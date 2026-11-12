Már az anyukájuk fölé nőttek: 10 sztárgyerek, akikről el sem hisszük, milyen nagyok

Mintha csak tegnap lett volna, amikor Beyoncé a színpadon jelentette be, hogy Blue Ivyval várandós, Britney Spears két kisfiával pózolt a fotósok előtt, Reese Witherspoon pedig rendszeresen vitte magával gyerekeit a forgatásokra. Közben eltelt jó néhány év, a sztárgyerekek pedig nemcsak felnőttek, de sokan már híres szüleik fölé is nőttek. Van, akit ma már szinte fel sem ismernénk, ha nem az anyukája vagy apukája mellett látnánk. A hírességek gyerekei különös módon emlékeztetnek minket az idő múlására. Hiába látjuk ugyanis évről évre a kedvenc sztárjainkat, valahogy mégis meglepő, amikor az egykor babaként megismert gyerekeik egyszer csak felnőttként jelennek meg mellettük a vörös szőnyegen. Ráadásul néhányan már szó szerint lenézhetnek világhírű szüleikre. Olyan sztárgyerekeket gyűjtöttünk össze, akik mára magasabbak lettek édesanyjuknál vagy édesapjuknál – a fotókat látva pedig mi sem tudunk napirendre térni afelett, hogy néhányuk mennyire felnőtt már.

Mutatunk 10 sztárgyereket, akik láttán nehéz elhinni, milyen gyorsan repül az idő!

Blue Ivy Carter és Beyoncé

Talán Blue Ivy felnövése az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy elképesztően gyorsan telik az idő. Beyoncé 2011-ben, az MTV Video Music Awards színpadán jelentette be első terhességét, 2012 januárjában pedig megszületett Blue Ivy. Az egykor édesanyja karján fotózott kislány ma már 14 éves, Grammy-díjjal büszkélkedhet, Beyoncé turnéján táncolt, és a vörös szőnyegen is egyre magabiztosabban mozog. Ráadásul már édesanyjánál is magasabb. Beyoncé a 2025-ös Grammy-gálán viccelődött is a helyzettel. Amikor szóba került, hogy lánya már fölé nőtt, nevetve csak annyit mondott: egyáltalán nem tetszik neki a dolog.

Violet Affleck és Jennifer Garner

Jennifer Garner és Ben Affleck legidősebb gyereke, Violet hosszú éveken keresztül csak ritkán szerepelt a nyilvánosság előtt, hiszen szülei tudatosan igyekeztek megóvni gyerekeiket a reflektorfénytől. Éppen ezért okozott akkora meglepetést, amikor 2022-ben, 17 évesen elkísérte édesanyját egy fehér házi állami vacsorára. Nemcsak az volt feltűnő, mennyire hasonlít Jenniferre, hanem az is, hogy már jóval magasabb nála. Violet azóta már felnőtt, és egyre többször jelenik meg nyilvánosan – az anya-lánya fotókat nézve azonban továbbra is szinte olyan, mintha Jennifer Garner egy magasabb, fiatalabb változatát látnánk.

Deacon Phillippe és Reese Witherspoon

Reese Witherspoon és Ryan Phillippe gyerekei esetében szinte lehetetlen nem észrevenni a hasonlóságot híres szüleikkel. Ava rendszeresen megkapja, hogy édesanyja kiköpött mása, Deacon pedig mintha Reese és Ryan tökéletes keveréke lenne. Az egykori kisfiú azonban már régen túlnőtt az édesanyján. Amikor 2024-ben együtt jelentek meg a WSJ. Magazine Innovator Awards eseményén, Reese-nek már látványosan felfelé kellett néznie, ha fia szemébe akart nézni. Deacon ráadásul maga is a szórakoztatóipar felé vette az irányt: zenével foglalkozik, és színészként is kipróbálta magát.

Jayden James Federline és Britney Spears

Britney Spears két fia, Sean Preston és Jayden James hosszú éveken keresztül szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Éppen ezért lepődtek meg annyian, amikor az énekesnő ritka közös fotót osztott meg kisebbik fiával. Jaydenből időközben magas fiatal férfi lett, aki a képen jócskán édesanyja fölé magasodott. A fotó azért is volt különleges, mert Britney az elmúlt években csak ritkán mutatott közös pillanatokat fiaival. Aki pedig emlékszik még azokra a képekre, amelyeken a popsztár két kisgyerekkel a karjában sétált, annak különösen nehéz elhinni, mennyi idő telt el azóta.

Honor Warren és Jessica Alba

Jessica Alba legidősebb lánya még a középiskolás évei előtt túlnőtt az édesanyján. A színésznő már 2022-ben megosztott egy közös fotót az akkor 14 éves Honorral, amely mellett maga is azon ámuldozott, milyen magas lett a lánya. Honor 2008-ban született Jessica Alba és Cash Warren első gyermekeként, és azóta egyre többször kíséri el édesanyját különböző eseményekre. Az anya-lánya páros közös fotóin pedig már nemcsak az feltűnő, mennyire hasonlítanak egymásra, hanem a köztük lévő magasságkülönbség is.

Grier Henchy és Brooke Shields

Brooke Shields esetében azért különösen nagy teljesítmény túlnőni anyán, mert a modell-színésznő maga is körülbelül 183 centiméter magas. Kisebbik lánya, Grier Hammond Henchy azonban úgy tűnik, örökölte a család magas termetét. Bizonyos cipőkben már édesanyja fölé magasodik, és az sem meglepő, hogy őt is vonzza a divat világa. Grier ráadásul nemcsak a magasságot örökölte Brooke-tól: ahogy egyre idősebb lesz, a hasonlóság is egyre feltűnőbb közöttük.

Bear Jarecki és Alicia Silverstone

Alicia Silverstone egy különösen vicces pillanatban szembesült azzal, hogy fia, Bear egyszer csak magasabb lett nála. Egy közös főzős videóban vette észre, hogy az akkor 13 éves fiú már fölé magasodik. A színésznő hitetlenkedve jegyezte meg, hogy mindez mintha egyik napról a másikra történt volna – előző este szerinte még ő volt a magasabb. Valószínűleg sok kamasz fiú édesanyja ismeri ezt az érzést: egy ideig még gyereknek tűnnek, aztán szinte egyik napról a másikra azt veszed észre, hogy már felfelé kell nézned rájuk.

Kendall Jenner és Kris Jenner

Kendall Jennert ugyan ma már nehéz egyszerűen „sztárgyerekként” emlegetni, hiszen saját jogán is a világ egyik legismertebb modellje lett, de a Keeping Up with the Kardashians első évadaiban még valóban gyerekként ismertük meg. Azóta nemcsak felnőtt, hanem a Kardashian–Jenner család egyik legmagasabb tagja lett. Kendall körülbelül 180 centiméter magas, így jócskán édesanyja, Kris Jenner fölé nőtt. Magassága természetesen modellkarrierjében sem jött rosszul: Kendall mára a legnagyobb divatházak kifutóin szerepelt, és a világ egyik legkeresettebb modelljévé vált.

Henry és Johan Samuel – Heidi Klum fiai

Ha az édesanyád 176 centiméter körüli szupermodell, nem feltétlenül számítunk arra, hogy egyszer majd eltörpül melletted – Heidi Klum két fia azonban ezt is összehozta. Henry és Johan is jóval édesanyjuk fölé nőttek. Heidi közös fotót is megosztott már róluk, amelyen a két magas fiú között állva még a legendás szupermodell is meglepően aprónak tűnt. A kontraszt különösen látványos, hiszen Heidit évtizedeken át hosszú lábairól és modellalkatáról ismerte a világ. Most pedig elég egy családi fotó ahhoz, hogy ő legyen az alacsonyabb.

Romeo Beckham és David Beckham

Nehéz elhinni, hogy Victoria és David Beckham gyerekei közül már a legkisebb, Harper is tinédzser, három fiuk pedig rég felnőtt. Romeo Beckham ráadásul mára még híres édesapját is túlnőtte. A 2002-ben született Romeo gyerekkorát gyakorlatilag a nyilvánosság előtt töltötte, így rengetegen emlékezhetnek még arra, amikor apró kisfiúként jelent meg szülei oldalán. Azóta modellként is kipróbálta magát, futballozott, és természetesen a divat világától sem került messz. A családi fotókon pedig ma már különösen látványos a változás: a korábbi futballsztár David Beckham mellett állva Romeo az, aki magasabbnak bizonyul. A People szerint a négy Beckham-gyerek közül egyelőre ő az egyetlen, aki egyértelműen túlnőtte édesapját – bár a még mindig növésben lévő Harper mellett talán nem érdemes túl korán eredményt hirdetni.

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