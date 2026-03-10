Életmód
10 érdekesség Chuck Norrisról, amiről talán nem is hallottál
Forrás: IMDb / Golan-Globus Productions / The Cannon Group
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 9.: a Mérlegeknek különleges élményben lehet részük, a Bakoknak érdemes egy kis pihenést beiktatniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben
Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?
A keresztneved rezgése megmutatja a sorsodat
A numerológia hívei szerint a neveknek saját energiájuk van, amely hatással lehet a személyiségünkre és az életünk alakulására. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki a keresztneved rezgésszámát.
10 apokaliptikus sorozat, amitől átértékeled az életed
Mindegyik más megközelítésből mutatja be azt, mi történik, ha nem az emberek irányítják a Földet.
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
Mire Carlos Ray Norris a "B-kategóriás" akciófilmek sztárja lett, elképesztő kanyarokkal teli utazáson ment keresztül. Az 1940-ben született harcművész-színész apai ágon cseroki származású volt, amit mindig büszkén hirdetett, azt azonban nem szívesen osztotta meg a külvilággal, hogy édesapja alkoholizmusa rányomta a bélyeget a családi békére.
Fiatalkorát többek között emiatt is nyomasztónak írta le, az igazán nagy törést viszont öccse elvesztése jelentette, aki fiatalon esett el a vietnámi háborúban. Norris mindezek ellenére szintén a katonai pálya felé fordult, csatlakozott Egyesült Államok Légierejéhez, ahol aztán kivezényelték Dél-Koreába. Itt kapta a Chuck becenevet, de még ennél is nagyobb jelentőséggel bírt életében az, hogy az országban ismerkedett meg a tangszudóval, amiből egészen hamar fekete övet szerzett. És ha már belekóstolt a harcművészetekbe, nem volt rest fekete övet szerezni taekwondóból, brazil dzsúdzsucuból és Shito-Ryu karatéból sem.
Katonai szolgálata alatt nem kellett harcolnia, hazatérése után viszont rögtön megalapította az Egyesült Harcművészetek Szövetségét, miközben egy karateiskolát is nyitott. Tehetségét versenyzőként is kamatoztatta, igaz, harcművész-pályafutása vereségekkel indult, ahogy viszont véget ért, az minden várakozást felülmúlt. Norris 65-5-ös karaterekorddal vonult vissza, ami hatalmas teljesítménynek számított még az elit sportolók körében is. A harcművészetnek köszönheti azt is, hogy találkozott Bruce Lee-vel, meggyőző teljesítménye pedig elég volt ahhoz, hogy szerepet kapjon A Sárkány útja című filmben.
Steve McQueen a 70-es évek elején kezdte unszolni Norrist, hogy végezze el a színésziskolát, ez a döntés pedig szintén jókor, jó időben jött. Kis túlzással tömegével kezdte el gyártani a mai szemmel abszolút "B-kategóriásnak" tekinthető akciófilmeket, közben pedig a népszerűsége egyre magasabbra tört a közönség köreiben. A legnagyobb sikerét azonban egy sorozatnak, a már-már legendássá váló Walker, a texasi kopónak köszönhette. Mikor a Walker második etapja befejeződött, a színészt nem felejtették el az emberek, ugyanis a semmiből megjelenő Chuck Norris Chuck Norris Színész, harcművész 4cikk 0galéria 0videó Még több róla -poénok reneszánsz üzemmódba kapcsolva hozták vissza őt a köztudatba. És ezek a viccek metaforikusan ugyan, de jól érzékeltették, miben rejlik Norris különlegessége. Mert Chuck sosem volt remek színész, és igazán kiemelkedő filmekben sem szerepelt, de mindent kompenzált a kisugárzása és a jelenléte. Ezek pedig olyan jellemvonások, amiket nem lehet megtanulni…
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a 86. születésnapját ünneplő Chuck Norris Chuck Norris Színész, harcművész 4cikk 0galéria 0videó Még több róla ról, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle Men írása.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Promóciók
Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával
Egyre több sorozat és film hasonlít Hamupipőke meséjére: Miért rajongunk azokért a sztorikért, ahol a pénz, a származás áll a párok útjába?
Imádjuk A Bridgerton család negyedik évadját, a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, ahol az egyik félnek a másik által luxusélete lesz. Akkor mégsem vagyunk feministák?
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
8 rémtörténet az Odaátból, aminek tényleg van valóságalapja - A sorozat, ami egy generációt tett horrorfanná
És mi már nem is érjük be akármilyen rémisztgetős sztorival!
7 alkalom, amikor egy sztár olyan tragikusan hunyt el, hogy a mai napig nem tudtuk feldolgozni
A halál minden esetben fájdalmas veszteség.
A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben
Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.