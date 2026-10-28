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10 sztár, aki az örökbefogadás mellett döntött

#Sztárok
#Galéria
#örökbefogadás
#Híres Emberek
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 27. 12:55

Forrás: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Angelina Jolie
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Angelina Jolie, Sandra Bullock, Madonna és Charlize Theron is az örökbefogadás mellett döntött, ám mindannyian más úton jutottak el az anyasághoz.

Van, aki hosszú éveken át küzdött azért, hogy gyermeke lehessen, más már egészen fiatalon tudta, hogy egyszer örökbe fogad. A hollywoodi hírességek családi életéről általában a válások, az új kapcsolatok és a váratlan gyermekáldások kapcsán hallunk. Számos sztár életében azonban az örökbefogadás is meghatározó szerepet játszik. Többen egyedülállóként vállalták a szülőséget, mások a párjukkal közösen fogadtak örökbe gyermeket. Akadnak közöttük olyanok is, akik szerint ez a döntés már jóval a karrierjük kezdete előtt megszületett bennük. A következő válogatásban 10 világsztár története következik, akik nyíltan beszéltek életük egyik legfontosabb döntéséről.

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10 sztár, aki az örökbefogadás mellett döntött

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