10 érdekesség Fred Astaire-ről, amiről talán nem is hallottál

A musical műfaj háttérbe szorulásával Fred Astaire neve is kikopott a köztudatból, persze csupán ahhoz képest, amekkora sztárnak számított pályafutása csúcsán. Pedig azzal az univerzális tehetséggel, amit birtokolt, vélhetően ma is brillírozna a 20. század egyik legnagyobb hatású hollywoodi ikonja.

Astair egyszerre volt táncos, énekes és színész, egyúttal a musical forradalmasítója, aki alapjaiban változtatta meg a filmtáncot azzal, hogy tökéletes egységbe hozta a mozdulatokat és a szöveget, a koreográfiát pedig a végletekig precízen megtervezte. Tehetségével már gyerekként felhívta magára a figyelmet, olyannyira, hogy testvérével, Adellel Broadway-szerződést kapott. A filmvásznon Ginger Rogersszel alkotott párosa vált legendássá, ahogy a védjegyévé váló frakk, kalap és sétabot is a rá jellemző könnyed stílussal. 76 éven át tartó karrierje során 31 zenés filmben szerepelt, többszörös Emmy- és Golden Globe-díjazott lett, de bármekkora sztárrá is vált, egészen a haláláig rendkívül szerény maradt, akinek legendáját egyetlen botrány sem árnyékolta be. Fred Astaire-t gyakran illették olyan jelzőkkel, mint a megelevenedett ritmus, valamint minden idők legjobb táncosszínésze, és ha őszinték akarunk lenni, ezek a kijelentések is tökéletesen megállják a helyüket.

Az InStyle MEN Magyarország írása.