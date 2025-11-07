Szakértők szerint abszolút nem a véletlenen múlik, hogy milyen külsejű párt választunk. És most nem arra gondolunk, hogy kinek mi az esete, hanem sokkal inkább a dolog pszichológiai hátterére. Kutatások ugyanis már bebizonyították, hogy a legtöbben olyan társat választunk, aki külsőleg nagyon is hasonlít ránk; ezt nevezik tükörhatásnak. Ez annyit tesz, hogy az emberek hajlamosak az ismerőst biztonságosnak érezni, így ha valaki külsőleg kicsit hasonlít ránk (arcforma, szemszín, mosoly, bőrtónus), az agyunk ezt a „biztonság” és „megbízhatóság” jelének értelmezi.

A hétköznapokban biztosan te is ismersz ilyen párosokat, sőt, lehet, hogy ha alaposan megnézed, feltűnik, hogy a pároddal mennyire hasonlóak a vonásaitok. Ugyanez Hollywoodban is megfigyelhető; rengeteg olyan sztárpár létezik, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki, sőt, sokan azt hiszik, rokonok. Mutatjuk is, kik ők,

a fotók pedig tényleg magukért beszélnek:

Galéria / 10 kép 10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria