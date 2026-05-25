10 érdekesség Cillian Murphyről, amiről talán nem is hallottál

Nesicz Máté
Utoljára frissült: 2026. május 25. 14:01

Cillian Murphy
Zombiktól az Oscar-díjig – avagy így kell végiglépdelni a ranglétrán Hollywoodban.

Noha ma már a felső polcos színészek között emlegethetjük Cillian Murphy nevét, pályafutása meglehetősen lassan indult be Hollywoodban. Első nagy dobása a műfajhoz képest üdítően jól sikerült zombifilm, a 28 nappal később volt, amivel bár felhívta magára a figyelmet, az ugródeszkát korunk egyik legmeghatározóbb rendezője, Christopher Nolan biztosította számára. Nolantől 2005-ben kapta meg a pszichopata dr. Jonathan Crane, vagyis a Madárijesztő szerepét a Batman: Kezdődik!-ben, alakításával pedig annyira lenyűgözte új munkaadóját, hogy a továbbiakban még öt filmjében kapott lehetőséget.

Talán Michael Caine fiatalabb verzióját látta benne Nolan, tekintve a közös produkciók számát, ugyanakkor az igazi áttörést Tommy Shelby karaktere hozta el Murphy számára a Birmingham bandáival. A gengsztersztori világsiker lett, a sorozat mind a kritikusok, mind a nézők elismerését maximálisan elnyerte, amiben a főszereplőt alakító Murphynek elévülhetetlen érdemei voltak. Az 1975-ben született, a művészetekért mindig is rajongó Cillian türelme kifizetődött, így közel a 40-hez már elmondhatta magáról, hogy valóban megérkezett Hollywoodba. Azt viszont álmaiban sem gondolta, hogy ennél is van feljebb, de szerencséjére 2023-ban ismét betoppant az életébe régi barátja, Christopher Nolan, aki ezúttal főszerepet ajánlott neki az Oppenheimerben. Alakításának Oscar-díj lett a jutalma, amivel ő lett az első ír származású színész, aki megnyerte az aranyszobrot. Murphy később úgy nyilatkozott, hogy még a köszönőbeszédére sem emlékszik, annyira megható és meglepő volt számára az elismerés.

A színész életében idén egy nagy korszak zárult le a Birmingham bandái búcsúfilmjével, és olybá tűnik, hogy karrierje korábbi intenzitását egy önként vállalt kisebb pihenőidőszak váltja fel, ami nem jelent teljes szünetet, de tekintve, hogy ma már az A-listás sztárok sorát erősíti, nem neki kell keresnie a producerek kegyeit. A hírek szerint jelenleg komolyabb projektek közül csak egy börtöndráma főszerepét vállalta el, amiben Daniel Craig mellett játszik majd. A bemutató dátuma nem ismert, de addig is következzen néhány érdekesség Murphyről, ami talán még a legnagyobb rajongóknak is tud újat mutatni.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet Cillian Murphyről, amiről talán nem is hallottál!

Az InStyle MEN Magyarország írása.

