10 sztár, aki döbbenetes okok miatt hagyta ott sikersorozatát

Mégis akadtak sztárok, akik egyik napról a másikra búcsút intettek a sikersorozatuknak. Volt, akit botrány miatt rúgtak ki, más a lelki egészségét féltette, és olyan színész is akadt, aki egyenesen a Fehér Ház kedvéért mondott le a kamerákról. Képzeld el, hogy évek óta nézel egy sorozatot, imádod a főszereplőt, majd egy új évadban váratlanul eltűnik. Hollywoodban az ilyen távozások mögött sokszor jóval több húzódik, mint egy lejáró szerződés. A következő válogatásban összegyűjtöttünk 10 hírességet, akiknek a búcsúja a rajongókat és olykor még a saját kollégáikat is sokkolta.

Shannen Doherty – Beverly Hills 90210 és Bűbájos boszorkák

Shannen Doherty két kultikus sorozatból is botrányos körülmények között távozott. A Beverly Hills 90210 forgatásáról állítólag rendszeres késései és konfliktusai miatt küldték el, később pedig a Bűbájos boszorkák stábjából is mennie kellett. Utóbbi esetben sokáig azt állította, saját döntéséből távozott, ám évekkel később bevallotta, hogy valójában kirúgták. Menedzsmentje attól tartott, egy újabb elbocsátás tönkretenné a karrierjét.

Jim Parsons – Agymenők

Sheldon Cooper nélkül elképzelhetetlennek tűnt az Agymenők, Jim Parsons mégis úgy döntött, tizenkét évad után továbblép. Döntése az egész sorozat végét jelentette, kollégái pedig rosszul viselték, hogy csak későn értesültek róla. Johnny Galecki később elárulta, különösen az bántotta, hogy Parsons korábban nem beszélt velük a terveiről.

Charlie Sheen – Két pasi – meg egy kicsi

Charlie Sheen Hollywood egyik legjobban fizetett televíziós színésze volt, amikor 2011-ben kirúgták a Két pasi – meg egy kicsi című sorozatból. A háttérben súlyos munkahelyi konfliktusok, kiszámíthatatlan viselkedése és szerhasználati problémái álltak. A készítők végül kiírták karakterét, helyére pedig Ashton Kutcher érkezett.

Mandy Patinkin – Gyilkos elmék

Mandy Patinkin annyira nehezen viselte a Gyilkos elmék sötét történeteit, hogy végül elhagyta a sorozatot. A színész később élete egyik legnagyobb szakmai hibájának nevezte a szerep elvállalását. Elmondása szerint a folyamatosan ábrázolt gyilkosságok és szexuális erőszak lelkileg rendkívül megterhelték, és attól félt, hogy a televíziós karrierje is véget érhet.

Emmy Rossum – Shameless – Szégyentelenek

Emmy Rossum kilenc évadon keresztül alakította Fiona Gallaghert, majd váratlanul távozott a sorozatból. Sokan családalapításra gyanakodtak, a színésznő azonban 2026-ban tisztázta a döntését. Addigra saját produkciós céget alapított, és már készült az első önálló televíziós projektjére. Úgy érezte, elérkezett az idő, hogy a saját történeteivel foglalkozzon.

forrás: HBO Max

Thomas Gibson – Gyilkos elmék

Thomas Gibson tizenkét évadon át játszotta Aaron Hotchnert, amikor egy forgatási konfliktus miatt elveszítette az állását. A színész és Virgil Williams forgatókönyvíró között egy jelenet miatt vita alakult ki, amely fizikai incidensig fajult. Gibsont először felfüggesztették, majd végleg elbocsátották. A színész később egészen másként írta le az összetűzés körülményeit, de a sorozatba már nem térhetett vissza.

Kal Penn – Doktor House

Kal Penn távozása mögött Hollywood egyik legszokatlanabb karrierváltása állt. A színész 2009-ben otthagyta a Doktor House című sorozatot, hogy Barack Obama elnök adminisztrációjában dolgozhasson. A forgatókönyvíróknak emiatt váratlanul ki kellett írniuk a karakterét, Lawrence Kutnert, akinek halála a sorozat egyik legmegrázóbb fordulata lett.

Steve Carell – The Office

Michael Scott távozását sok rajongó máig a The Office egyik legszomorúbb pillanataként emlegeti. Steve Carell hét évad után búcsúzott a sorozattól, később pedig elmondta, úgy érezte, itt az ideje, hogy más karakterek és történetszálak kerüljenek előtérbe. Bár távozása tervezett volt, a sorozat hangulata sok néző szerint örökre megváltozott.

Daniel Dae Kim – Hawaii Five-0

Daniel Dae Kim és Grace Park hét évad után hagyták ott a népszerű krimisorozatot. Távozásuk hátterében sikertelen fizetési tárgyalások álltak. A két ázsiai származású színész a fehér főszereplőkéhez hasonló fizetést szeretett volna elérni, ám a tárgyalások végül eredménytelenül zárultak. Az eset Hollywood bérezési egyenlőtlenségeiről is komoly vitát indított.

George Clooney – Vészhelyzet

George Clooney a Vészhelyzet Doug Ross doktoraként lett világhírű, mégis az ötödik évadban elbúcsúzott a sorozattól. A színész tudatosan döntött úgy, hogy teljes energiáját a filmes karrierjére fordítja. Bár rajongók milliói sajnálták a távozását, a következő évek bebizonyították, hogy a kockázatosnak tűnő váltás Hollywood egyik legsikeresebb karrierjét alapozta meg.

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