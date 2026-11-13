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10 sztár, aki elárulta, hány évesen veszítette el a szüzességét – van, aki 35 éves koráig várt

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Bíborka
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 12. 14:48

Forrás: Getty Images

10 sztár, aki elárulta, hány évesen veszítette el a szüzességét – van, aki 35 éves koráig várt
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Néhány sztár mégis őszintén elárulta, hány éves volt, amikor először szexelt – és a válaszok között meglepően nagy különbségek vannak.

Bár a hírességek szerelmi életéről szinte mindent tudni vélünk, vannak olyan intim részletek, amelyekről még Hollywoodban sem beszél mindenki szívesen. Az első szexuális élmény kétségtelenül ezek közé tartozik, néhány sztár azonban az évek során meglepően őszintén mesélt arról, mikor és milyen körülmények között történt meg vele. Van, aki még tinédzser volt, más jóval tovább várt, és olyan is akad, akinek az első partnere később a házastársa lett. Egy biztos: a következő történetek tökéletesen megmutatják, mennyire különböző életutak léteznek – és néhány híresség válaszán garantáltan meg fogsz lepődni.

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10 sztár, aki elárulta, hány évesen veszítette el a szüzességét

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