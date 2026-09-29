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10 sztár, aki egészen döbbenetes részleteket árult el a szexuális életéről
Forrás: Presley Ann/Getty Images
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Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.
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Christina Aguilera a kedvenc szexuális elfoglaltságáról beszélt, Charlize Theron egy nála jóval fiatalabb férfival töltött éjszakájáról mesélt, Dave Franco pedig még Disneylandet is bevonta a történetbe.
A következő válogatásban ezen felbátorodva összegyűjtöttük azt a tíz hírességet, aki olyan intim részleteket osztott meg, amelyekre senki sem számított. És higyjétek el, lesz olyan, ami tényleg nagyon-nagyon meg fog döbbenteni titeket!
Lássuk!
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Megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislánya
Most már biztos: megszületett a sztárpár első közös gyermeke.
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