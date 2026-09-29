Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

10 sztár, aki egészen döbbenetes részleteket árult el a szexuális életéről

#Sztárok
#szex
#Szexuális élet
#Galéria
#Titok
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 28. 16:51

Forrás: Presley Ann/Getty Images

sztárok, szexuális élet
A nap cikke

Megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislánya

Most már biztos: megszületett a sztárpár első közös gyermeke.

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...
Olvasd el!

6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is

Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.

Olvasd el!

2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük

Az elmúlt időszak sok változást hozhatott, de két csillagjegy különösen úgy érezhette, hogy egymás után érkeznek az újabb kihívások.

Olvasd el!

A női mellnek 9 típusát különböztetik meg – neked melyik van?

Nem csak az számít, milyen méretű melltartót hordasz: a mellformád is sokat elárulhat arról, melyik fazon lesz számodra a legkényelmesebb és legelőnyösebb.

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 28.: az Oroszlánoknak gyorsan kell cselekedniük, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek

A hét első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a hétfői horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

9 mondat, amit az önző férjek rendszeresen a feleségük fejéhez vágnak

Egy kapcsolatban nemcsak a nagy veszekedések árulkodhatnak arról, hogy valami nincs rendben.

Facebook
Twitter
Pinterest
A sztárok többsége igyekszik megtartani magának, mi történik a hálószobaajtó mögött, mások viszont egy interjúban vagy podcastban minden gátlásukat félreteszik.

Christina Aguilera a kedvenc szexuális elfoglaltságáról beszélt, Charlize Theron egy nála jóval fiatalabb férfival töltött éjszakájáról mesélt, Dave Franco pedig még Disneylandet is bevonta a történetbe.

A következő válogatásban ezen felbátorodva összegyűjtöttük azt a tíz hírességet, aki olyan intim részleteket osztott meg, amelyekre senki sem számított. És higyjétek el, lesz olyan, ami tényleg nagyon-nagyon meg fog döbbenteni titeket!

Lássuk!

Galéria / 10 kép

10 sztár, aki egészen döbbenetes részleteket árult el a szexuális életéről

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...
Kép
Életmód

Napi horoszkóp szeptember 29.: a Rákoknak érdemes a problémáikkal szembenézniük, a Mérlegek a tudásukat bizonyíthatják

A mai nap folyamán is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a keddi horoszkópodra szánni!

Kép
Sztárok

10 sztár, aki szinte rögtön elhagyta párját, miután híres lett

Ezek a hírességek érdekes módon épp azután hagyták el párjukat (sok esetben feleségüket, több gyerekkel), hogy híresek lettek Hollywoodban.

Kép
Sztárok

Megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislánya

Most már biztos: megszületett a sztárpár első közös gyermeke.

Kép
Életmód

8 toxikus főnöktípus, akiket jobb időben felismerni

Nem, az egyáltalán nincs rendben, ha egyfolytában szorongsz, amikor meetingelned kell a főnököddel, ahogyan az sem, ha az ötleteidet a sajátjaként adja elő!

Kép
Divat

10 ciki divattrend, amit 2026-ban újra imádni fogunk

2026-ban szinte minden visszatér!

Kép
Kult

Ti küldtétek: még 12 horrorfilm a 2000-es évekből, ami tényleg magasra tette a lécet

Legutóbb összegyűjtöttünk 15-öt a 2000-es évek legparább horrorjai közül, ti pedig küldtetek nekünk még párat, amit imádtatok anno. Ezeket csokorba gyűjtöttük, nosztalgiázz velünk!

18
Figyelem
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot!
A későbbiekben ne jelenjen meg ez az ablak, akkor is felnőtt leszek még.
Elmúltam 18 éves
Még nem múltam el 18 éves