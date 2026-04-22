10 érdekesség Jack Nicholsonról, amiről talán nem is hallottál!

A napjainkban 89 éves legjobbnak választott filmjeiről már ejtettünk szót tavaly, most viszont olyan érdekességeket hoztunk el a színészlegendával kapcsolatban, amik nemcsak kvalitásairól árulnak el sokat, hanem arról is, milyen ember valójában az MGM egykori kifutófiúja.

Nicholson soha nem tanult színészkedni, semmilyen előképzettsége nem volt, de már tinédzserként tisztában volt vele, hogy számára az egyetlen út Hollywoodba vezet. Igyekezett minden áron a tűz közelébe kerülni, amihez egy kicsi, ám annál jelentősebb ugrást jelentett, hogy 17 évesen a Metro-Goldwyn-Mayer stúdió képregényosztályán szerzett munkát kifutófiúként, amolyan ide-oda szaladgáló mindenesként. Nem sokkal később sikerült bekerülnie a Players Ring Theatre színtársulatba, s minthogy a múltban számos rendező találta meg filmjeihez, sorozataihoz színházban a megfelelő személyt, és főszereplőnk a tehetségnek sem volt híján, Nicholson jó pozícióba került.



Az ötvenes évek végén már elcsípett egy-két szerepet televíziós sorozatokban, de a nagy áttörést a ranglétra gyors ütemű megmászása során az 1969-es Szelíd motorosok jelentette, amiben Peter Fonda és Dennis Hopper oldalán brillírozott. A szerep meghozta számára az első Oscar-jelölést, a többi pedig, ahogy mondani szokták, már történelem. Nicholson három Oscar- és hat Golden Globe-díjat nyert pályafutása során, amivel a szakma legnagyobbjai közé emelkedett, olyasvalakivé, akire a feltörekvő kollégák referenciapontként tekinthetnek. A legendás színész április 22-én ünnepli 89. születésnapját, ebből az alkalomból pedig el is hoztunk vele kapcsolatban 10 érdekességet.

Az InStyle MEN Magyarország írása.