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10 híres nő, aki őszintén beszélt az öregedésről

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 9. 17:14

Forrás: Getty Images

Helen Mirren
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Ráncok, ősz hajszálak, változó test és az a bizonyos szám a születésnapi tortán.

Hollywoodban az öregedés még mindig kényes téma, különösen, ha nőkről van szó. Szerencsére egyre több világsztár mondja ki, amit sokan gondolnak, de kevesen mernek hangosan vállalni: az idő múlása nem feltétlenül tragédia, és a fiatalság megőrzése nem lehet egy egész élet célja. Hollywood évtizedeken át azt üzente a nőknek, hogy a szépségüknek lejárati ideje van. Negyven felett kevesebb szerep, ötven felett egyre több kritika, hatvan felett pedig már az is szenzációnak számít, ha valaki természetes arccal jelenik meg a vörös szőnyegen. Miközben a férfi színészek őszülő halántéka sármosnak számít, a nőktől továbbra is elvárják, hogy lehetőleg húsz évvel fiatalabbnak tűnjenek. Pedig az öregedésről egészen másképp is lehet beszélni. Van, aki felszabadulásként éli meg, más dühös a társadalmi elvárások miatt, és olyan is akad, aki bevallja, hogy időnként nehéz elfogadnia a tükörképét. Tíz híres nő, tíz különböző vélemény, amelyek között biztosan akad olyan, amivel te is azonosulni tudsz.

Lássuk!

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10 híres nő, aki őszintén beszélt az öregedésről

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Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

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