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10 sztárpár, akik egy évig sem bírták együtt

#Szerelem
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#szakítás
#Sztárpárok
#Vége
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 4. 11:17

Forrás: Jeff Kravitz/FilmMagic/gettyimages

Taylor Swift és Tom Hiddleston
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10 sztár, akiről nem is gondoltad volna, hogy nepo baby

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Hollywoodban néha gyorsabban ér véget egy kapcsolat, mint ahogy megszoknánk, hogy két sztárt egyáltalán együtt látunk.

Nagy szerelmek, közös nyaralások, vörös szőnyeges debütálások, sőt még eljegyzések is történtek ezekben a románcokban, ám egyikük sem jutott el az első évfordulóig. Akad közöttük olyan páros is, amely ma már szinte teljesen valószerűtlennek tűnik.

Taylor Swift és Tom Hiddleston – 3 hónap

2016 egyik legtöbbet emlegetett sztárrománca volt az övék. A Met-gálán kerültek közelebb egymáshoz, nem sokkal később pedig már együtt nyaraltak, koncertekre jártak és egymás családjával is találkoztak. A kapcsolat elképesztő sebességgel vált komollyá, szeptemberre azonban már véget is ért.

Leonardo DiCaprio és Blake Lively – 5 hónap

Ma már különösen furcsának tűnhet, hogy Blake Lively és Leonardo DiCaprio valaha egy párt alkottak. 2011 májusában kezdődött a románcuk, és a következő hónapokban Cannes-tól Portofinón át Kaliforniáig több helyen is együtt látták őket. Blake még Ausztráliába is elutazott DiCaprióhoz, aki akkor A nagy Gatsbyt forgatta. Októberre azonban szakítottak, nem sokkal később pedig Blake Ryan Reynoldsszal kezdett randizni.

Ariana Grande és Pete Davidson – 5 hónap

Kevés kapcsolat pörgött olyan elképesztő sebességgel, mint Ariana Grande és Pete Davidson szerelme. 2018 májusában kezdtek randizni, júniusban pedig már az eljegyzésükről szóltak a hírek. Összeköltöztek, egymásnak szentelt tetoválásokat készíttettek, Ariana pedig még egy dalt is elnevezett Pete-ről. Októberben azonban felbontották az eljegyzést és szakítottak.

Nina Dobrev és Glen Powell – kevesebb mint egy év

Még mielőtt Glen Powell Hollywood egyik legkeresettebb színészévé vált volna, Nina Dobrevvel randizott. 2017 elején indultak el a találgatások a kapcsolatukról, nyáron pedig közös fotók is napvilágot láttak róluk. Novemberre azonban különváltak, a hírek szerint elsősorban Nina sűrű forgatási időbeosztása miatt.

Billie Eilish és Jesse Rutherford – 7 hónap

Billie Eilish és a The Neighbourhood frontembere 2022 őszén kezdtek randizni. Kapcsolatuk a köztük lévő 11 éves korkülönbség miatt is rengeteg figyelmet kapott. Együtt jelentek meg vörös szőnyegen, közös fotókat posztoltak és egymáshoz öltöztek, 2023 májusában azonban képviselőjük megerősítette, hogy szakítottak. Billie később azt mondta, továbbra is nagyon jó barátok.

Kép
forrás: Axelle/gettyimages

Justin Bieber és Sofia Richie – körülbelül 6 hét

2016 nyarán Justin Bieber és Sofia Richie kapcsolata pillanatok alatt az érdeklődés középpontjába került. Japánba és Mexikóba is együtt utaztak, Bieber pedig Instagramon is megosztott fotókat Sofiáról. A románc azonban nagyjából hat hét után véget ért.

Gigi Hadid és Joe Jonas – 5 hónap

2015-ben Gigi Hadid és Joe Jonas néhány hónapig Hollywood egyik legfelkapottabb fiatal párja volt. Együtt jártak divateseményekre, sportmérkőzésekre és vörös szőnyegre, Gigi pedig Joe zenekarának, a DNCE-nek a Cake by the Ocean című klipjén is dolgozott. Novemberben szakítottak, állítólag elsősorban azért, mert elfoglaltságaik miatt nehezen tudtak időt szakítani egymásra.

Zac Efron és Michelle Rodriguez – 2 hónap

Talán ez az egyik olyan páros, amelyről sokan teljesen elfeledkeztek. Zac Efron és Michelle Rodriguez 2014 nyarán kerültek közel egymáshoz. Szardínián csókolózva fotózták le őket, később Ibizán is együtt buliztak, augusztusra azonban már véget is ért a románcuk.

Henry Cavill és Kaley Cuoco – néhány hét

A Superman sztárja és az Agymenők Pennyje 2013 júliusában jöttek össze, de szinte még el sem kezdődött a kapcsolatuk, amikor már véget is ért. Közös kirándulásaikról és bevásárlásaikról paparazzifotók készültek, Kaley Cuoco pedig később arról beszélt, hogy Cavill mellett tapasztalta meg először igazán, milyen az intenzív bulvárfigyelem. Néhány hét után külön utakon folytatták.

Scarlett Johansson és Sean Penn – néhány hónap

Scarlett Johansson és Sean Penn 2011 tavaszán kezdtek randizni, nem sokkal azután, hogy a színésznő házassága Ryan Reynoldsszal véget ért. Együtt utaztak Mexikóba, és a Fehér Ház tudósítói vacsoráján is megjelentek. Júniusra azonban már szakításukról érkeztek hírek.

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