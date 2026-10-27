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Véraláfutásokkal kezdődött: leukémiát diagnosztizáltak az Emily Párizsban sztárjánál, őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról
Forrás: Netflix
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A színésznő mindössze 15 éves volt, amikor leukémiát diagnosztizáltak nála. Most arról mesélt, hogyan élte túl a hónapokig tartó kezeléseket, és miért érzi úgy, hogy az életét vadidegen embereknek köszönheti.
Az első tüneteket sokáig figyelmen kívül hagyta
Ashley Park mindig is energikus, aktív kamasz volt. Imádott táncolni, szerepelni az iskolai előadásokban, és szinte minden szabad percét valamilyen elfoglaltsággal töltötte. Aztán fokozatosan egyre nehezebbé váltak számára a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek is. Tánc közben kifulladt, az iskolai órák között alig bírt átsétálni egyik teremből a másikba. Eleinte azt hitte, a pubertás okozza a változásokat. Amikor pedig hatalmas, lilás véraláfutások kezdtek megjelenni a testén, az ügyetlenségének tulajdonította őket. Végül orvoshoz fordult, ahol kiderült, hogy akut mieloid leukémiában, a vérképző rendszer egyik súlyos daganatos betegségében szenved. A diagnózis teljesen váratlanul érte. Ahogy a mindbodygreennek adott interjújában fogalmazott, eszébe sem jutott, hogy rákos lehet.
Nyolc hónapig élt elszigetelten a kórházban
A színésznő nyolc hónapot töltött kórházi kezelés alatt, és összesen hat kemoterápiás cikluson esett át. A kezelések annyira megviselték a szervezetét, hogy rendszeres vér- és vérlemezketranszfúziókra volt szüksége. A fizikai fájdalom mellett a magányt viselte a legnehezebben. Legyengült immunrendszere miatt el kellett szigetelni, miközben kortársai iskolába jártak, barátkoztak és élvezték a kamaszkorukat. Park számára különösen sokat jelentett a tudat, hogy ismeretlen emberek véradása segíti az életben maradását. Bár soha találkozott az adományozók többségével, úgy érezte, ezek az emberek valamilyen módon mellette állnak a legnehezebb időszakban.
Elhatározta, hogy a betegség többé nem határozhatja meg az életét
Amikor a leukémia remisszióba került, Ashley mindenáron vissza akart térni a megszokott életéhez. A haja kihullott, immunrendszere még gyenge volt, az orvosok pedig óvatosságra intették, ő mégis visszament az iskolába. Kifejezetten zavarta, hogy környezete kizárólag beteg lányként tekintett rá. A színházban találta meg azt a szabadságot, amelyre szüksége volt. A színpadon más karakterek bőrébe bújhatott, és néhány órára maga mögött hagyhatta mindazt, amin keresztülment. A színészi pálya végül az egész jövőjét meghatározta. A Broadway után az Emily Párizsban című sorozat hozta meg számára a nemzetközi ismertséget.
Évekkel később ismét életveszélybe került
A leukémia legyőzése után Ashley azt hitte, már pontosan tudja, mennyire fontos odafigyelnie a testére. 2024-ben azonban egy súlyos mandulagyulladás következtében szeptikus sokkot kapott, és újra életveszélyes állapotba került. A történtek rádöbbentették, hogy hajlamos túlhajszolni magát, és figyelmen kívül hagyni szervezete figyelmeztető jeleit. Ma már tudatosabban figyel a pihenésre, az elegendő alvásra és a megfelelő folyadékbevitelre.
Most más betegek életét szeretné megmenteni
Ashley Park azért döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél a leukémiáról, mert pontosan tudja, milyen sokat jelenthet egy véradás azoknak, akik daganatos betegséggel küzdenek. Az Abbott és az amerikai Big Ten egyetemi sportszövetség véradási kampányához csatlakozott, hogy minél több fiatalt ösztönözzön segítségnyújtásra. A színésznő számára ez mélyen személyes ügy. Saját bevallása szerint ma azért élhet, dolgozhat és valósíthatja meg az álmait, mert évekkel ezelőtt ismeretlen emberek időt szántak arra, hogy vért adjanak. Történetével most azt szeretné megmutatni, hogy egyetlen véradás is hatalmas jelentőséggel bírhat. Hiszen valahol lehet egy 15 éves lány, aki ugyanúgy az életéért küzd, ahogyan egykor ő tette.
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