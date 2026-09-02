Sérülések, mérgező smink és tragédiák: 17 brutális kulisszatitok Hollywood múltjából

Hollywoodról mindenkinek azonnal a csillogás, a vörös szőnyeges események, a lélegzetelállító ruhák, a siker és a sok milliós fizetések jutnak eszébe, pedig a kulisszák mögött azért ennek a világnak is van egy nagyon sötét oldala – ami a múltban időnként kifejezetten brutális volt.

Sajnos évtizedekkel korábban egyáltalán nem volt biztonságban a színészek egészsége, sőt, az életük sem, a gyereksztárokkal pedig kifejezetten kegyetlenül bántak, de nem vigyáztak az állatok épségére sem, akikkel forgattak, a kaszkadőrök pedig tulajdonképpen egyfolytában a halállal néztek szembe.

Mai szemmel ezeknek a történeteknek egy része egyszerűen felfoghatatlan, pedig a „mindent a tökéletes jelenetért” mentalitás évtizedeken át szinte természetes része volt a filmiparnak, sokszor úgy, hogy a szereplők és a stáb biztonsága csak másodlagos szempontnak számított.

Az ikonikus képkockák mögött ezért néha jóval sötétebb történet húzódik, mint amit a vásznon valaha is láthatunk: összegyűjtöttük Hollywood múltjának legsötétebb kulisszatitkait, amelyekből kiderül, milyen kegyetlen körülmények között kellett dolgozniuk a színészeknek és a kaszkadőröknek…

Figyelem, csak erős idegzetűeknek!

1. Egy kaszkadőr meghalt a Ha eljő a lovas forgatása közben

A Ha eljő a lovas (Comes a Horseman) című western forgatásán Jim Sheppard Jason Robards dublőreként dolgozott és amikor egy olyan jelenetet vettek fel, amelyben a karaktert egy ló húzta maga után, az állat letért a tervezett útvonalról, Jim pedig egy kerítésoszlopnak csapódott és belehalt a sérüléseibe. Hátborzongató módon a jelenet egy része végül bekerült a filmbe, amit a halálos ütközés előtti ponton vágtak el.

2. Shirley Temple-t bezárták egy fülkébe, amikor még óvodás volt

Shirley Temple mindössze néhány évesen kezdte a karrierjét a Baby Burlesks rövidfilmekben, amelyekben kisgyerekek parodizálták a felnőtteknek szánt hollywoodi filmeket. Már maga a koncepció is furcsa mai szemmel, de ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy módszerekkel tartották fegyelmezetten a gyerekszereplőket. Shirley Temple elmesélte, hogy ha valamelyikük „rosszul viselkedett”, bezárták egy sötét, ablaktalan, hangszigetelt fülkébe. Shirley ekkor három-négy éves lehetett.

3. John Wayne filmjét egy atomkísérleti terület közelében forgatták

Az 1956-os The Conqueror című filmet John Wayne főszereplésével Utah államban forgatták egy olyan térségben, amelynek közelében korábban atomkísérletek folytak. Az évek során elterjedtek a pletykák arról, hogy a 220 fős stáb és szereplőgárda tagjai közül 91 embernél alakult ki rák a radioaktív csapadék miatt, és 46-an bele is haltak a betegségükbe. Ennek ellenére soha nem sikerült bizonyítani, hogy a forgatási helyszín hatására lettek daganatos betegek.

4. Az élet csodaszép karácsonyi jeleneteit brutális nyári melegben vették fel

Az élet csodaszép (It's A Wonderful Life) forgatásának a sztorival ellentétben nem télen zajlott, hanem 1946 júniusában és júliusában Kaliforniában, a közel 32 fokos hőségben. A meleg pedig annyira megviselte a stábot, hogy Frank Capra rendező egy ponton pihenőnapot rendelt el, mert kimerült a stáb a hőség miatt. A hó természetesen műhó volt: a filmhez egy új keveréket fejlesztettek ki, amely sokkal élethűbbnek bizonyult a korábban használt kukoricapehelynél. A díszleteknél azonban dolomitot és – mai szemmel egészen elképesztő módon – azbesztet is használtak a hatás érdekében.

forrás: RKO Pictures/Archive Photos/Getty Images Az élet csodaszép (It's A Wonderful Life) film téli jeleneteit nyári hőségben forgatták le, ami életveszélyessé tette a felvételeket.

5. Linda Blair maradandó sérülést szerzett Az ördögűző forgatásán

Linda Blair még csak tinédzser volt, amikor Regant alakította Az ördögűzőben (The Exorcist), a forgatás pedig kőkmenény megpróbáltatás volt számára. A hálószobadíszletet extrém hidegre hűtötték, hogy a szereplők lehelete látszódjon a kamerán, miközben Linda vékony hálóingben dolgozott. A speciális smink ráadásul állítása szerint még az arcát is megégette. A legkomolyabb sérülést azonban az egyik rángatózós jelenet okozta: a színésznőt egy mechanikus heveder mozgatta olyan erővel, hogy megsérült a gerince, a törés később gerincferdüléshez és évekig tartó fájdalomhoz vezetett.

6. Egy gyerekszínésszel elhitették, hogy megölték a kutyáját

Jackie Coopernek sírnia kellett az 1931-es Skippy egyik jelenetében, de a könnyek egyszerűen nem akartak megindulni, hiába próbálkozott. A rendező – aki történetesen Jackie nagybátyja volt – ezért egészen kegyetlen módszerhez folyamodott: a fiút azzal fenyegették meg, hogy elviszik a kutyáját, majd úgy alakították a helyzetet, hogy Jackie azt higgye, az állatot lelőtték. A gyerek természetesen összeomlott, a kamera pedig rögzítette a kívánt érzelmi reakciót. Jackie később annyira meghatározónak tartotta az esetet, hogy önéletrajza, a Please Don't Shoot My Dog: The Autobiography of Jackie Cooper címe is erre a traumára utalt.

7. Egy forgatás során felrobbant a hajó, 27 ember meghalt

Az 1931-es The Viking film alkotói valódi jégmezők között akartak felvételeket készíteni Newfoundland partjainál. Varick Frissell producer-rendező azért tért vissza a helyszínre, mert még látványosabb, valóságosabb képeket szeretett volna a már nagyrészt elkészült filmhez. Az SS Viking azonban a jég fogságába került, majd március 15-én robbanás történt a hajón. Huszonhét ember vesztette életét, köztük Varick is. A robbanás pontos oka sosem tisztázódott, bár a hajók abban az időben robbanóanyagot is vittek magukkal a jég feltöréséhez.

8. Tippi Hedrenre öt napon keresztül valódi madarakat dobáltak

A Madarak (The Birds) egyik legfélelmetesebb jelenete kapcsán Tippi Hedren eredetileg azt az információt kapta, hogy mechanikus madarakat fognak használni, a forgatás kezdetén azonban közölték vele, hogy a szerkezetek nem működnek megfelelően, ezért élő állatokkal veszik fel a kérdéses részt. Öt napon keresztül hollókat, galambokat és más madarakat kvázi dobáltak rá, sőt, az utolsó napon néhány madarat még a ruhájához is rögzítettek. Tippi később felidézte, hogy a végére fizikailag és mentálisan is teljesen kimerült, az egyik madár pedig a szeméhez olyan közel csípte meg, hogy végül nem volt hajlandó tovább folytatni a forgatást.

9. Malcolm McDowell szemét tényleg fémeszközökkel tartották nyitva

A Mechanikus narancs (A Clockwork Orange) híres Ludovico-jelenetében Alex szemhéjait egy orvosi eszköz tartja nyitva. És igen: Malcolm McDowell esetében valóban így vették fel a jelenetet. A szemét érzéstelenítették, ám Malcolm később elmondta, hogy a kapcsok folyton elmozdultak, és felsértették a szaruhártyáját. Amikor elmúlt az érzéstelenítő hatása, olyan erős fájdalmai voltak, hogy a falba verte a fejét. Maradandó szemkárosodása végül nem lett, az élmény viszont érthetően nem tartozik a kellemes filmes emlékei közé.

10. Az Óz gonosz boszorkánya súlyosan megégett

Az Óz, a csodák csodája (The Wizard of Oz) családi film, sok gyerek kedvence, a forgatáson azonban olyan dolgokat csináltak, amelyeket ma már aligha engedélyeznének. A gonosz nyugati boszorkányt alakító Margaret Hamilton egyik jelenetében tűz-, és füsthatást használtak, ám a trükk rosszul sült el. Margaret arcán másodfokú, a kezén pedig ennél is súlyosabb égési sérülések keletkeztek. A helyzetet tovább nehezítette a boszorkány zöld sminkje, amelynek eltávolítása a sérült bőrről rendkívül fájdalmas volt.

11. A Bádogember első színésze a smink miatt került kórházba

Buddy Ebsen lett volna eredetileg a Bádogember az Óz, a csodák csodájában, de a karakter ezüstös külsejéhez alumíniumport használtak, amelyet Buddy belélegzett, és rövid idő után komoly légzési problémái alakultak ki. Kórházba került és a szerepet pedig végül Jack Haley vette át tőle. A smink formuláját ugyan megváltoztatták, de Jack sem úszta meg teljesen: nála szemfertőzés alakult ki.

12. A gonosz boszorkány kaszkadőre is súlyosan megsérült

És ezzel még mindig nincs vége az Óz, a csodák csodája forgatásán történt baleseteknek. Margaret kaszkadőre, Betty Danko egy seprűnyélen repülős jelenetet vett fel, amelyhez egy füstöt kibocsátó szerkezetet rögzítettek. A berendezés felrobbant, Betty pedig súlyosan megsérült. Mély seb keletkezett a lábán, belső szervei is károsodtak, sérülései miatt pedig végül méheltávolító műtétre volt szüksége.

13. Harold Lloyd azt hitte, kellékbombát tart a kezében, de nem az volt

A némafilmek egyik legnagyobb sztárja, Harold Lloyd 1919-ben egy stúdióban fotózáson vett részt, amikor a kezébe került egy tárgy, amelyről azt hitte, hogy kellék. Valójában valódi robbanószerkezet volt: a bomba felrobbant, Harold pedig súlyosan megsérült és elveszítette jobb kezének egy részét.

14. A tízéves Natalie Wood majdnem megfulladt, a rendező pedig tovább forgatott

Natalie Wood gyerekszínészként forgatta a The Green Promise című filmet, amikor egy viharjelenetben át kellett futnia egy hídon. Úgy tudta, a szerkezet csak azután omlik majd össze, hogy átért a túloldalra, ám valaki túl korán működésbe hozta azt: Natalie a vízbe zuhant, eltörte a bal csuklóját és kis híján megfulladt. Visszaemlékezések szerint miközben az édesanyja rohant volna hozzá, a rendező azt kérte, hogy tovább forogjon a kamera. A sérülése sem gyógyult megfelelően, Natalie pedig később gyakran karkötőkkel takarta el a csuklóján maradt deformitást.

15. Az Ómen körül annyi furcsa baleset történt, hogy „elátkozott filmként” kezdték emlegetni

Kevés filmhez kapcsolódik annyi baljós kulisszatörténet, mint az 1976-os Ómenhez (The Omen). A főszereplő, Gregory Peck és David Seltzer forgatókönyvíró repülőgépét például két külön úton is villámcsapás érte, és a produkció körül további különös balesetek történtek. Fontos persze különválasztani a dokumentált eseményeket az évtizedek alatt egyre színesebbé váló „átoktörténetektől”. A villámcsapások és több baleset valóban megtörtént, de ebből természetesen nem következik, hogy a filmet bármiféle természetfeletti átok sújtotta volna – bármennyire tökéletes marketingnek is hangzik egy Antikrisztusról szóló horror esetében.

16. Katharine Hepburn folyamatosan rosszul volt az Afrika királynője forgatásán

Az Afrika királynője (The African Queen) forgatása nem éppen luxusutazás volt: a stáb afrikai helyszíneken dolgozott nehéz körülmények között, ahol különféle gyomor-, és bélrendszeri betegségek ütötték fel a fejüket. Katharine Hepburn is olyan rosszul volt, hogy bizonyos jelenetek alatt egy vödröt tartottak készenlétben a kamera látóterén kívül.

17. Buster Keaton eltörte a nyakát, de éveken át nem tudott róla

Ha volt valaki, akinek a filmjeit nézve felmerül a kérdés, hogy „ezt mégis hogy élte túl?”, az Buster Keaton. A némafilmes legenda saját kaszkadőrmutatványainak nagy részét maga hajtotta végre, és az Ifjabb Sherlock detektív (Sherlock Jr.) forgatásán az egyik valóban komoly sérülést okozott neki. Egy hatalmas vízsugár ledöntötte a földre, Busternek pedig utána hetekig erős fejfájása volt. Azt viszont csak évekkel később, egy röntgenvizsgálat során tudta meg, hogy a balesetben valójában eltörte a nyakát. És mindeközben természetesen tovább forgatta a saját életveszélyes mutatványait.

Szerencsére ezek a filmek csak a vásznon brutálisak, nem a valóságban, de még így sem néznénk meg őket kétszer, na és te?

Galéria / 10 kép 10 drámafilm, ami annyira brutális, hogy sosem néznénk meg kétszer Megnézem a galériát

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