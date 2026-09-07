10 sztár, akiről nem is gondoltad volna, hogy nepo baby

Vannak azonban olyan világsztárok is, akikről sokkal kevésbé köztudott, hogy családjuk már jóval előttük otthonosan mozgott a szórakoztatóiparban. Van, akinek Oscar-jelölt rendező az édesapja, másnak casting director az édesanyja, és olyan is akad, akinek a családfája szinte egy komplett hollywoodi stáblista.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet sikere könnyen tűnhet a klasszikus hollywoodi álom megvalósulásának, pedig családja már korábban is szorosan kötődött a szórakoztatóiparhoz. Édesanyja, Nicole Flender korábban Broadway-táncosként dolgozott, nagybátyja, Rodman Flender pedig rendező. Nagyszülei között szintén találunk táncost és írót. Nővére, Pauline Chalamet ma ugyancsak színésznő.

Jake és Maggie Gyllenhaal

A Gyllenhaal testvérek esetében különösen erős a filmes családi háttér. Édesanyjuk, Naomi Foner Gyllenhaal Oscar-jelölt forgatókönyvíró és rendező, édesapjuk, Stephen Gyllenhaal pedig rendező. Jake és Maggie ráadásul pályájuk elején édesapjuk filmjeiben is szerepeltek.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a Jóbarátok Rachel Greenjeként vált világsztárrá, de nem ő volt az első színész a családban. Édesapja, John Aniston hosszú színészi karriert futott be, legismertebb szerepét az Ármány és szenvedély című sorozatban játszotta. Édesanyja, Nancy Dow szintén színésznő volt.

Margaret Qualley

Margaret Qualley mára Hollywood egyik legizgalmasabb színésznője, ám már gyerekkorában testközelből láthatta a sztárvilág működését. Édesanyja ugyanis Andie MacDowell, a Négy esküvő és egy temetés és az Idétlen időkig sztárja, édesapja, Paul Qualley pedig modellként dolgozott.

Daniel Radcliffe

Harry Potter megformálójának szülei nem világhírű színészek, mégis komoly kapcsolatokkal rendelkeztek a szakmában. Édesanyja, Marcia Gresham castingügynökként dolgozott, édesapja, Alan Radcliffe pedig irodalmi ügynök volt. Radcliffe első szerepéhez is részben édesanyja szakmai kapcsolatain keresztül vezetett az út.

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Zooey és Emily Deschanel

A két színésznő édesapja, Caleb Deschanel hatszoros Oscar-jelölt operatőr, aki rendezőként is dolgozott. Édesanyjuk, Mary Jo Deschanel pedig színésznő, aki többek között a Twin Peaksben is feltűnt. Nem csoda tehát, hogy mindkét lány a film és a televízió világában kötött ki.

George Clooney

George Clooney családjában jóval azelőtt jelen volt a hírnév, hogy ő Hollywood egyik legnagyobb sztárjává vált volna. Édesapja, Nick Clooney televíziós műsorvezető és újságíró, nagynénje pedig Rosemary Clooney, a 20. század egyik ismert amerikai énekes-színésznője volt. A tágabb családban is több színészt és előadóművészt találunk.

Lenny Kravitz

Nemcsak Zoë Kravitz mondhatja el magáról, hogy híres családba született: édesapja, Lenny Kravitz is komoly szórakoztatóipari háttérrel rendelkezett. Lenny édesanyja, Roxie Roker színésznő volt, aki a The Jeffersons című sorozattal vált ismertté, édesapja, Sy Kravitz pedig televíziós producerként dolgozott.

Emma Thompson

Emma Thompson szinte szó szerint színészcsaládba született. Édesanyja, Phyllida Law színésznő, édesapja, Eric Thompson színész, író és rendező volt, húga, Sophie Thompson pedig szintén sikeres színészi karriert épített fel. Emma később több produkcióban is együtt dolgozott édesanyjával.

Whitney Houston

Whitney Houston hangja önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy legendává váljon, de zenei közegbe született. Édesanyja, Cissy Houston elismert gospelénekes volt, aki háttérénekesként többek között Aretha Franklinnel is dolgozott. Whitney unokatestvérei között pedig ott volt Dionne Warwick és Dee Dee Warwick is.