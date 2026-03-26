10 érdekesség Tom Hollandról, amiről talán nem is hallottál

A fiatal színész 1996-ban született Londonban, Dominic Holland humorista és Nicola Elizabeth Frost fotós legidősebb gyermekeként. művészi vénájára korán fény derült, ugyanis már 9 évesen a Nifty Feet Dance School hip-hop tánciskola diákja lett. Egy 2006-os fellépésen figyelt fel tehetségére Lynne Page, aki beajánlotta kollégájának, Peter Darlingnak, a Billy Elliot - A musical változatának koreográfusának. 2008-ban meg is kapta a főhős legjobb barátjának, Michael Caffrey-nek szerepét, teljesítményének és a színházi tapasztalatának köszönhetően pedig hamarosan a filmes megkeresések is bekopogtattak az ajtón.

Kisebb szerepei után a 2012-es katasztrófafilmben, A lehetetlenben debütált a nagyvásznon, és nem is vallott szégyent. Rögtön elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle-díjat, ami szintén jó ajánlólevélnek bizonyult. Holland döntött, ezután már csak a filmekre akart fókuszálni, a számításai pedig be is jöttek. A Majd újra lesz nyár, A tenger szívében és a Farkasbőrben után figyeltek fel rá a Russo-testvérek, akik éppen Pókember megformálóját keresték a Marvel-filmek népszerűségének csúcsán. Közel 1500-an jelentkeztek a Hálószövő megformálójának, köztük Hollanddal, aki gyerekkora óta hatalmas rajongója volt a szuperhősnek. A fiatal színésznek ütőkártyát jelentett, hogy táncos és tornász múltja miatt nem ijedt meg a hátraszaltótól. Holland élt a lehetőséggel, belopta magát a rajongók szívébe, három önálló Pókember-filmje pedig a kasszáknál is bizonyított a részenkénti több, mint 1 milliárd dolláros bevétellel. Noha egyelőre a legtöbben Pókemberrel azonosítják, állítása szerint egyáltalán nem fél a beskatulyázástól, és ha lehet ilyet mondani, valóban nem kell tőle annyira tartania, mint Andrew Garfieldnak vagy Tobey Maguire-nek. Bár utóbbi két színész is kapott jelentős szerepeket ikonikus karakterük eljátszása mellett, Holland nevét vélhetően többször láthatjuk majd nagyszabású filmek stáblistáján. A soron következő blockbustere Christopher Nolan Odüsszeiája lesz, amiben többek között menyasszonya, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson és a Pókember: Vadonatúj napban feltűnő kéretlen segítője, John Bernthal, vagyis a Megtorló is szerepelni fog.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet ról, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség Tom Hollandról, amiről talán nem is hallottál Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.