10 sztár, akinek szinte sosem látjuk a természetes haját – némelyikük teljesen felismerhetetlen

Pedig sok esetben éppen az a külső a „mesterséges”, amit természetesnek hittünk. Emma Stone például nem vörös hajú, Katy Perry eredetileg szőke, Ariana Grande haja pedig egészen másképp fest, ha nem egyenesítik ki. Hollywoodban a haj legalább annyira része lehet egy sztár imázsának, mint a ruhatára vagy a sminkje. Van, aki éveken át ugyanazt a színt festeti vissza, más parókákkal és póthajjal változtatja folyamatosan a megjelenését. Emiatt néha egészen meglepő látni, hogyan festenek valójában.

Emma Stone

Emma Stone-ról szinte mindenkinek a vörös haj jut eszébe, pedig természetes hajszíne szőke. A színésznő még karrierje elején váltott vörösre, és a szín annyira összeforrt vele, hogy sokan máig azt hiszik, ezzel született. Az évek során többször visszatért a szőkéhez, de ikonikus árnyalata továbbra is a rezes-vörös maradt.

Ariana Grande

Ariana Grande hosszú, magas lófarok nélkül szinte felismerhetetlen, pedig természetes haja göndör. Ritkán mutatja meg ebben a formában, ezért valahányszor előkerül róla egy göndör hajú fotó, a rajongók azonnal felkapják rá a fejüket.

Sofia Vergara

Sofia Vergara neve ma már szinte elválaszthatatlan a mélybarna hajtól, pedig eredetileg szőke. Karrierje kezdetén kezdte sötétebbre festeni a haját, és végül ez vált a védjegyévé.

Katy Perry

Katy Perryt hosszú ideig fekete hajjal ismertük meg, pedig természetes hajszíne szőke. A popsztár az évek során gyakorlatilag minden elképzelhető árnyalatot kipróbált, mégis a sötét haj lett az egyik legismertebb megjelenése.

Zooey Deschanel

Zooey Deschanel csokoládébarna haja és frufruja olyan meghatározó része lett az imázsának, hogy különösen furcsa belegondolni: ő is természetes szőke. A sötét haj azonban olyannyira bevált nála, hogy évtizedeken át ragaszkodott hozzá.

Bella Hadid

Bella Hadid sötétbarna hajjal vált világhírűvé, miközben természetesen jóval világosabb, szőkéhez közeli hajszíne van, hasonlóan nővéréhez, Gigi Hadidhoz. Már fiatalon elkezdte sötétebbre festeni, részben azért is, hogy saját, könnyen felismerhető megjelenése legyen.

Christina Hendricks

Christina Hendricks az egyik legismertebb vörös hajú színésznő Hollywoodban, mégsem természetes vörös. Eredeti hajszíne szőke, a vörös azonban annyira jól áll neki, hogy gyakorlatilag védjeggyé vált.

Kristen Stewart

Kristen Stewartot főleg barna hajjal ismerte meg a világ, különösen az Alkonyat-filmek idején. Természetes hajszíne azonban szőke, amit azóta időről időre újra meg is mutatott.

Taylor Swift

Taylor Swift esetében nem is annyira a hajszín, inkább a haj textúrája okozhat meglepetést. Karrierje elején természetes göndör fürtökkel jelent meg, később azonban sokkal gyakrabban viselte haját egyenesen vagy lágy hullámokkal.

Zendaya

Zendaya igazi hajkaméleon, ezért talán nála a legnehezebb megmondani, milyen is valójában a természetes haja. Parókák, fonások, egyenes frizurák és extrém fazonok között váltogat, miközben természetesen dús, göndör hajkoronája van, amelyet időnként büszkén meg is mutat.

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