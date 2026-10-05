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11 sztár, aki inkább otthagyta a sikerszerepét, mint hogy kevesebb pénzért dolgozzon

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#kevesebb pénz
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 5. 13:06

Forrás: HBO Max

sztárok
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Hollywoodban egy sikeres film vagy sorozat nem jelenti automatikusan azt, hogy a következő szerződés is könnyen megszületik.

Előfordul, hogy egy színész úgy érzi, a felajánlott fizetés messze nincs arányban azzal, amit a produkcióhoz hozzátesz. Ilyenkor pedig van, aki inkább kiszáll. Neve Campbell, Jeremy Renner és több más ismert sztár is nemet mondott már egy szerepre vagy folytatásra azért, mert nem tartotta megfelelőnek az ajánlatot.

Neve Campbell – Sikoly

Neve Campbell több mint két évtizeden át volt a Sikoly franchise egyik legfontosabb arca, mégsem szerepelt a hatodik részben. A színésznő egyértelművé tette, hogy a döntése mögött a fizetési ajánlat állt: úgy érezte, az nem tükrözte azt az értéket, amit Sidney Prescott karakterével a filmsorozathoz adott. Campbell később visszatért a franchise-hoz, miután sikerült rendezni a helyzetet.

Jeremy Renner – Hawkeye

Jeremy Renner szerint a Hawkeye második évadára körülbelül feleannyi fizetést ajánlottak neki, mint amennyit az első szezonért kapott. A színész ezt nem fogadta el, és még arra is utalt, hogy különösen furcsának találta a csökkentést súlyos, 2023-as hókotróbalesete után. Renner ugyanakkor nem zárta ki, hogy megfelelő feltételek mellett ismét eljátssza Sólyomszemet.

Shawn és Marlon Wayans – Horrorra akadva

A Wayans fivérek kulcsszerepet játszottak a Horrorra akadva első részeinek sikerében, a harmadik film készítésekor azonban már nem voltak a projektben. Marlon Wayans később azt állította, hogy a franchise folytatásáról úgy értesültek, hogy közben nem sikerült megegyezniük a részesedésükről és a feltételekről. Évekkel később viszont újra bekapcsolódtak a sorozatba.

Crispin Glover – Vissza a jövőbe

George McFly szerepét az első Vissza a jövőbe filmben Crispin Glover alakította, a folytatásban azonban már más színész játszotta a karaktert. Glover szerint a neki felajánlott összeg kevesebb mint fele volt annak, amit hasonló nagyságú szerepekért más szereplők kaptak. Végül nem tért vissza, később pedig jogi vita is kialakult amiatt, ahogyan a produkció az első filmben kialakított megjelenéséhez hasonló karaktert használt.

Terrence Howard – Vasember

Az első Vasemberben Terrence Howard játszotta James Rhodes szerepét, a folytatásban azonban Don Cheadle vette át a karaktert. Howard később azt állította, hogy a második filmre az eredetileg kialkudott összeg töredékét ajánlották fel neki. A tárgyalások nem vezettek eredményre, így kiszállt a Marvel-produkcióból.

Lauren Cohan – The Walking Dead

Lauren Cohan Maggie Greene szerepében vált a The Walking Dead egyik központi karakterévé, a kilencedik évad előtt azonban elakadtak a szerződési tárgyalások. A színésznő később úgy fogalmazott, tisztában volt a saját értékével. Végül csak korlátozott számú epizódban jelent meg, majd később teljes állásban visszatért, sőt saját spin-off sorozatot is kapott.

Kim Cattrall – Szex és New York

Kim Cattrall és a Szex és New York harmadik mozifilmje körül évekig keringtek hírek szerződési és fizetési vitákról. Cattrall ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számára a döntés nem pusztán pénzről szólt: egyszerűen úgy érezte, lezárta Samantha Jones történetének ezt a szakaszát. A karaktertől azért nem búcsúzott örökre, hiszen később röviden visszatért az És egyszer csak… egyik epizódjában.

Taylor Sheridan – Sons of Anarchy

Mielőtt a Yellowstone alkotójaként Hollywood egyik legbefolyásosabb televíziós szerzőjévé vált volna, Taylor Sheridan színészként szerepelt a Sons of Anarchy című sorozatban. Elmondása szerint körülbelül 10 ezer dollárt keresett epizódonként, és más munkát is vállalnia kellett, hogy meg tudjon élni. Amikor fizetésemelést kért, az új ajánlatot sem találta megfelelőnek, ezért kiszállt. A döntés végül teljesen új irányba terelte a karrierjét: forgatókönyvíróként folytatta.

David Caruso – NYPD Blue

David Caruso már az NYPD Blue első évadával komoly sztárrá vált. A következő szerződésnél állítólag epizódonként 40 ezer dollárról 100 ezer dollárra szerette volna emelni a fizetését, valamint nagyobb szabadságot kért filmes munkákhoz. Nem sikerült megállapodni, ezért elhagyta a sorozatot. Filmes tervei nem hozták meg rögtön a várt áttörést, évekkel később azonban a CSI: Miami főszerepével újra televíziós sikert aratott.

David Duchovny – X-akták

David Duchovny távozása az X-aktákból nem egyszerű fizetési alkudozás eredménye volt. A színész jogi vitába is keveredett a stúdióval, mert azt állította, hogy a sorozat értékesítésének módja miatt kevesebb részesedést kapott a bevételekből. Bár az ügy végül rendeződött, Duchovny később visszavett a sorozatban való részvételből. Mulder karakteréhez ugyanakkor később több alkalommal is visszatért.

Farrah Fawcett – Charlie angyalai

Farrah Fawcett mindössze egy évad után hagyta ott a Charlie angyalai sorozatot, pedig ekkorra már a produkció egyik legismertebb sztárja lett. Távozásában több tényező is szerepet játszott: magasabb fizetést és nagyobb alkotói szabadságot szeretett volna, miközben filmes karrierre is vágyott. A konfliktus jogi vitához vezetett, később azonban sikerült egyezségre jutniuk, így Fawcett vendégszereplőként még visszatérhetett.

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