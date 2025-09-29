Divat
10 érdekesség Jack Blackről, amiről talán nem is hallottál
Forrás: Ethan Miller/Getty Images
Jack Black megosztó személyiség Hollywoodban, mert bár sokan imádják a humorát, egyesek számára túlságosan infantilis ahhoz, hogy valódi színészként hivatkozzon rá a szakma. Vélhetően a kritikával semmi problémája nincs az utóbbi időben hatalmas szakállat növesztő Blacknek, ugyanis saját magára nem színészként, hanem egy multifunkcionális karakterként tekint, aki mindenbe belekóstol, ami egy kicsit is érdekli. Ezzel nem is lehet vitatkozni, mivel a Tenacious D frontembereként a zenére legalább akkora fókuszt helyez, mint a filmekre, a stand-up komédiázás pedig még mindig aktív szeletét képezi az életének.
Vélhetően ennek a triumvirátusnak a keveredése vezetett oda, hogy a Rocksuli főszerepéért Golden Globe-díjra jelöljék, a filmekhez írt, saját előadásában bemutatott dalai pedig folyamatosan közönségkedvenccé nőjék ki magukat. A Peach-hercegnőhöz írt dala a Super Mario-filmből például 70 millió megtekintésnél jár a YouTube-on, miközben a produkció előzetesét fele ennyien sem látták. Nem lehet tehát azt mondani, hogy kispályás lenne a szakmában, ahogy azt sem, hogy filmjeiből utánozhatatlan klasszikusok születnek. Az utánozhatatlan az maga Jack Black, Hollywood különc figurája, aki egyébként rengeteget jótékonykodik. Folyamatosan előadásokat tart hátrányos helyzetű közösségeknek, anyagi hátteret biztosít tartós betegséggel élők alapítványainak, mellesleg pedig aktívan támogatja Games For Love-ot, egy nonprofit szervezetet, amely videójátékokkal szerez örömet a kórházakban és nevelőszülőknél élő gyermekeknek. Ezzel talán nem mondtunk újat a legnagyobb rajongóknak, viszont aki kevésbé ismeri Jack Black munkásságát, annak tartogatni fog néhány meglepetést a galériánk.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet Jack Blackről, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle Men írása.
