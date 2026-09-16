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Demi Moore 15 éves volt, amikor megerőszakolták – 10 sztár, aki csak évekkel később beszélt élete legnehezebb időszakáról

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#rossz élmény
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 15. 10:25

Forrás: Hoda Davaine/Getty Images

Demi Moore
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Egy sikeres karrierből legfeljebb azt látjuk, amit a másik hajlandó megmutatni.

Több világsztárról is csak évekkel, sőt évtizedekkel később derült ki, milyen eseményeket próbáltak feldolgozni a kamerákon kívül. Demi Moore gyerekkorának egyik legsúlyosabb történetéről például már befutott színésznőként, ötvenes éveiben beszélt részletesen. A hírességek múltjáról hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, mintha mindig is ismertük volna. Pedig számos olyan történet van, amely csak jóval később került a nyilvánosság elé. Volt, aki szégyellte, ami vele történt, más attól tartott, hogyan változtatná meg a róla kialakult képet, és olyan is, aki maga sem tudott hosszú ideig beszélni az átélt traumáról.

Lássuk!

Galéria / 10 kép

Demi Moore 15 éves volt, amikor megerőszakolták – 10 sztár, aki csak évekkel később beszélt élete legnehezebb időszakáról

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