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10+1 film- és sorozatjelenet, amit a színészek nem voltak hajlandók leforgatni

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 5. 17:21

Forrás: HBO Max

10+1 film- és sorozatjelenet, amit a színészek nem voltak hajlandók leforgatni
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Az alábbi színészek közölték: amit a rendező kért, az bizony nekik nem fér bele.
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Képzeld el, hogy megkapsz egy filmes vagy sorozatos szerepet, amire régóta vágytál. Elolvasod a forgatókönyvet, készülsz, beleéled magad a karakter bőrébe, tudod, hogy nagyjából mire számíts a forgatáson. Majd egyik nap közli a rendező, hogy bár nem írta a forgatókönyv, de le kéne vetkőznöd, hirtelen felindulásból lesz benne egy ilyen felvétel is. Vagy a karaktered, akit 5-6 éve játszol, megcsalja a párját, mert kitaláltak egy váratlan fordulatot és megváltoztatták a sztoriját. De az is lehet, hogy simán csak úgy érzed: a szerep jó, de minél többet olvasod a forgatókönyvet, annál kevésbé érzed azt, hogy egy bizonyos jelenet menni fog neked.

Hollywoodban bármelyik megtörténhet ezek közül - és meg is történik. Rengeteg olyan film- és sorozatjelenet akad, amire a színészek maguk mondtak nemet, és ragaszkodtak ehhez akár a kirúgás árán is. Mert van, ami tényleg nem fér bele, hiába kéri a rendező. Egy korábbi cikkünkben már írtunk pár ilyet (IDE kattintva elolvashatod azt a gyűjteményt, amiből azt is megtudhatod, mi az, amire A szolgálólány meséjének sztárja mondott élből nemet), most pedig itt egy frissebb összefoglaló.

Ezek a sztárok mind nemet mondtak egy jelenetre. Az okok igazán érdekesek:

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10+1 film- és sorozatjelenet, amit a színészek nem voltak hajlandók leforgatni

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