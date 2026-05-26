10 érdekesség Ian McKellenről, amiről talán nem is hallottál

A napjainkban 87 éves Ian McKellen pályafutása több önéletrajzi könyvre elegendő tartalmat szolgáltatna, ezért most csak röviden összefoglaljuk, hogyan lett egy wigani középosztálybeli gyerekből korunk egyik legnagyobb színészlegendája. Ellentétben számos kollégájával, McKellen már egészen fiatalon a színpadon találta magát, hogy aztán a ranglétra minden fokát megjárja első komolyabb szerepéig. Amatőr színtársulatoktól jutott el London legprominensebb színházaiig, ahol olyan emblematikus darabokban lépett fel főszereplőként, mint a Rómeó és Júlia, a Hamlet és a Lear király. Ezek a szerepek nemcsak elismeréseket hoztak McKellennek, hanem utat is nyitottak a filmek világába.

1970-ben három Shakespeare-színdarab filmes változatában is játszott, majd sorra következtek a történelmi és drámai szerepek. A nyolcvanas-kilencvenes években már nem volt műfaj, amiben ne állta volna meg a helyét, és pont ugyanolyan elánnal alakított Macbethet, mint homoszexuális horrorfilmrendezőt az Istenek és szörnyetegekben, vagy éppen magát a Halált Arnold Schwarzenegger vígjátékában, Az utolsó akcióhősben. De valójában egészen a kétezres évekig kellett várnia arra, hogy ne csak szakmán belül kapjon számos elismerést, hanem a közönség is globálisan megismerje a nevét.



Az X-Men és Magneto szerepe elhozta számára a világhírnevet, majd egy évvel később egy még legendásabb karaktert is életre keltett Gandalf személyében. A McKellenre jellemző kimért magabiztosság tökéletesen passzolt a két figurához, napjainkban pedig már el sem tudunk képzelni mást a fémmanipuláló mutáns és a mágus szerepében. És szerencsénkre nem is kell, ugyanis az új Bosszúállók-filmekben visszatér az X-Menek oldalán az egykori főgonosz, míg Szürke Gandalfként az Andy Serkis rendezésében készülő Hunt for Gollumban láthatjuk majd újra. Csak győzzük kivárni! Addig is, elhoztunk néhány érdekességet a születésnapos színészről, amiről talán nem is hallottál!

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet Ian McKellenről, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség Ian McKellenről, amiről talán nem is hallottál Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.