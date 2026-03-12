10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de végül más ölébe pottyant a lehetőség

Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de a célegyenesben elbukott

#Hollywood
#Színész
#Ryan Reynolds
#Jóbarátok
#Pókember
#Tom Holland
#Marvel
#Szerep
#Matthew McConaughey
#Vince Vaughn
#titanic
#brie larson
#jenna ortega
#Timothy Chalamet
#Paul Atreides
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Sztárok, Kult
Utoljára frissült: 2026. március 12. 11:24

Forrás: IMDb / Warner Bros. / Legendary Pictures

Timothée Chalamet
A nap cikke

12 film gyerekkorunkból, amit ma már nem is engednének bemutatni

Az alábbi filmek nem mennének át a rostán 2026-ban.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai
Olvasd el!

Napi horoszkóp március 12.: a Szüzeknek érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Nyilasokat pozitív hozzáállásuk segíti

A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

8 étel, amely növelheti a rák kockázatát – a szakértők szerint több is ott lehet a konyhádban

Még nagyobb a kockázat, ha minden nap fogyasztod őket...

Olvasd el!

Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen

Most mindenki odáig van CBK 90-es évekbeli, minimalista szettjeiért.

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba

Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

Mutasd, hogy vezetsz, megmondom, milyen ember vagy!

Mitől függ, hogy milyen teljesítményt nyújtunk a forgalomban? A vezetési stílusra milyen mértékben hat a személyiség? Mi az oka annak, ha valaki a munkahelyén, vagy otthon ma született bárány, a volán mögött azonban agresszív oroszlánná változik? Cikkünkben többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Hollywoodban nagyon keveseknek van bérelt helye a színészek között, listánk alanyai pedig ezt első kézből tapasztalhatták meg.

Nem egyszer hallottunk már történetekről, amiknek középpontjában olyan színészek álltak, akik megbánták, hogy visszautasítottak egy szerepet. Csak hogy néhányat említsünk: Burt Reynolds nem igazán volt oda a fantasy köntösbe bújtatott sci-fi műfajáért, ezért lemondott Han Solo karakterének megformálásáról. Denzel Washington a SID 6.7 - A tökéletes gyilkos miatt engedte el David Mills szerepét a Hetedikben. Matt Damon pedig kijelentette, az egyik legnagyobb baklövés volt, amit színész elkövethet, hogy hagyta elúszni Jake Sully szerepét az Avatárban, noha a jegybevételek 10 százalékát is megkapta volna.

Hát, erre szokták mondani, hogy késő bánat… Ugyanakkor nekik legalább felajánlották a lehetőséget próbafelvételek nélkül, ami ha nem is jelent gyógyírt, némi vigaszt nyújthat annak tükrében, hogy egyes kollégák gyakran többkörös meghallgatás után sem győzik meg a producereket. És persze akadnak olyan színészek és színésznők is, akik bár mindent megtennének az áhított szerepért, még csak fel sem merül a nevük a casting kapcsán. A továbbiakban róluk, és azokról a karakterekről lesz szó, akit végül sosem játszhattak el, minden erőfeszítés ellenére sem.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 színészt, aki bármennyire is szerette volna, végül nem jött össze neki az áhított szerep!

Galéria / 10 kép

10 színész, aki nagyon meg akart kaparintani egy szerepet, de végül más ölébe pottyant a lehetőség

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai
Kép
Életmód

8 könyv, ami akkora fordulattal ér véget, napokig nem térsz magadhoz

Ezeknek a végét biztosan nem találod ki előre!

Kép
Szépség

6 meglepő ok, ami miatt pattanások alakulhatnak ki az arcbőrödön

A kevesebb néha, több, ez sokszor kiderült már, de mit tehetsz még a szép bőrért cserébe?

Kép
Divat

Te is Carolyn Bessette Kennedy megszállottja lettél? Így másold le a stílusát egyszerűen

Most mindenki odáig van CBK 90-es évekbeli, minimalista szettjeiért.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 12.: a Szüzeknek érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Nyilasokat pozitív hozzáállásuk segíti

A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Kép
Életmód

8 étel, amely növelheti a rák kockázatát – a szakértők szerint több is ott lehet a konyhádban

Még nagyobb a kockázat, ha minden nap fogyasztod őket...

Kép
Életmód

12 film gyerekkorunkból, amit ma már nem is engednének bemutatni

Az alábbi filmek nem mennének át a rostán 2026-ban.