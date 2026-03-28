10 érdekesség Quentin Tarantinóról, amiről talán nem is hallottál

A kétszeres Oscar-díjas amerikai rendező a kilencvenes években vált ismertté Hollywoodban, napjainkban pedig már a legnagyobb hatású direktorok között emlegetik a nevét. Olasz felmenőkkel bíró édesapját soha nem ismerte, gyerekkora pedig pont olyan volt, amit a legtöbben elképzelnek. Az iskola nem igazán érdekelte, a filmeket azonban imádta, a videótékák állandó vendége volt, édesanyja azonban inkább csak nevetett írói próbálkozásain, mondván, fia túlságosan nagy álmokat dédelget.

Tarantino édesanyja kijelentésére a húszas évei végén enyhén szólva rácáfolt azzal, hogy megírta a Tiszta románc és a Született gyilkosok forgatókönyvét. Végül mindkét film bevonult a klasszikusok táborába, ami elég is volt ahhoz, hogy Hollywoodban hamar keresett figurává váljon. Első rendezése a Kutyaszorítóban volt, amiben a rá jellemző stílusjegyek rögtön meg is jelentek: frappáns dialógusok, karakterközpontú történet, nem öncélú erőszak, némi trágársággal fűszerezve. Második filmjében, a Ponyvaregényben már sokkal jobban kiteljesedhetett, a produkció pedig kisvártatva kultikussá vált. A kilencvenes évek végére Tarantinónak már nem kellett a producerek és stúdiók kegyeit keresni, a megkeresések állandó jelleggel érkeztek, amire rendszerint nemet mondott, hogy saját projektjeire fókuszáljon. Végül olyan filmográfiát sikerült összehoznia, ami párját ritkítja a kortárs rendezők között, és méltán nevezhetjük a 21. század egyik legnagyobb hatású hollywoodi alakjának. Most pedig 63. születésnapja alkalmából elhoztunk róla 10 érdekességet, amiről talán nem is hallottál!

Az InStyle MEN Magyarország írása.