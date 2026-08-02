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10 sztár, akinek meglepően hétköznapi munkája volt a hírnév előtt

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Bíborka
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. július 30. 20:53

Forrás: Getty Images

10 sztár, akinek meglepően hétköznapi munkája volt a hírnév előtt
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Mielőtt milliók ismerték volna a nevüket, volt, aki virágot árult, más kávét főzött vagy éppen irodában dolgozott – ezek a világsztárok is egészen hétköznapi munkából indultak.

Ma már telt házas koncerteken lépnek fel, Oscar-díjakat nyernek, vagy saját divatmárkájuk van, de a legtöbb hírességnek ugyanúgy meg kellett tennie az első lépéseket, mint bárki másnak. Mielőtt Hollywood vagy a zeneipar felfigyelt volna rájuk, sokan dolgoztak kávézóban, étteremben, üzletben vagy éppen irodában, hogy fedezni tudják a megélhetésüket. Ezek a munkák nemcsak anyagi biztonságot jelentettek számukra, hanem gyakran kitartásra, emberekkel való kommunikációra és fegyelemre is tanították őket – olyan készségekre, amelyek később a reflektorfényben is jól jöttek. Összegyűjtöttünk tíz olyan világsztárt, akiknek korábbi foglalkozása talán még a legnagyobb rajongóikat is meglepheti.

Íme a lista:

Galéria / 10 kép

10 sztár, akinek meglepően hétköznapi munkája volt a hírnév előtt

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