12 üzenet, amit elküldhetsz a pasinak, ha egyik napról a másikra ghostingol

A ghosting egyik legnehezebb része éppen az, hogy magyarázat nélkül maradunk, ezért könnyű órákig azon gondolkodni, vajon mit kellene írni. Bár sokszor a csend a legjobb válasz, ha mégis szeretnéd lezárni a helyzetet, nem mindegy, milyen üzenetet küldesz. A ghosting nemcsak azért kellemetlen, mert valaki eltűnik, hanem azért is, mert rengeteg megválaszolatlan kérdést hagy maga után. Vajon történt valami? Meggondolta magát? Rosszat mondtál? Vagy egyszerűen képtelen volt őszintén közölni, hogy nem szeretné folytatni? Ha mindenképpen írnál neki, érdemes egyetlen üzenetre szorítkozni. Ne könyörögj válaszért, ne próbáld bűntudatkeltéssel visszahozni, és főleg ne küldj egymás után öt újabb üzenetet, ha az elsőre sem reagál.

„Szia, minden rendben? Rég nem hallottam felőled.”

Egyszerű és visszafogott megoldás, ha még nem tudod biztosan, hogy valóban ghostingról van-e szó. Nem támadod a másikat, de jelzed, hogy észrevetted a távolságot. Ha erre sem érkezik válasz, már önmagában az is sokat elárul.

„Úgy éreztem, nagyon jól indult közöttünk valami, aztán hirtelen eltűntél. Szeretném érteni, mi történt.”

Akkor működhet, ha tényleg kialakult köztetek valamilyen kapcsolat, és a másik eltűnése teljesen váratlanul ért. Ez sebezhetőbb üzenet, ezért csak akkor küldd el, ha arra is készen állsz, hogy esetleg nem kapsz választ.

„Már egy ideje nem hallottam felőled, úgyhogy azt hiszem, ezt itt elengedem.”

Nem kér magyarázatot, és nem is próbálja újraindítani a kapcsolatot. Egyszerűen kimondja azt, amit a másik a hallgatásával már valószínűleg közölt.

„Holnap a barátaimmal beülünk valahova. Ha van kedved, csatlakozz.”

Ha még mindig érdekel a másik, de nem szeretnél komoly beszélgetést kezdeményezni, egy laza társasági program lehet az utolsó próbálkozás. Egy dolog fontos: ha erre sem reagál, ne küldj újabb meghívást.

„Ma eszembe jutottál valamiről. Remélem, jól vagy.”

Ez akkor jó választás, ha nincs benned harag, és valóban könnyedén tudod kezelni a helyzetet. Nem követel választ, és nem csinál drámát abból, hogy eltelt néhány hét.

forrás: gettyimages ghosting

„Nagyon jól éreztem magam veled, de nekem ennél több kommunikációra van szükségem.”

Talán az egyik legtisztább üzenet. Nem minősíti a másikat, csak megfogalmazza, neked mire van szükséged egy ismerkedésben. Ha valaki már az elején sem tudja ezt megadni, az is fontos információ.

„Örültem volna, ha inkább őszintén elmondod, hogy nem szeretnéd folytatni.”

Nem kell úgy tenni, mintha a ghosting nem esett volna rosszul. A lényeg, hogy a saját érzéseidről beszélj, ne pedig sértegetni kezdd a másikat. Egy rövid, higgadt mondat sokkal többet mond egy dühös üzenetregénynél.

„Sajnálom, hogy így alakult. Ha szeretnéd elmondani, mi történt, meghallgatlak.”

Ha neked valóban fontos lenne a lezárás, ezt is ki lehet mondani. Viszont érdemes előre elfogadni, hogy a closure nem feltétlenül attól az embertől érkezik majd, aki eltűnt.

„Valószínűleg még találkozunk közös társaságban. Szeretném, ha egy ideig adnánk egymásnak egy kis teret.”

Különösen hasznos lehet, ha közös baráti körből ismeritek egymást. Nem kell úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, de konfliktust sem szükséges generálni belőle.

„Lehet, hogy félreértettem valamit. Ha te már nem érzed ezt, inkább mondd meg őszintén.”

Ezzel lehetőséget adsz neki arra, hogy világosan kommunikáljon, anélkül hogy azonnal számonkérnéd. Egyben azt is jelzed, hogy számodra az őszinte válasz jobb, mint a bizonytalanság.

„Remélem, jól vagy. Ha egyszer szeretnél újra beszélni, tudod, hol találsz.”

Ez már inkább nyitva hagyja az ajtót, mintsem választ követelne. Akkor érdemes elküldeni, ha tényleg képes vagy utána továbblépni, és nem fogod naponta ellenőrizni, hogy látta-e.

Ne írj semmit

És sok esetben éppen ez lehet a legerősebb reakció. Ha valaki minden magyarázat nélkül megszakította a kommunikációt, nem feltétlenül neked kell még egy utolsó üzenettel lehetőséget teremtened arra, hogy lezárja azt, amit ő hagyott félbe.

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