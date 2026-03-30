10 érdekesség Danny Trejóról, amiről talán nem is hallottál
Forrás: IMDb / Road-Dawg Films / Rebellium Films / 7C Productions
Napi horoszkóp március 30.: az Oroszlánokat a pozitív visszaigazolás motiválja, a Mérlegek páratlan lehetőséget kapnak
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Promóciók
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
Promóciók
Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
Promóciók
Rituals bemutatja a limitált kiadású húsvéti ajándék szetteket – öröm, kényeztetés és tavaszi hangulat egyben
A világ 10 legszomorúbb filmje, aminek a végét soha nem fogod tudni kiheverni
Egyes napokon nem a könnyed vígjátékokra vágyunk, hanem arra a különös, katartikus érzésre, amit csak egy igazán szívszorító film tud adni.
Heti horoszkóp március 30-április 5.: az Ikreknek érdemes segítséget kérniük, a Nyilasok kiállhatnak magukért
Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!
10 jel, hogy a pasid már nem szerelmes beléd - csak megszokásból van veled
Az alábbi jelekre ismerve ideje, hogy leüljetek beszélni. Mert lehet, hogy a szerelem már elmúlt egyikőtök részéről.
A születési hónapod elárulja, milyen utat kell bejárnia a lelkednek
A születésed időpontja nemcsak a személyiségedet határozza meg, hanem azt is, hogy milyen leckéket kap a lelked az élettől, milyen ösvényt kell bejárnia.
Danny Trejo 1944 május 16-án született Los Angelesben, enyhén szólva sem a legjobb körülmények között. Házasságon kívüli gyermek volt, akinek az apja a helyi bűnbanda prominens alakjaként tevékenykedett, miközben fiára alig fordított időt. Trejo már 12 évesen megismerkedett a heroinnal, egy évvel később pedig már ő terítette az árut az utcán, ami miatt hamar szembe került a törvénnyel. Többszörös visszaesőként 11 évet töltött rácsok mögött, a börtönben viszont nemcsak a függőségtől szabadult meg, bokszbajnok lett, és saját rehabilitációs programját is elindította.
Szabadulása után már sem az alkohol, sem a drog nem volt része az életének, ő lett az, aki másoknak segít megszabadulni függőségeiktől. A San Quentinben szerzett tapasztalatait is igyekezett kamatoztatni edzőként, ez a két irányvonal pedig kéz a kézben segített neki eljutni a filmek világáig. 1985-ben éppen a Szökevényvonatot forgatták Eric Roberts főszereplésével, amikor Trejo hívást kapott egy segítségre szoruló függőtől, aki a stábban dolgozott. A forgatás helyszínén figyelt fel a leendő színészre, pontosabban karakteres kiállására és arcvonásaira Andrei Konchalovsky rendező, valamint a korábban szintén börtönviselt forgatókönyvíró, Eddie Bunker.
Utóbbi meg is kérte Trejót, hogy trenírozza Robertset a film harcjeleneteire, előbbi pedig miután meglátta a benne rejlő potenciált, felajánlotta neki az egyik antagonista szerepét a filmben. Ő lett a Szökevényvonat Boxer nevű börtönbokszolója, innentől pedig nem volt megállás, sorra jöttek a megkeresések, szinte kivétel nélkül a rosszfiú szerepére. A "megváltás" 2010-ben érkezett el, amikor Robert Rodriguez főszerepet adott neki a váratlanul nagy sikert arató Machetében, amolyan életműdíjként meghálálva a színésznek mindazt, amit korábbi produkcióiban letett az asztalra. És ezúttal már ő volt a főhős, még ha nem is a legtipikusabb fajta...
Az InStyle Men írása.
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Promóciók
Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra
Promóciók
A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont
Promóciók
Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
Promóciók
Rituals bemutatja a limitált kiadású húsvéti ajándék szetteket – öröm, kényeztetés és tavaszi hangulat egyben
Évekig eltartottam egy férfit, és észre sem vettem
Vajon mikor jön el az a pont, hogy ami még 50-50 (most én fizetek, aztán te), átvált abba, hogy minden az egyik félre szakad?
"Ő nem a fiam!" - 14 híres nő, aki jóval fiatalabb pasival randizik
Az alábbi sztárok nagyon is boldogok jóval fiatalabb párjukkal.
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!
Így kontúrozd az ajkaid, hogy nagyobbnak tűnjenek
Ez a pár lépés sokat dobhat megjelenéseden
