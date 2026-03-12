Életmód
10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de a célegyenesben elbukott
Forrás: IMDb / Warner Bros. / Legendary Pictures
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Nem egyszer hallottunk már történetekről, amiknek középpontjában olyan színészek álltak, akik megbánták, hogy visszautasítottak egy szerepet. Csak hogy néhányat említsünk: Burt Reynolds nem igazán volt oda a fantasy köntösbe bújtatott sci-fi műfajáért, ezért lemondott Han Solo karakterének megformálásáról. Denzel Washington a SID 6.7 - A tökéletes gyilkos miatt engedte el David Mills szerepét a Hetedikben. Matt Damon pedig kijelentette, az egyik legnagyobb baklövés volt, amit színész elkövethet, hogy hagyta elúszni Jake Sully szerepét az Avatárban, noha a jegybevételek 10 százalékát is megkapta volna.
Hát, erre szokták mondani, hogy késő bánat… Ugyanakkor nekik legalább felajánlották a lehetőséget próbafelvételek nélkül, ami ha nem is jelent gyógyírt, némi vigaszt nyújthat annak tükrében, hogy egyes kollégák gyakran többkörös meghallgatás után sem győzik meg a producereket. És persze akadnak olyan színészek és színésznők is, akik bár mindent megtennének az áhított szerepért, még csak fel sem merül a nevük a casting kapcsán. A továbbiakban róluk, és azokról a karakterekről lesz szó, akit végül sosem játszhattak el, minden erőfeszítés ellenére sem.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 színészt, aki bármennyire is szerette volna, végül nem jött össze neki az áhított szerep!
Galéria / 10 kép
10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de végül más ölébe pottyant a lehetőség
Az InStyle MEN Magyarország írása.
