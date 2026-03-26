10 érdekesség Tom Hollandról, amiről talán nem is hallottál
Forrás: IMDb / Marvel Studios
A fiatal színész 1996-ban született Londonban, Dominic Holland humorista és Nicola Elizabeth Frost fotós legidősebb gyermekeként. Tom Holland Tom Holland Színész 31cikk 2galéria 0videó Még több róla művészi vénájára korán fény derült, ugyanis már 9 évesen a Nifty Feet Dance School hip-hop tánciskola diákja lett. Egy 2006-os fellépésen figyelt fel tehetségére Lynne Page, aki beajánlotta kollégájának, Peter Darlingnak, a Billy Elliot - A musical változatának koreográfusának. 2008-ban meg is kapta a főhős legjobb barátjának, Michael Caffrey-nek szerepét, teljesítményének és a színházi tapasztalatának köszönhetően pedig hamarosan a filmes megkeresések is bekopogtattak az ajtón.
Kisebb szerepei után a 2012-es katasztrófafilmben, A lehetetlenben debütált a nagyvásznon, és nem is vallott szégyent. Rögtön elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle-díjat, ami szintén jó ajánlólevélnek bizonyult. Holland döntött, ezután már csak a filmekre akart fókuszálni, a számításai pedig be is jöttek. A Majd újra lesz nyár, A tenger szívében és a Farkasbőrben után figyeltek fel rá a Russo-testvérek, akik éppen Pókember megformálóját keresték a Marvel-filmek népszerűségének csúcsán. Közel 1500-an jelentkeztek a Hálószövő megformálójának, köztük Hollanddal, aki gyerekkora óta hatalmas rajongója volt a szuperhősnek. A fiatal színésznek ütőkártyát jelentett, hogy táncos és tornász múltja miatt nem ijedt meg a hátraszaltótól. Holland élt a lehetőséggel, belopta magát a rajongók szívébe, három önálló Pókember-filmje pedig a kasszáknál is bizonyított a részenkénti több, mint 1 milliárd dolláros bevétellel. Noha egyelőre a legtöbben Pókemberrel azonosítják, állítása szerint egyáltalán nem fél a beskatulyázástól, és ha lehet ilyet mondani, valóban nem kell tőle annyira tartania, mint Andrew Garfieldnak vagy Tobey Maguire-nek. Bár utóbbi két színész is kapott jelentős szerepeket ikonikus karakterük eljátszása mellett, Holland nevét vélhetően többször láthatjuk majd nagyszabású filmek stáblistáján. A soron következő blockbustere Christopher Nolan Odüsszeiája lesz, amiben többek között menyasszonya, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson és a Pókember: Vadonatúj napban feltűnő kéretlen segítője, John Bernthal, vagyis a Megtorló is szerepelni fog.
Az InStyle MEN Magyarország írása.
