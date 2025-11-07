Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Sztárpárok

10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki

#Sztárok
#Sztárpárok
#Hasonlóság
#külső vonások
#hasonló sztárpárok
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok, Sztárpárok
Utoljára frissült: 2025. november 6. 09:41

Forrás: Getty Images

10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki
A nap cikke

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

Orvosok vallottak: 8 rejtett betegség, amit túl sokáig vesznek félvállról az emberek, ezért általában tragédia a vége

Vannak tünetek, amelyeknél még ma is sokan azt mondják, hogy majd elmúlik.

Olvasd el!

6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó

Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!

Olvasd el!

Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába

Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.

Olvasd el!

A szín, amit a legtöbbször viselsz elárulja, mikor talál rád életed szerelme

A színek, amelyeket nap mint nap viselünk, többet mondanak rólunk, mint gondolnánk.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ezek a híres párosok nemcsak személyiségükben hasonlítanak egymásra, hanem külsőleg is. Nem kicsit!

Szakértők szerint abszolút nem a véletlenen múlik, hogy milyen külsejű párt választunk. És most nem arra gondolunk, hogy kinek mi az esete, hanem sokkal inkább a dolog pszichológiai hátterére. Kutatások ugyanis már bebizonyították, hogy a legtöbben olyan társat választunk, aki külsőleg nagyon is hasonlít ránk; ezt nevezik tükörhatásnak. Ez annyit tesz, hogy az emberek hajlamosak az ismerőst biztonságosnak érezni, így ha valaki külsőleg kicsit hasonlít ránk (arcforma, szemszín, mosoly, bőrtónus), az agyunk ezt a „biztonság” és „megbízhatóság” jelének értelmezi.

A hétköznapokban biztosan te is ismersz ilyen párosokat, sőt, lehet, hogy ha alaposan megnézed, feltűnik, hogy a pároddal mennyire hasonlóak a vonásaitok. Ugyanez Hollywoodban is megfigyelhető; rengeteg olyan sztárpár létezik, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki, sőt, sokan azt hiszik, rokonok. Mutatjuk is, kik ők,

a fotók pedig tényleg magukért beszélnek:

Galéria / 10 kép

10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Életmód

Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat

Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.

Kép
Green Stiletto

Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai

Az idei ősz must have-je, ami egyik nő gardróbjából sem hiányozhat.

Kép
Szépség

A legújabb körömtrend óriási csavart visz a francia manikűrbe

Idén soha nem látott újítás jön körmök terén!

Kép
Egészség

7 mindennapi szokás, ami hosszú távon csökkentheti a rák kockázatát

A mindennapi szokásaid sokkal többet számítanak az egészségedre nézve, mint azt elsőre gondolnád. Olyannyira, hogy még a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is befolyásolhatják. Persze sajnos nincs egy olyan életmódbéli tényező sem, ami fixen garantálná, hogy valaki nem lesz az élete során komolyan beteg, az étrend, a napi rutin és az egészséges szokások jelentősen csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.

Kép
Életmód

Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába

Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.

Kép
Életmód

6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó

Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!