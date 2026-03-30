10 érdekesség Danny Trejóról, amiről talán nem is hallottál

Danny Trejo 1944 május 16-án született Los Angelesben, enyhén szólva sem a legjobb körülmények között. Házasságon kívüli gyermek volt, akinek az apja a helyi bűnbanda prominens alakjaként tevékenykedett, miközben fiára alig fordított időt. Trejo már 12 évesen megismerkedett a heroinnal, egy évvel később pedig már ő terítette az árut az utcán, ami miatt hamar szembe került a törvénnyel. Többszörös visszaesőként 11 évet töltött rácsok mögött, a börtönben viszont nemcsak a függőségtől szabadult meg, bokszbajnok lett, és saját rehabilitációs programját is elindította.

Szabadulása után már sem az alkohol, sem a drog nem volt része az életének, ő lett az, aki másoknak segít megszabadulni függőségeiktől. A San Quentinben szerzett tapasztalatait is igyekezett kamatoztatni edzőként, ez a két irányvonal pedig kéz a kézben segített neki eljutni a filmek világáig. 1985-ben éppen a Szökevényvonatot forgatták Eric Roberts főszereplésével, amikor Trejo hívást kapott egy segítségre szoruló függőtől, aki a stábban dolgozott. A forgatás helyszínén figyelt fel a leendő színészre, pontosabban karakteres kiállására és arcvonásaira Andrei Konchalovsky rendező, valamint a korábban szintén börtönviselt forgatókönyvíró, Eddie Bunker.



Utóbbi meg is kérte Trejót, hogy trenírozza Robertset a film harcjeleneteire, előbbi pedig miután meglátta a benne rejlő potenciált, felajánlotta neki az egyik antagonista szerepét a filmben. Ő lett a Szökevényvonat Boxer nevű börtönbokszolója, innentől pedig nem volt megállás, sorra jöttek a megkeresések, szinte kivétel nélkül a rosszfiú szerepére. A "megváltás" 2010-ben érkezett el, amikor Robert Rodriguez főszerepet adott neki a váratlanul nagy sikert arató Machetében, amolyan életműdíjként meghálálva a színésznek mindazt, amit korábbi produkcióiban letett az asztalra. És ezúttal már ő volt a főhős, még ha nem is a legtipikusabb fajta...

Az InStyle Men írása.