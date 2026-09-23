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10 híres ember, aki elmondta, miért nem akar gyereket

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Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 22. 15:43

Forrás: JC Olivera/gettyimages

Alison Brie
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A gyerekvállalást még mindig hajlamosak vagyunk úgy kezelni, mintha egy bizonyos életkor után magától értetődően következne.

Pedig egyre többen mondják ki nyíltan, hogy számukra a teljes élethez nem tartozik hozzá a szülővé válás. Hollywoodban is akadnak olyan sztárok, akik nem kerülték meg a kérdést karrierről, szabadságról, környezeti aggodalmakról vagy egyszerűen arról beszéltek, hogy soha nem érezték magukban a vágyat a gyerekvállalásra.

A következő válogatásban azokat a híres embereket szedtük egy csokorba, akik sosem érezték a késztetést arra, hogy a szülőséget válasszák a szabadság és a munka helyett.

Lássuk!

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10 híres ember, aki elmondta, miért nem akar gyereket

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