Divat
10 érdekesség Fred Astaire-ről, amiről talán nem is hallottál
Forrás: IMDb / 20th Century Fox
Heti horoszkóp május 11-17.: a Kosok végre felvállalják a véleményüket, az Ikrek megtalálják a lelki békéjüket
Az előtted álló héten is váratlan fordulatok, izgalmas kalandok várnak, érdemes tehát elolvasnod, hogy pontosan mit üzennek a csillagok!
Promóciók
Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!
Divat
Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen
Promóciók
Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története
Promóciók
Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben
Promóciók
Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak
Promóciók
Nézze a bajnokok ligája döntőjét a prime steak & wine-ban
Napi horoszkóp május 10.: a Skorpiókra nagy felelősség hárul, a Halak jó híreket kapnak
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Mit tennél, ha egy állásinterjún ebben a helyzetben találnád magad? - Személyiségteszt
Az, hogy hányas számú székre ülsz le, nagyon sokat felfed rólad.
Napi horoszkóp május 9.: a Bikák nehéz feladatokkal küzdenek, a Szüzek átléphetik a határaikat
A hétvége első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Sztárok, akiknek kivágták a jelenetét Az ördög Pradát visel 2. filmből
Míg Donatella Versace, Marc Jacobs, Ashley Graham, Heidi Klum vagy Lady Gaga cameoját láthatjuk a mozivásznon, addig néhány híresség jelenetétől megfosztottak minket az alkotók.
A musical műfaj háttérbe szorulásával Fred Astaire neve is kikopott a köztudatból, persze csupán ahhoz képest, amekkora sztárnak számított pályafutása csúcsán. Pedig azzal az univerzális tehetséggel, amit birtokolt, vélhetően ma is brillírozna a 20. század egyik legnagyobb hatású hollywoodi ikonja.
Astair egyszerre volt táncos, énekes és színész, egyúttal a musical forradalmasítója, aki alapjaiban változtatta meg a filmtáncot azzal, hogy tökéletes egységbe hozta a mozdulatokat és a szöveget, a koreográfiát pedig a végletekig precízen megtervezte. Tehetségével már gyerekként felhívta magára a figyelmet, olyannyira, hogy testvérével, Adellel Broadway-szerződést kapott. A filmvásznon Ginger Rogersszel alkotott párosa vált legendássá, ahogy a védjegyévé váló frakk, kalap és sétabot is a rá jellemző könnyed stílussal. 76 éven át tartó karrierje során 31 zenés filmben szerepelt, többszörös Emmy- és Golden Globe-díjazott lett, de bármekkora sztárrá is vált, egészen a haláláig rendkívül szerény maradt, akinek legendáját egyetlen botrány sem árnyékolta be. Fred Astaire-t gyakran illették olyan jelzőkkel, mint a megelevenedett ritmus, valamint minden idők legjobb táncosszínésze, és ha őszinték akarunk lenni, ezek a kijelentések is tökéletesen megállják a helyüket.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet Fred Astaire-ről, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat
Promóciók
Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!
Promóciók
8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!
Divat
Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen
Promóciók
Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története
Promóciók
Észrevétlen emlékeztető - Egy különleges könyv, ami társ a fényvédelemben
Promóciók
Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak
Promóciók
Nézze a bajnokok ligája döntőjét a prime steak & wine-ban
Z generációs randiszabályok, amiket a milleniálok nem értenek
Elég különös szabályokra esküsznek a Z generációsok ismerkedés terén.
20 évvel később Az ördög Pradát visel sminkjei még mindig megállják a helyüket
És még te is hordhatod őket!
Heti horoszkóp május 11-17.: a Kosok végre felvállalják a véleményüket, az Ikrek megtalálják a lelki békéjüket
Az előtted álló héten is váratlan fordulatok, izgalmas kalandok várnak, érdemes tehát elolvasnod, hogy pontosan mit üzennek a csillagok!
Napi horoszkóp május 10.: a Skorpiókra nagy felelősség hárul, a Halak jó híreket kapnak
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Így szabadulj meg a szemed alatti sötét karikáktól a szakértők szerint
Ha neked is eleged lett a sötét karikákból, akkor ideje tenni ellenük!
Sztárok, akiknek kivágták a jelenetét Az ördög Pradát visel 2. filmből
Míg Donatella Versace, Marc Jacobs, Ashley Graham, Heidi Klum vagy Lady Gaga cameoját láthatjuk a mozivásznon, addig néhány híresség jelenetétől megfosztottak minket az alkotók.