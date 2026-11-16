11 feltörekvő színész, akit hamarosan mindenki ismerni fog

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Forrás: Gerald Matzka/Getty Images
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Hollywoodban folyamatosan változik, kikért rajong a közönség, és már most körvonalazódik az a generáció, amely a következő években meghatározhatja a filmipart. A feltörekvő tehetségek között egy Eddie Murphy-lány, egy új Hunger Games-sztár és a Fehér Lótusz következő nagy felfedezettje is szerepel. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh és Sydney Sweeney neve ma már szinte megkerülhetetlen Hollywoodban, néhány éve azonban még ők is a következő nagy áttörésükre vártak. Most újabb fiatal színészek készülnek elfoglalni a helyüket a reflektorfényben. Van köztük színészdinasztiából érkező tehetség, zenészből lett filmsztár és olyan fiatal is, aki már az első komoly szerepével felkeltette a szakma figyelmét. Mutatjuk azt a 11 nevet, akikkel a következő években biztosan érdemes számolni.
1. Inde Navarrette – Hollywood új horrorüdvöskéje
A 25 éves amerikai színésznőt korábban a 13 okom volt és a Superman és Lois című sorozatokban láthattuk, az Obsession azonban új fejezetet nyitott a karrierjében. Különleges kisugárzása és határozott játéka miatt egyre többen figyelnek rá. Következő munkái között az Invertigo szerepel, így jó eséllyel még sokat hallunk róla.
2. Hayes Warner – A popsztár, aki Hollywoodot is meghódítaná
Hayes Warner eddig elsősorban a zenéjével hívta fel magára a figyelmet. A 26 éves New York-i énekesnő olyan dalokkal szerzett rajongókat, mint a Predator és a Breadcrumbs, most azonban a színészetben is kipróbálja magát. Ryan Murphy The Shards című sorozatában Kaia Gerber oldalán kapott szerepet. A nyolcvanas években játszódó történet gazdag tinédzserekről és egy sorozatgyilkosról szól.
3. Guitarricadelafuente – A spanyol énekes, akire Cannes-ban is felfigyeltek
A művésznevén Guitarricadelafuente-ként ismert Álvaro Lafuente Calvo Spanyolországban már sikeres zenésznek számít, most pedig a nemzetközi filmvilágban is bizonyíthat. A La Bola Negra című alkotásban Penélope Cruz és Miguel Bernardeau mellett szerepel. A filmet Cannes-ban húszperces álló ováció fogadta, a Netflix pedig megszerezte a forgalmazási jogokat.
4. Bodhi Rae Breathnach – Mindössze 14 éves, de már a legnagyobb nevekkel dolgozik
Az ír színésznő a Hamnet és a Shelter című filmekben bizonyította tehetségét, és máris komoly produkciókban számítanak rá. Daisy Edgar-Jones oldalán szerepel az Értelem és érzelem új feldolgozásában, valamint Robert Eggers Werwulf című filmjében is feltűnik, Lily-Rose Depp és Willem Dafoe társaságában. Mindezt mindössze 14 évesen.
5. Keen Ruffalo – Mark Ruffalo fia saját karriert épít
A 25 éves Keen Ruffalo számára nem ismeretlen a filmvilág, hiszen édesapja a világhírű Mark Ruffalo. A fiatal színész azonban nem szeretne kizárólag a családnevére támaszkodni. A Hal & Harper és a Task után a Sterling Point című felnövéstörténetben kapott szerepet, amelyet a My Old Ass alkotója, Megan Park jegyez. A családi titkokkal és romantikával átszőtt történet komoly lehetőség lehet számára.
6. Marissa Long – Egyetlen castinggal került a Fehér Lótusz világába
Marissa Long története akár egy hollywoodi film forgatókönyve is lehetne. A 26 éves modell korábban olyan márkáknak dolgozott, mint a Hollister és a Kylie Cosmetics, majd élete első castingvideójával szerepet szerzett a Fehér Lótusz negyedik évadában. Mike White népszerű sorozata már több színész karrierjének adott hatalmas lendületet, így Marissa előtt is komoly lehetőségek nyílhatnak meg.
7. Mia Tharia – Jenna Ortega oldalán érkezhet a nagy áttörés
A 21 éves brit színésznő a The Listeners és a September Says című produkciók után Taika Waititi Klara and the Sun című filmjében kapott fontos szerepet. A Kazuo Ishiguro regényéből készült adaptációban Jenna Ortega oldalán láthatjuk. A történet mesterséges intelligenciával és emberi kapcsolatokkal foglalkozik, Mia pedig a középpontjában álló tinédzser lányt alakítja.
8. Bella Murphy – Eddie Murphy lánya is a filmvászonra vágyik
A 24 éves Bella Murphy már több alkalommal bizonyította, hogy nem kizárólag híres édesapja miatt érdemes figyelni rá. A Coming 2 America után a Netflix Roommates című vígjátékában szerepelt Adam Sandler lányával, Sadie Sandlerrel. Következő filmje a Strobe, amely az elektronikus zenei világba kalauzolja a nézőket. A szereplőgárdában Laura Harrier, Suzanna Son és Grace Van Dien is megtalálható.
9. Joseph Zada – Ő lesz az új Haymitch Az éhezők viadalában
Az ausztrál Joseph Zada számára különösen izgalmas időszak következik. A We Were Liars után a Netflix Édentől keletre című adaptációjában Florence Pugh és Christopher Abbott oldalán szerepel. Ennél is nagyobb figyelmet kaphat Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című filmben, amelyben a fiatal Haymitch Abernathyt alakítja. A karaktert a korábbi filmekben Woody Harrelson tette emlékezetessé, így Zadának komoly elvárásokkal kell szembenéznie.
10. Priyanka Kedia – Bollywoodi tánccal hódíthatja meg a Netflixet
A 25 éves Priyanka Kedia a Disclosure Day című produkcióban tűnt fel, következő nagy szerepét pedig a Netflix Best of the Best című filmjében kapta. A történetben Maitreyi Ramakrishnan mellett alakítja az egyik főszereplőt. Két gyerekkori barátnő történetét ismerhetjük meg, akik az egyetemi bollywoodi táncversenyek világában találják magukat.
11. Tanzyn Crawford – A Trónok harca után az Assassin’s Creed következik
A 25 éves ausztrál színésznő A hét királyság lovagja című Trónok harca-spinoffban hívta fel magára a figyelmet. Következő nagy projektje az Assassin’s Creed sorozatadaptációja, amely a Netflixen kap majd helyet. A népszerű videojáték-franchise hatalmas rajongótáborral rendelkezik, így Crawford karrierjében ez lehet az eddigi egyik legfontosabb állomás.
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