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10 sztár, aki az örökbefogadás mellett döntött
Forrás: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
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Van, aki hosszú éveken át küzdött azért, hogy gyermeke lehessen, más már egészen fiatalon tudta, hogy egyszer örökbe fogad. A hollywoodi hírességek családi életéről általában a válások, az új kapcsolatok és a váratlan gyermekáldások kapcsán hallunk. Számos sztár életében azonban az örökbefogadás is meghatározó szerepet játszik. Többen egyedülállóként vállalták a szülőséget, mások a párjukkal közösen fogadtak örökbe gyermeket. Akadnak közöttük olyanok is, akik szerint ez a döntés már jóval a karrierjük kezdete előtt megszületett bennük. A következő válogatásban 10 világsztár története következik, akik nyíltan beszéltek életük egyik legfontosabb döntéséről.
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