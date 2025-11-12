Horoszkóp
10 színész, aki nem volt hajlandó megváltoztatni a külsejét a szerep kedvéért

Nesicz Máté
Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. november 11. 17:01

Forrás: Columbia Pictures

Daniel Craig
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

A fordítottjára számtalan példát láttunk, de erről maguk az érintettek sem szívesen mesélnek...

A színész dolga emberi kaméleonná válni, olyasvalakivé, aki hajlandó minden követ megmozgatni a nézők szórakoztatásáért. Az elhivatottság mintapéldái azok a hollywoodi sztárok, akik drasztikusan változtatják meg külsejüket egy-egy szerep kedvéért, legyen szó hónapokig tartó kemény edzésprogramról, egészségügyi károsodással fenyegető elhízásról, vagy akár kihúzott fogakról. Ugyanakkor ott van a másik oldal, akik nemkülönben tehetségesek, de azért van náluk egy képzeletbeli határ, amit semmi esetre sem hajlandóak átlépni.

A drasztikus átalakulásokat már mi is kiveséztük, középpontba helyezve az egy év alatt 50 kilogramm súlyingadozást bevállaló Christian Bale-t, a fogait háborús filmje kedvéért kihúzató Shia LaBeouf-öt, és többek között Natalie Portmant, aki egy évig edzett és készült balerinaszerepére az Oscar-díj reményében. Most viszont azokról lesz szó, akik a nyomás ellenére sem akartak változtatni külsejükön, ami valljuk be, bizonyos szempontból teljesen érthető, hiszen a nap végén ők azok, akiknek végül tükörbe kell nézniük. Ráadásul filmjeikre pillantva az is kijelenthető - egy kivételtől eltekintve -, hogy nem éppen életük lehetőségéről volt szó, amikor elutasították a presszingelt átalakulást.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 színészt, aki nem volt hajlandó változtatni a külsején egy szerep kedvéért!

Az InStyle MEN Magyarország írása.

Szépség

Ezek a hajformázók valódi csodát tesznek a hajaddal

Ha jól választasz ezekből a hajformázó eszközökből és termékekből, a hajad tényleg olyan lesz, mintha gyakrabban járnál fodrászhoz - pedig mindent otthon csinálsz meg.

Egészség

9 őszi gyógytea, ami erősíti az egészséged, segít megelőzni a betegségeket, és a lelkednek is jót tesz

Belehúzott az október, és amilyen kellemesen, napsütötten indult az ősz, úgy váltanak most a napok egyre hűvösebbé és csípősebbé. Korán sötétedik, rövidülnek a délutánok, kevesebb időt töltünk a szabadban – és ilyenkor testünk-lelkünk egyaránt vágyik egy kis megnyugvásra, lelassulásra és feltöltődésre. Mi más segíthetne jobban ebben az idilli, bekuckózós hangulat megteremtésében, mint a puha takaró, a gyertyafény melege és egy csésze forró, gőzölgő gyógytea? Egyetlen korty elég, hogy átjárjon a teljes nyugalom, felmelegedjen a testünk, és a nap végén a rohanás helyét átvegye a béke. Egy finom tea nemcsak a léleknek jó, hanem a szervezetet is támogatja. Mutatjuk, hogyan!

Divat

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod, mint hinnéd!

Egészség

7 étel, ami garantáltan megvéd a legtöbb betegséggel szemben

Az egészség nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem azokon a mindennapi, apró szokásokon, amelyeket következetesen betartunk: például azon, hogy mi kerül a tányérunkra.

Szerelem

Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!