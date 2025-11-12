A színész dolga emberi kaméleonná válni, olyasvalakivé, aki hajlandó minden követ megmozgatni a nézők szórakoztatásáért. Az elhivatottság mintapéldái azok a hollywoodi sztárok, akik drasztikusan változtatják meg külsejüket egy-egy szerep kedvéért, legyen szó hónapokig tartó kemény edzésprogramról, egészségügyi károsodással fenyegető elhízásról, vagy akár kihúzott fogakról. Ugyanakkor ott van a másik oldal, akik nemkülönben tehetségesek, de azért van náluk egy képzeletbeli határ, amit semmi esetre sem hajlandóak átlépni.

A drasztikus átalakulásokat már mi is kiveséztük, középpontba helyezve az egy év alatt 50 kilogramm súlyingadozást bevállaló Christian Bale-t, a fogait háborús filmje kedvéért kihúzató Shia LaBeouf-öt, és többek között Natalie Portmant, aki egy évig edzett és készült balerinaszerepére az Oscar-díj reményében. Most viszont azokról lesz szó, akik a nyomás ellenére sem akartak változtatni külsejükön, ami valljuk be, bizonyos szempontból teljesen érthető, hiszen a nap végén ők azok, akiknek végül tükörbe kell nézniük. Ráadásul filmjeikre pillantva az is kijelenthető - egy kivételtől eltekintve -, hogy nem éppen életük lehetőségéről volt szó, amikor elutasították a presszingelt átalakulást.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 színészt, aki nem volt hajlandó változtatni a külsején egy szerep kedvéért!

Galéria / 10 kép 10 színész, aki nem volt hajlandó megváltoztatni a külsejét a szerep kedvéért Megnézem a galériát

Az InStyle MEN Magyarország írása.