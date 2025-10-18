Horoszkóp
10 ikonikus filmjelenet, amit a színészek valójában utáltak leforgatni

Kamilla
Sztárok, Film
Utoljára frissült: 2025. október 16. 16:14

Forrás: Netflix

Ezeket a filmjeleneteket egy kicsit sem élvezték a színészek, és nem véletlenül!

Vannak pillanatok a filmtörténelemben, amelyek örökre beégtek az emlékezetünkbe. A nagy szerelmi vallomások, a drámai monológok, a szerelmes csókjelenetek. Csakhogy amit a nézők meghatónak, viccesnek vagy felejthetetlennek látnak, az a kulisszák mögött sokszor inkább kínos, fárasztó vagy egyenesen traumatikus élmény volt. A vásznon látott tökéletesség mögött ugyanis gyakran valódi fájdalom, félelem vagy kimerültség rejlik. Ezek a jelenetek azért érdekesek és egyes színészek számára talán emlékezetesek is, mert az adott film varázsa nemcsak a kreativitásról szólt, hanem arról is, hogy a színészek sokszor testüket-lelküket kitették érte. És néha ez bizony nem is olyan romantikus, mint amilyennek a mozi láttatja.

A következő válogatásban tíz ikonikus filmjelenetet szedtünk egy csokorba, amelyeket a színészek egyáltalán nem élveztek, sőt, némelyikük kifejezetten gyűlölt leforgatni.

Lássuk!

Galéria / 10 kép

10 ikonikus filmjelenet, amit a színészek valójában utáltak leforgatni

