10 érdekesség Robert Downey Jr.-ról, amiről talán nem is hallottál

számára nem volt kérdés, hogy a színészi pályát választja fiatalon. Erre predesztinálta rokoni köre, ugyanis családjában írók és színművészek is akadtak, ráadásul apja, az idősebb Robert Downey underground filmrendező volt. A feltörekvő színész rohamléptekben járta meg a ranglétrát, miután Hollywoodba költözött. 22 évesen megkapta első főszerepét A nővadász című filmben, majd nem sokkal később megformálta a drogfüggő Julian Wellst a Fagypont alattban. A siker egyre inkább fejébe szállt, amit a 92-es Chaplin-film tovább tetézett.

Miután Richard Attenborough filmjében eljátszotta Chaplint, megkapta élete első Oscar-jelölését, ami jelezte Hollywood producerei felé, hogy a sármos és tehetséges színésszel számolni kell a jövőben. Downey azonban máshogy gondolta, felvette a feltörekvő nihilista tehetségek tempóját, botrányt botrányra halmozott, drogfüggő lett, majd egy rövid időre börtönbe került. Hollywood kitagadta soraiból, és egy csapásra a pokolba került, de 2003-as rehabilitációja után az Álomgyár történetének egyik legnagyobb visszatérését produkálta. Jóbarátja, Mel Gibson még ebben az évben főszerepet adott neki Az éneklő detektív című filmjében, ezt követte a Durr, durr és csók 2005-ben, majd a Zodiákus 2007-ben. Mindhárommal sikerült bizonyítania, hogy még mindig helye van a szakmában, de az igazi, immáron második áttörést Vasember szerepe hozta el számára.



Bár a Marvelnél nem voltak elragadtatva az ötlettől, és kockázatosnak is tartották a szerződtetését, Jon Favreau rendező kitartott elképzelései mellett. Végül a Vasember, majd az azt követő folytatások és Bosszúállók-filmek gigasztárt csináltak Downey-ból, és nyugodtan kijelenthető, hogy ő lett a Marvel zászlóshajója, mellesleg minden idők egyik legjobban fizetett színésze. A tékozló fiú ezzel ismét visszakerült a csúcsra, sőt még annál is magasabbra, amit jól bizonyít, hogy Dr. Doomként való bemutatkozása a Marvel-filmek világában globális extázist okozott a rajongóknak. Már nem neki kellett lobbiznia szerepekért, konkrétan a Disney könyörögte vissza őt egy meglehetősen nagy összeg kíséretében, hogy feltámasszák a szuperhősfilmek iránti érdeklődést. Nem meglepő módon Downey eddigi, hullámvölgyekkel és -hegyekkel tarkított pályafutása tele van érdekes momentumokkal, ebből pedig el is hoztunk néhányat a színész 61. születésnapjának alkalmából.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet -ról, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség Robert Downey Jr.-ról, amiről talán nem is hallottál Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.