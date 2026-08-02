Életmód
10 sztár, akinek meglepően hétköznapi munkája volt a hírnév előtt
Forrás: Getty Images
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Ma már telt házas koncerteken lépnek fel, Oscar-díjakat nyernek, vagy saját divatmárkájuk van, de a legtöbb hírességnek ugyanúgy meg kellett tennie az első lépéseket, mint bárki másnak. Mielőtt Hollywood vagy a zeneipar felfigyelt volna rájuk, sokan dolgoztak kávézóban, étteremben, üzletben vagy éppen irodában, hogy fedezni tudják a megélhetésüket. Ezek a munkák nemcsak anyagi biztonságot jelentettek számukra, hanem gyakran kitartásra, emberekkel való kommunikációra és fegyelemre is tanították őket – olyan készségekre, amelyek később a reflektorfényben is jól jöttek. Összegyűjtöttünk tíz olyan világsztárt, akiknek korábbi foglalkozása talán még a legnagyobb rajongóikat is meglepheti.
Íme a lista:
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