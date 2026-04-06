10 érdekesség Viggo Mortensenről, amiről talán nem is hallottál

A dán származású Viggo Peter Mortensen az ötvenes években ismerte meg az amerikai Grace Gamble Atkinsont Norvégiában, majd házasságkötésük után nem sokkal megszületett első fiuk, akit az apja után Viggo Mortensennek neveztek el. Az idősebb Mortensen mezőgazdasági vezető volt, aki farmokat üzemeltetett Venezuelában és Argentínában, ezért a család állandóan egyik országból a másikba költözött. A Gyűrűk Urában először Kószaként és Vándorként hivatkoztak Aragornra, ez az analógia pedig tökéletesen illett a színész fiatalkorára.

Szülei válása után a fiú édesanyjával a New York állambeli Watertownba költözött. Viggo Mortensen gyerekkorától kezdve kereste az önkifejezés művészi formáit, ez a beállítottság pedig egyenes úton terelte a színház felé. Magával ragadónak érezte azt az erőt, amivel a színészek képesek hatni a közönségre, de dédelgetett álmai előtt államigazgatás és spanyol szakon elvégezte az egyetemet, majd vakációi helyszínére, Dániába költözött két évre. Liftes fiúként, virágárusként és többek között felszolgálóként is dolgozott, mielőtt visszatért New Yorkba, hogy kipróbálja magát a színpadon. A színházakban nem fért kérdés tehetségéhez, de ami igazán érdekelte, az a filmek világa volt. Bár kapott kisebb szerepeket, ezek inkább csak morzsaként funkcionáltak, ezért pályafutása kezdetén mellékállásban ismét pultozni kezdett, majd kamionsofőrnek állt. A kilencvenes évek derekára kanyarodva már megtalálták a komolyabb szerepek. Olyan filmekben játszott főszerepet, mint az Egy hölgy arcképe, a Daylight – Alagút a halálba és többek között Az angyalok háborúja, de a szakma a Gwyneth Paltrow és Michael Douglas főszereplésével készült Tökéletes gyilkosságban nyújtott alakítása miatt jegyezte meg a nevét.



1999-ben körbejárt a hír, miszerint megfilmesítik Tolkien nagyszabású eposzát, Aragorn szerepére pedig fel is kérték Stuart Townsendet, aki némi hezitálás után nemet mondott a lehetőségre. Állítólag így tett Nicolas Cage és Daniel Day-Lewis is, A Gyűrűk Ura rendezője, Peter Jackson csak ezután kereste fel Mortensent, aki első körben szintén nemet mondott, ám Tolkien-rajongó fia miatt végül meggondolta magát. A 2010-es évektől kezdődően kevesebb szerepet vállalt, de filmjei jó fogadtatásban részesültek a nézőktől. A Captain Fantastic és a Zöld könyv: Útmutató az élethez kritikai szempontból is nagy sikert aratott, Mortensen ráadásul mindkét produkcióban nyújtott alakításáért bezsebelt egy-egy Oscar-jelölést.



Ha lehet hinni a híreknek, a rajongók legnagyobb bánatára nem tér vissza főszereplőként a The Hunt for Gollumban Aragornként, noha aligha tudnánk elképzelni bárki mást a világon Gondor királyaként. Persze attól, hogy nem ő játssza majd a fiatal Kószát, reméljük egy cameo erejéig feltűnik idős királyként. Ami viszont sokkal biztosabbnak tűnik, hogy Mortensen is belecsöppen a szuperhősök világába, de mielőtt a gourmet filmesztéták a szívükhöz kapnának, megnyugtathatjuk őket, nem egy színes-szagos, akciómontázsokat egymásra pakoló, vicceskedő produkcióról van szó, hanem a sokkal komolyabb és komorabb hangvételű, Robert Pattinson főszereplésével készülő Batman második részéről. A pletykák szerint Mortensen - amennyiben elvállalja a szerepet - Harvey Dent apját, Christopher Dentet fogja alakítani. Kíváncsian várjuk, mi sül ki a dologból, addig is megmutatunk néhány érdekességet a színészről, amiről talán soha nem hallottál.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet Viggo Mortensenről, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség Viggo Mortensenről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.