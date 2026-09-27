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10 híres ember, akik függőség következtében haltak meg

#Gyász
#Halál
#Galéria
#Függőség
#Elhunyt
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 24. 12:01

Forrás: Paul Archuleta/Getty Images

Presley Gerber
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A függőség nem válogat, hiszen a világhír, a pénz és a siker sem jelent feltétlenül védelmet vele szemben.

A zene és a film történetének számos meghatározó alakja küzdött alkohol-, drog- vagy gyógyszerfüggőséggel, és több esetben ezek a problémák közvetlenül vagy közvetve a halálukhoz is hozzájárultak. Másoknál a tragédia pontos körülményei összetettebbek voltak. Presley Gerber halálának hivatalos oka például egyelőre nem ismert, ám a modell korábban maga is beszélt függőségi problémáiról.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akiknek a halálát sajnos a drogok okozták.

Lássuk!

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10 híres ember, akik függőség következtében haltak meg

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