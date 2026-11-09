10 világsztár, aki szívszorító okból fordított hátat Hollywoodnak

A reflektorfény mögött azonban sokan olyan traumákkal, veszteségekkel és lelki nehézségekkel küzdöttek, amelyek végül arra késztették őket, hogy eltűnjenek a nyilvánosság elől. Néhányan hosszú évek után visszatértek, mások végleg lezárták életüknek ezt a fejezetét. A sztárvilágban egy sikeres karrier megszakítása gyakran megmagyarázhatatlannak tűnik. Amikor egy népszerű színész vagy énekes váratlanul eltűnik, azonnal megindulnak a találgatások. A háttérben azonban sokszor olyan személyes történetek húzódnak, amelyekről a rajongók csak évekkel később szereznek tudomást. Összegyűjtöttünk tíz hírességet, akiknek a visszavonulása mögött különösen fájdalmas okok álltak.

1. Brendan Fraser – egy megrázó élmény után távolodott el Hollywoodtól

A múmia-filmek sztárja a kilencvenes évek végén Hollywood egyik legnépszerűbb színésze volt. Karrierje azonban később megtorpant, és hosszú időre háttérbe szorult. Fraser 2018-ban beszélt nyilvánosan arról, hogy állítása szerint 2003-ban szexuális zaklatás érte a Hollywood Foreign Press Association akkori egyik vezetője, Philip Berk részéről. A színész elmondása szerint az eset mélyen megviselte, és attól tartott, hogy ha nyilvánosságra hozza a történteket, az a karrierjének is árthat. Visszahúzódásában egészségügyi problémák és személyes nehézségek is szerepet játszottak. Hosszú út vezetett a visszatéréséig, amely végül 2023-ban Oscar-díjat hozott számára A bálna című filmben nyújtott alakításáért.

2. Duffy – a világsiker után egy súlyos trauma miatt tűnt el

A Mercy című slágerével világhírűvé vált énekesnő előtt hatalmas karrier állt. Grammy-díjat nyert, lemezei milliós példányszámban fogytak, majd szinte egyik napról a másikra eltűnt a zeneiparból. Duffy 2020-ban árulta el, hogy évekkel korábban elkábították, fogva tartották és szexuális erőszak áldozata lett. A történtek olyan súlyos lelki traumát okoztak számára, hogy hosszú ideig képtelen volt visszatérni korábbi életéhez. Az énekesnő arról is beszélt, hogy sokáig új személyazonosságról és egy másik országban kezdett életről álmodozott. 2026 júliusában több mint tizenöt év után ismét színpadra állt.

3. Amanda Bynes – a gyereksztárság és a függőségek megváltoztatták az életét

A kétezres évek egyik legkedveltebb fiatal színésznője olyan filmekben szerepelt, mint a Micsoda srác ez a lány! és a Miről álmodik a lány? A siker ellenére Amanda Bynes egyre komolyabb lelki nehézségekkel és szerhasználati problémákkal küzdött. Később elmesélte, hogy egy filmvetítésen annyira rosszul érezte magát saját külseje és alakítása miatt, hogy elhatározta, soha többé nem akar kamera elé állni. A döntését a közösségi médiában jelentette be. A színésznő később a divat világában próbált új életet kezdeni, és zenei projektekbe is belevágott. Története jól mutatja, milyen komoly következményekkel járhat, ha valaki már gyerekként hatalmas nyilvánosság előtt nő fel.

4. Rick Moranis – felesége halála után a gyermekeit választotta

A Szellemirtók és a Drágám, a kölykök összementek! sztárja a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik legismertebb komikusa volt. Amikor felesége, Ann 1991-ben mellrák következtében meghalt, Moranis élete teljesen megváltozott. Két kisgyermekével maradt egyedül, és néhány évvel később úgy döntött, hogy visszavonul a filmezéstől. Nem akarta, hogy a forgatások miatt kevesebb időt tölthessen velük. A színész később elmondta, egyáltalán nem bánta meg a döntését. A hosszú szünet után a Spaceballs folytatásával készül visszatérni a mozivászonra.

5. Jennette McCurdy – édesanyja nyomására lett gyereksztár

Az iCarly egykori szereplője sokáig a Nickelodeon egyik legismertebb arca volt, ám a kamerák mögött rendkívül nehéz gyerekkort élt át. McCurdy később elárulta, hogy valójában soha nem akart színésznő lenni. Édesanyja már hatéves korában elindította a pályán, tizenéves korára pedig a család egyik legfontosabb kenyérkeresőjévé vált. Az I’m Glad My Mom Died című könyvében részletesen beszámolt az anyjától elszenvedett lelki bántalmazásról, a testével kapcsolatos kontrollról és arról, milyen nehéz volt saját döntéseket hoznia. Végül felhagyott a színészettel, és az írásban találta meg azt a szabadságot, amelyet gyerekként nélkülözött.

forrás: Mindy Small/gettyimages

6. Taylor Swift – a nyilvános támadások miatt vonult vissza

Ma már nehéz elképzelni, hogy Taylor Swift valaha is szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből. 2016-ban azonban a Kanye Westtel és Kim Kardashiannel kialakult konfliktusa után hatalmas internetes támadáshullám indult ellene. Az énekesnő megítélése drasztikusan megváltozott, a közösségi médiában pedig tömegesen kezdték támadni. Swift hosszú időre visszahúzódott a nyilvánosságtól. A Miss Americana című dokumentumfilmben később arról beszélt, hogy egész karrierje során igyekezett megfelelni mások elvárásainak. A nehéz időszak után újraépítette önbizalmát és karrierjét, a Reputation album pedig pályafutásának meghatározó állomása lett.

7. Leelee Sobieski – már tinédzserként a családját tartotta el

A kilencvenes évek végének ígéretes színésznője olyan filmekben szerepelt, mint A csókfülke helyett sokak számára ismertebb Never Been Kissed és az Üvegház. Sobieski később elárulta, hogy már tizenöt éves korában részt kellett vállalnia családja lakhatási költségeiből. A pénzügyi felelősség, a folyamatos munkavégzés és a filmipar elvárásai komoly terhet jelentettek számára. A színésznőnek az intim jelenetekkel kapcsolatban is fenntartásai voltak. Amikor lehetősége nyílt rá, fokozatosan visszavonult a filmezéstől, és a képzőművészet felé fordult.

8. Matt LeBlanc – a Jóbarátok után súlyos kimerültséggel küzdött

Joey Tribbiani szerepe világhírűvé tette Matt LeBlanc-t, ám a Jóbarátok lezárása és a Joey című sorozat megszűnése után a színésznek hosszabb pihenésre volt szüksége. Később elárulta, hogy éveken keresztül alig hagyta el az otthonát. Teljesen kimerültnek érezte magát, és nem akart újabb forgatási kötelezettségeket vállalni. Ebben az időszakban kislányánál, Marinánál egészségügyi problémát diagnosztizáltak, ami tovább nehezítette a család életét. LeBlanc számára a gyermekével töltött idő lett a legfontosabb, és csak évekkel később tért vissza rendszeresen a képernyőre.

9. Anne Heche – állítása szerint a párkapcsolata miatt veszítette el a munkáit

Anne Heche a kilencvenes évek egyik feltörekvő színésznője volt, ám Ellen DeGeneresszel folytatott kapcsolatának nyilvánosságra kerülése után jelentős szakmai nehézségekkel szembesült. A színésznő később azt állította, hogy a kapcsolatuk miatt Hollywoodban gyakorlatilag feketelistára került. Elmondása szerint elveszített egy jelentős filmes szerződést, és hosszú ideig nem jutott komoly stúdiószerepekhez. Heche szerint a történtek súlyosan befolyásolták karrierjét, ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy nyíltan vállalja, kit szeret. A színésznő 2022-ben, 53 éves korában hunyt el egy autóbalesetet követően.

10. Jennifer Lawrence – úgy érezte, az emberek belefáradtak a jelenlétébe

Jennifer Lawrence néhány év alatt Hollywood egyik legkeresettebb színésznője lett. Az éhezők viadala-filmek és az Oscar-díjas alakítása után szinte folyamatosan a figyelem középpontjában állt. A rengeteg szereplés azonban idővel komoly nyomást helyezett rá. Egyre több kritika érte, filmjeinek fogadtatása is változóvá vált, és úgy érezte, már semmit nem tud jól csinálni. 2021-ben a Vanity Fairnek arról beszélt, hogy saját maga is belefáradt abba a nyilvános képbe, amely körülötte kialakult. Végül tudatosan háttérbe vonult, hogy újragondolja a karrierjét és a magánéletére koncentráljon. A szünet után ismét munkába állt, de már sokkal tudatosabban választotta meg a szerepeit.

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