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10 híres nő, aki őszintén beszélt az öregedésről
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Hollywoodban az öregedés még mindig kényes téma, különösen, ha nőkről van szó. Szerencsére egyre több világsztár mondja ki, amit sokan gondolnak, de kevesen mernek hangosan vállalni: az idő múlása nem feltétlenül tragédia, és a fiatalság megőrzése nem lehet egy egész élet célja. Hollywood évtizedeken át azt üzente a nőknek, hogy a szépségüknek lejárati ideje van. Negyven felett kevesebb szerep, ötven felett egyre több kritika, hatvan felett pedig már az is szenzációnak számít, ha valaki természetes arccal jelenik meg a vörös szőnyegen. Miközben a férfi színészek őszülő halántéka sármosnak számít, a nőktől továbbra is elvárják, hogy lehetőleg húsz évvel fiatalabbnak tűnjenek. Pedig az öregedésről egészen másképp is lehet beszélni. Van, aki felszabadulásként éli meg, más dühös a társadalmi elvárások miatt, és olyan is akad, aki bevallja, hogy időnként nehéz elfogadnia a tükörképét. Tíz híres nő, tíz különböző vélemény, amelyek között biztosan akad olyan, amivel te is azonosulni tudsz.
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