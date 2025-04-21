Önismeret
10 színész, aki zenészként is tevékenykedik
Az igazán tehetséges színészek éppúgy képesek eljátszani tökéletes hitelességgel egy törtető bankárt, mint egy buddhista szerzetest, de egyesek sokoldalúságát nem csupán különböző szerepeikkel lehet szemléltetni. A művészet mellékvágányai közül van, aki a festészetet választja hobbinak nem kevés tehetséggel megtámogatva, akárcsak Pierce Brosnan és Anthony Hopkins, de akadnak olyanok is, akik egy sokkal impulzívabb műfaj mellett tették le voksukat.
A zenélés, legyen az akár szólóban vagy egy együttessel karöltve sokkal több színész életének képezi szerves részét annál, mint amennyi hír jelenik meg róluk a témával kapcsolatban. Bruce Willis például egészen sikeres zenei pályát épített fel már a Drágán add az életed! előtt, olyannyira, hogy egyik száma a 14. helyre repült az amerikai Billboard 100-as toplistáján 1987-ben. Aligha bánjuk, hogy végül a színészet mellett tette le a voksát, ugyanakkor Jared Leto Jared Leto Színész, Énekes 33cikk 5galéria 4videó Még több róla vele szemben már-már átesett a ló túloldalára, és egy időben el sem lehetett dönteni, hogy a filmeket helyezi előtérbe, vagy a mai napig aktív zenekarát. Persze attól, hogy valaki jó színész, még nem lesz muzikális tehetség, viszont most elhoztunk 10 hírességet, aki nemcsak imád, hanem tud is zenélni.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 színészt, aki zenészként is megállja a helyét!
Az InStyle Men írása.
