10 érdekesség Viggo Mortensenről, amiről talán nem is hallottál
Forrás: IMDb / New Line Cinema / WingNut Films
Napi horoszkóp április 6.: a Bakoknak érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Halak minőségi időt tölthetnek a szeretteikkel
A hosszú hétvége utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Promóciók
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
Heti horoszkóp április 6-12.: az Ikrek kilépnek a komfortzónájukból, az Skorpióknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Sztárok, akiknek rengeteg gyerekük van
Hollywood és a világhír sokak számára csillogást és szabadságot jelent, de van egy közös pont, amely több híresség életében is meghatározó: a nagy család.
Halálos fenyegetéseket kapott a Harry Potter sztárja: borzasztó, min megy keresztül
Ijesztő, mire képesek az emberek!
Napi horoszkóp április 5.: a Szüzek heroikusan küzdenek egy bizonyos cél eléréséért, a Bakoknak régi vágyuk teljesül
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
A dán származású Viggo Peter Mortensen az ötvenes években ismerte meg az amerikai Grace Gamble Atkinsont Norvégiában, majd házasságkötésük után nem sokkal megszületett első fiuk, akit az apja után Viggo Mortensennek neveztek el. Az idősebb Mortensen mezőgazdasági vezető volt, aki farmokat üzemeltetett Venezuelában és Argentínában, ezért a család állandóan egyik országból a másikba költözött. A Gyűrűk Urában először Kószaként és Vándorként hivatkoztak Aragornra, ez az analógia pedig tökéletesen illett a színész fiatalkorára.
Szülei válása után a fiú édesanyjával a New York állambeli Watertownba költözött. Viggo Mortensen gyerekkorától kezdve kereste az önkifejezés művészi formáit, ez a beállítottság pedig egyenes úton terelte a színház felé. Magával ragadónak érezte azt az erőt, amivel a színészek képesek hatni a közönségre, de dédelgetett álmai előtt államigazgatás és spanyol szakon elvégezte az egyetemet, majd vakációi helyszínére, Dániába költözött két évre. Liftes fiúként, virágárusként és többek között felszolgálóként is dolgozott, mielőtt visszatért New Yorkba, hogy kipróbálja magát a színpadon. A színházakban nem fért kérdés tehetségéhez, de ami igazán érdekelte, az a filmek világa volt. Bár kapott kisebb szerepeket, ezek inkább csak morzsaként funkcionáltak, ezért pályafutása kezdetén mellékállásban ismét pultozni kezdett, majd kamionsofőrnek állt. A kilencvenes évek derekára kanyarodva már megtalálták a komolyabb szerepek. Olyan filmekben játszott főszerepet, mint az Egy hölgy arcképe, a Daylight – Alagút a halálba és többek között Az angyalok háborúja, de a szakma a Gwyneth Paltrow és Michael Douglas főszereplésével készült Tökéletes gyilkosságban nyújtott alakítása miatt jegyezte meg a nevét.
1999-ben körbejárt a hír, miszerint megfilmesítik Tolkien nagyszabású eposzát, Aragorn szerepére pedig fel is kérték Stuart Townsendet, aki némi hezitálás után nemet mondott a lehetőségre. Állítólag így tett Nicolas Cage és Daniel Day-Lewis is, A Gyűrűk Ura rendezője, Peter Jackson csak ezután kereste fel Mortensent, aki első körben szintén nemet mondott, ám Tolkien-rajongó fia miatt végül meggondolta magát. A 2010-es évektől kezdődően kevesebb szerepet vállalt, de filmjei jó fogadtatásban részesültek a nézőktől. A Captain Fantastic és a Zöld könyv: Útmutató az élethez kritikai szempontból is nagy sikert aratott, Mortensen ráadásul mindkét produkcióban nyújtott alakításáért bezsebelt egy-egy Oscar-jelölést.
Ha lehet hinni a híreknek, a rajongók legnagyobb bánatára nem tér vissza főszereplőként a The Hunt for Gollumban Aragornként, noha aligha tudnánk elképzelni bárki mást a világon Gondor királyaként. Persze attól, hogy nem ő játssza majd a fiatal Kószát, reméljük egy cameo erejéig feltűnik idős királyként. Ami viszont sokkal biztosabbnak tűnik, hogy Mortensen is belecsöppen a szuperhősök világába, de mielőtt a gourmet filmesztéták a szívükhöz kapnának, megnyugtathatjuk őket, nem egy színes-szagos, akciómontázsokat egymásra pakoló, vicceskedő produkcióról van szó, hanem a sokkal komolyabb és komorabb hangvételű, Robert Pattinson főszereplésével készülő Batman második részéről. A pletykák szerint Mortensen - amennyiben elvállalja a szerepet - Harvey Dent apját, Christopher Dentet fogja alakítani. Kíváncsian várjuk, mi sül ki a dologból, addig is megmutatunk néhány érdekességet a színészről, amiről talán soha nem hallottál.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet Viggo Mortensenről, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
Ezekről beszél MINDENKI! 7 film, ami óriási siker lett az elmúlt években
Az elmúlt évek filmkínálata egyértelműen megmutatta, hogy a mozi még mindig képes eseménnyé válni.
Dark romance sminktrend? Íme a "szörny múzsája" smink, ami behúz minket a soft goth világba
Ha eleged van már a clean girl esztétikából, akkor ez a trend tetszeni fog!
Napi horoszkóp április 6.: a Bakoknak érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Halak minőségi időt tölthetnek a szeretteikkel
A hosszú hétvége utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Halálos fenyegetéseket kapott a Harry Potter sztárja: borzasztó, min megy keresztül
Ijesztő, mire képesek az emberek!
Sztárok, akiknek rengeteg gyerekük van
Hollywood és a világhír sokak számára csillogást és szabadságot jelent, de van egy közös pont, amely több híresség életében is meghatározó: a nagy család.
Bevállalták! Sztárok legőrületesebb, legviccesebb vagy épp legkülönlegesebb reklámjai
Ezek a videók nem véletlenül olyan emlékezetesek!