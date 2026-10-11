10 híres nő, aki őszintén beszélt az öregedésről

Hollywoodban az öregedés még mindig kényes téma, különösen, ha nőkről van szó. Szerencsére egyre több világsztár mondja ki, amit sokan gondolnak, de kevesen mernek hangosan vállalni: az idő múlása nem feltétlenül tragédia, és a fiatalság megőrzése nem lehet egy egész élet célja. Hollywood évtizedeken át azt üzente a nőknek, hogy a szépségüknek lejárati ideje van. Negyven felett kevesebb szerep, ötven felett egyre több kritika, hatvan felett pedig már az is szenzációnak számít, ha valaki természetes arccal jelenik meg a vörös szőnyegen. Miközben a férfi színészek őszülő halántéka sármosnak számít, a nőktől továbbra is elvárják, hogy lehetőleg húsz évvel fiatalabbnak tűnjenek. Pedig az öregedésről egészen másképp is lehet beszélni. Van, aki felszabadulásként éli meg, más dühös a társadalmi elvárások miatt, és olyan is akad, aki bevallja, hogy időnként nehéz elfogadnia a tükörképét. Tíz híres nő, tíz különböző vélemény, amelyek között biztosan akad olyan, amivel te is azonosulni tudsz.

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