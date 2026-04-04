10 érdekesség Robert Downey Jr.-ról, amiről talán nem is hallottál
Forrás: IMDb / Paramount Pictures / Marvel Entertainment
Napi horoszkóp április 5.: a Szüzek heroikusan küzdenek egy bizonyos cél eléréséért, a Bakoknak régi vágyuk teljesül
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Heti horoszkóp április 6-12.: az Ikrek kilépnek a komfortzónájukból, az Skorpióknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
4 csillagjegy, akinek húsvét után megváltozik az élete
A változás most nem ellenség, hanem a legjobb dolog, ami csak megtörténhet veled.
6 színes manikűr, ami tökéletes a tavaszi időszakra
Ezek a körmök tökéletesen visszaadják a szezon üde, vidám hangulatát.
A 8 legnagyobb titok a pasikról, amit egy nő még csak nem is sejt
Most kiderül, mi az, amit sokan csak névtelenül mernének felfedni!
Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. színész, énekes 22cikk 1galéria 0videó Még több róla számára nem volt kérdés, hogy a színészi pályát választja fiatalon. Erre predesztinálta rokoni köre, ugyanis családjában írók és színművészek is akadtak, ráadásul apja, az idősebb Robert Downey underground filmrendező volt. A feltörekvő színész rohamléptekben járta meg a ranglétrát, miután Hollywoodba költözött. 22 évesen megkapta első főszerepét A nővadász című filmben, majd nem sokkal később megformálta a drogfüggő Julian Wellst a Fagypont alattban. A siker egyre inkább fejébe szállt, amit a 92-es Chaplin-film tovább tetézett.
Miután Richard Attenborough filmjében eljátszotta Chaplint, megkapta élete első Oscar-jelölését, ami jelezte Hollywood producerei felé, hogy a sármos és tehetséges színésszel számolni kell a jövőben. Downey azonban máshogy gondolta, felvette a feltörekvő nihilista tehetségek tempóját, botrányt botrányra halmozott, drogfüggő lett, majd egy rövid időre börtönbe került. Hollywood kitagadta soraiból, és egy csapásra a pokolba került, de 2003-as rehabilitációja után az Álomgyár történetének egyik legnagyobb visszatérését produkálta. Jóbarátja, Mel Gibson még ebben az évben főszerepet adott neki Az éneklő detektív című filmjében, ezt követte a Durr, durr és csók 2005-ben, majd a Zodiákus 2007-ben. Mindhárommal sikerült bizonyítania, hogy még mindig helye van a szakmában, de az igazi, immáron második áttörést Vasember szerepe hozta el számára.
Bár a Marvelnél nem voltak elragadtatva az ötlettől, és kockázatosnak is tartották a szerződtetését, Jon Favreau rendező kitartott elképzelései mellett. Végül a Vasember, majd az azt követő folytatások és Bosszúállók-filmek gigasztárt csináltak Downey-ból, és nyugodtan kijelenthető, hogy ő lett a Marvel zászlóshajója, mellesleg minden idők egyik legjobban fizetett színésze. A tékozló fiú ezzel ismét visszakerült a csúcsra, sőt még annál is magasabbra, amit jól bizonyít, hogy Dr. Doomként való bemutatkozása a Marvel-filmek világában globális extázist okozott a rajongóknak. Már nem neki kellett lobbiznia szerepekért, konkrétan a Disney könyörögte vissza őt egy meglehetősen nagy összeg kíséretében, hogy feltámasszák a szuperhősfilmek iránti érdeklődést. Nem meglepő módon Downey eddigi, hullámvölgyekkel és -hegyekkel tarkított pályafutása tele van érdekes momentumokkal, ebből pedig el is hoztunk néhányat a színész 61. születésnapjának alkalmából.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet Robert Downey Jr.-ról, amiről talán nem is hallottál!
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Bevállalták! Sztárok legőrületesebb, legviccesebb vagy épp legkülönlegesebb reklámjai
Ezek a videók nem véletlenül olyan emlékezetesek!
Így előzd meg azt, hogy elmaszatolódjon a sminked a nap folyamán
Ha te is mindig hadilábon állsz a sminked tartósságával, akkor eláruljuk, hogyan tedd hosszantartóvá.
10 érdekesség a női orgazmusról, amit kevesen tudnak
Meglepő, de tényleg nagyon keveset tudunk a nők orgazmusáról!
