában történt, később a szoptatás után újabb műtét következett, majd egy további korrekció. Botoxot és töltőanyagokat is használt. Fox azt is elárulta, hogy volt még egy olyan műtéte, amelyről tudatosan nem szeretne nyilvánosan beszélni.

12. Priyanka Chopra Jonas

Priyanka Chopra Jonas története azért különösen érdekes, mert az ő esetében eredetileg nem kozmetikai céllal kezdődött a beavatkozás. Egy polipot kellett eltávolítani az orrüregéből, a műtét során azonban komplikáció történt, amely megváltoztatta az orra formáját. Chopra Jonas szerint ez karrierje elején komoly lelki és szakmai nehézségeket okozott: még szerepektől is elesett a megváltozott külseje miatt. Később édesapja biztatására vállalta a korrekciós műtétet.

13. Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis mindössze 25 éves volt, amikor plasztikai műtéten esett át, és később egyáltalán nem beszélt pozitívan az élményről. A színésznő a 60 Minutesnak mesélte el, hogy a Perfect forgatásán egy operatőr nem akarta egy adott napon közelről fényképezni, mert szerinte táskás volt a szeme. Curtis számára rendkívül megalázó volt a megjegyzés, a forgatás után pedig műtétet végeztetett. Utólag azt mondta, a beavatkozás nem sikerült jól, és szinte azonnal megbánta.

14. Chrissy Teigen

Chrissy Teigen talán az egyik legszokatlanabb beavatkozásról beszélt nyíltan: zsírleszívást végeztetett a hónalján. Bár később viccesen az egyik legbutább dolognak nevezte, amit valaha csinált, azt is elismerte, hogy akkor magabiztosabbnak érezte magát tőle, sőt akár újra bevállalná. Az eredmény azonban nem bizonyult véglegesnek: évekkel később azzal viccelődött, hogy a zsír egyszerűen visszatért.

15. John Cena

John Cena 2024 novemberében hajátültetésen esett át. A színész és pankrátor elmondása szerint évekig hallgatta, ahogy a WWE közönsége megjegyzéseket tesz ritkuló hajára, és végül ezek ösztönözték arra, hogy utánanézzen a lehetőségeinek. Később azt mondta, leginkább azt bánja, hogy a hajbeültetést övező szégyenérzet miatt ilyen sokáig halogatta a döntést. Saját bevallása szerint a beavatkozás jelentősen megváltoztatta az életét.

16. Cardi B

Cardi B talán az egyik legnyíltabban beszélő híresség, ha plasztikáról van szó. Korábban elmondta, hogy már 18 évesen mellimplantátumot kapott, később pedig biopolimer-injekciókkal változtattak a fenekén. Ez utóbbi beavatkozásból később a befecskendezett anyag nagy részét eltávolíttatta. Cardi beszélt már orrműtétről és más kozmetikai beavatkozásokról is, és következetesen azt képviseli, hogy a saját testéről mindenki maga dönthet.

17. Heidi Montag

Heidi Montag neve gyakorlatilag összeforrt a 2000-es évek egyik legextrémebb celeb-plasztikai történetével. 2009-ben ugyanis állítása szerint egyetlen nap alatt tíz különböző kozmetikai beavatkozáson esett át. Volt köztük mellnagyobbítás, szemöldökemelés, Botox, korábbi orrműtétének korrekciója, arcfeltöltés saját zsírral, állkisebbítés, nyaki zsírleszívás és fülműtét, emellett teste több területén is végeztek zsírleszívást. Montag később rendkívül fájdalmasnak írta le a felépülést, és azóta többször is beszélt arról, mennyire drasztikus döntést hozott akkor.

18. Iggy Azalea

Iggy Azalea először mellnagyobbításáról beszélt nyíltan, majd amikor az orrműtétjéről kérdezték, azt sem próbálta letagadni. Az énekesnő szerint nincs értelme szégyellni vagy titkolni, ha valaki úgy dönt, szeretne megváltoztatni magán valamit. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a plasztikai műtét nem feltétlenül oldja meg valakinek az önmagával kapcsolatos bizonytalanságait – ezért szerinte fontos tisztában lenni azzal, milyen elvárásokkal vág bele valaki.

19. Dolly Parton

Dolly Parton valószínűleg mindenkinél régebb óta beszélt teljes természetességgel a plasztikai műtéteiről. Soha nem próbálta azt a látszatot kelteni, hogy jellegzetes külsejét kizárólag a genetikának köszönheti. Az énekesnő többször elmondta, hogy számos beavatkozása volt. A mellét például fogyás után korrigáltatta, és sajátos humorával évtizedek óta ugyanazt az álláspontot képviseli: ha valami zavarja a külsején, foglalkozik vele.

20. Joel McHale

Joel McHale története tökéletesen bizonyítja, hogy az esztétikai beavatkozások témája messze nem kizárólag a női sztárokról szól. A színész 2026-ban árulta el, hogy összesen négy hajbeültetésen esett át, amelyekre nagyjából 10 ezer dollárt költött. McHale szerint az első beavatkozásánál még egy régebbi technikát alkalmaztak, amely során egy bőrcsíkot távolítottak el a fejbőrből, ezt pedig kifejezetten fájdalmas élményként írta le. A modernebb technikákat már sokkal pozitívabban értékeli, és saját haját látva ma már teljesen nyíltan beszél arról, hogy az eredmény több hajbeültetésnek köszönhető.

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