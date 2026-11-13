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10 sztár, aki a hírekből tudta meg, hogy elhagyta a szerelme

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 12. 10:42

Forrás: Lionel Hahn/Getty Images

Sophie Turner
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Egy szakítás sosem könnyű...

De különösen fájdalmas lehet, amikor valaki nem a párjától, hanem egy újságcikkből, tévéműsorból vagy Instagram-posztból értesül arról, hogy véget ért a kapcsolata. Hollywoodban több hírességgel is megtörtént már hasonló, és néhány történet egészen megdöbbentő. Volt, aki egy talkshow-ban hallotta, hogy már szingli a szerelme, más a TMZ-től tudta meg, hogy a házastársa beadta a válókeresetet.

1. Minnie Driver – Matt Damon a tévében jelentette be a szakításukat

Minnie Driver és Matt Damon a Good Will Hunting forgatásán szerettek egymásba, kapcsolatuk azonban alig egy évig tartott. A színésznő később elmesélte, hogy Damon 1998-ban az Oprah Winfrey Show-ban beszélt arról, hogy már nincs párkapcsolatban. Driver számára különösen fájdalmas volt, hogy a szerelmük végét ilyen nyilvános módon kellett megtapasztalnia. Évekkel később már békésebben tekintett vissza a történtekre, és arról is beszámolt, hogy egy véletlen találkozás alkalmával újra beszélgettek.

2. Sophie Turner – Az interneten olvasott Joe Jonas válókeresetéről

Sophie Turner és Joe Jonas négy év házasság után, 2023-ban vált külön. A Trónok harca színésznője később egy bírósági dokumentumban azt állította, hogy a médiából értesült arról, hogy férje beadta a válókeresetet. Jonas képviselője ugyanakkor vitatta ezt, és kijelentette, hogy Turner tudott a készülő beadványról. A szakításukat később a két közös gyermekük körüli jogi vita is megnehezítette.

3. Rita Ora – Calvin Harris egy Twitter-poszttal zárta le a kapcsolatukat

Rita Ora és Calvin Harris 2014-ben szakítottak, a DJ pedig a Twitteren jelentette be, hogy már nincsenek együtt. A korabeli sajtóbeszámolók szerint az énekesnőt váratlanul érte, hogy Harris nyilvánosan közölte a hírt. Rita később bevallotta, hogy rendkívül nehezen viselte a történteket. A kapcsolatuk lezárása után azonban sikerült rendezniük a viszonyukat, és az énekesnő elmondása szerint már nem neheztel korábbi párjára.

4. Laura Dern – A párja titokban feleségül vette Angelina Jolie-t

Laura Dern és Billy Bob Thornton kapcsolata egészen különös módon ért véget. A színésznő éppen egy filmen dolgozott, amikor megtudta, hogy a barátja időközben feleségül vette Angelina Jolie-t. Dern később elmesélte, hogy Thornton nem szakított vele személyesen, és a történtek után nem is kereste. A színésznő számára a legnehezebb az volt, hogy semmiféle magyarázatot nem kapott arra, mi történt közöttük.

Kép
forrás: Vinnie Zuffante/Getty Images)

5. Kris Humphries – Kim Kardashian válókeresete teljesen váratlanul érte

Kim Kardashian és Kris Humphries házassága mindössze 72 napig tartott. Amikor Kim 2011 októberében beadta a válókeresetet, a kosárlabdázó nyilvánosan is elmondta, hogy összetörte a döntés. Kijelentette, hogy szereti a feleségét, és kész bármit megtenni azért, hogy megmentse a házasságukat. Bár a nyilatkozatából kiderült, hogy váratlanul érte a válás híre, azt nem erősítette meg egyértelműen, hogy kizárólag a médiából értesült róla.

6. Max Ehrich – A bulvársajtóból értesült Demi Lovato döntéséről

Demi Lovato és Max Ehrich 2020-ban néhány hónapnyi együttlét után eljegyezték egymást. A kapcsolat azonban rövidesen véget ért. Ehrich az Instagramon azt állította, hogy egy bulvárlapból tudta meg, hogy már nincs együtt az énekesnővel, miközben egy film forgatásán dolgozott. Lovato környezetéből ugyanakkor azt közölték, hogy a színészt korábban tájékoztatták a szakításról. A két fél tehát egészen másképp emlékezett a történtekre.

7. Jennie Garth – A TMZ-től tudta meg, hogy a férje válni akar

A Beverly Hills 90210 sztárja, Jennie Garth 2015-ben ment hozzá Dave Abramshez. Három évvel később azonban komoly válságba került a házasságuk. A színésznő később elárulta, hogy a TMZ híréből értesült arról, hogy férje beadta a válókeresetet. A történetnek végül váratlan fordulata lett: a házaspár kibékült, és sikerült megmenteniük a kapcsolatukat. Garth később még a BH90210 című sorozatban is felhasználta a fájdalmas élményt.

8. Drake Bell – A válásáról szóló hírt egy új dalával együtt kommentálta

Drake Bell felesége, Janet Von Schmeling 2023 áprilisában nyújtotta be a válókeresetet. A színész később az X-en közölte, hogy a TMZ-től értesült felesége döntéséről. A bejegyzés különösen furcsa hangvételű volt, ugyanis a hír kommentálása után rögtön arra biztatta követőit, hogy hallgassák meg az új dalát.

9. Brianna Chickenfry – Reggel arra ébredt, hogy a barátja bejelentette a szakításukat

Brianna LaPaglia, akit sokan Chickenfry néven ismernek, 2024 októberében tudta meg, hogy Zach Bryan nyilvánosan bejelentette a szakításukat. A countryénekes az Instagramon osztotta meg a hírt, Brianna pedig később egy érzelmes videóban mesélte el, hogy a posztról mások üzeneteiből értesült. Elmondása szerint Bryan előtte sem telefonon, sem üzenetben nem figyelmeztette arra, hogy nyilvánosságra hozza a döntésüket.

10. Jessi Draper – Egy újságíró szólt neki, hogy a férje beadta a válókeresetet

A The Secret Lives of Mormon Wives realitysztárja, Jessi Draper 2026 márciusában a TMZ egyik munkatársától tudta meg, hogy férje, Jordan Ngatikaura beadta a válókeresetet. Jessi később elmondta, hogy a szakításra már számított, mivel ő maga is véget akart vetni a házasságuknak. Állítása szerint azonban korábban abban állapodtak meg, hogy közösen intézik a válást, így meglepte, hogy férje egyedül lépett.

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