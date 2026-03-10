10 érdekesség Chuck Norrisról, amiről talán nem is hallottál

Mire Carlos Ray Norris a "B-kategóriás" akciófilmek sztárja lett, elképesztő kanyarokkal teli utazáson ment keresztül. Az 1940-ben született harcművész-színész apai ágon cseroki származású volt, amit mindig büszkén hirdetett, azt azonban nem szívesen osztotta meg a külvilággal, hogy édesapja alkoholizmusa rányomta a bélyeget a családi békére.

Fiatalkorát többek között emiatt is nyomasztónak írta le, az igazán nagy törést viszont öccse elvesztése jelentette, aki fiatalon esett el a vietnámi háborúban. Norris mindezek ellenére szintén a katonai pálya felé fordult, csatlakozott Egyesült Államok Légierejéhez, ahol aztán kivezényelték Dél-Koreába. Itt kapta a Chuck becenevet, de még ennél is nagyobb jelentőséggel bírt életében az, hogy az országban ismerkedett meg a tangszudóval, amiből egészen hamar fekete övet szerzett. És ha már belekóstolt a harcművészetekbe, nem volt rest fekete övet szerezni taekwondóból, brazil dzsúdzsucuból és Shito-Ryu karatéból sem.



Katonai szolgálata alatt nem kellett harcolnia, hazatérése után viszont rögtön megalapította az Egyesült Harcművészetek Szövetségét, miközben egy karateiskolát is nyitott. Tehetségét versenyzőként is kamatoztatta, igaz, harcművész-pályafutása vereségekkel indult, ahogy viszont véget ért, az minden várakozást felülmúlt. Norris 65-5-ös karaterekorddal vonult vissza, ami hatalmas teljesítménynek számított még az elit sportolók körében is. A harcművészetnek köszönheti azt is, hogy találkozott Bruce Lee-vel, meggyőző teljesítménye pedig elég volt ahhoz, hogy szerepet kapjon A Sárkány útja című filmben.



Steve McQueen a 70-es évek elején kezdte unszolni Norrist, hogy végezze el a színésziskolát, ez a döntés pedig szintén jókor, jó időben jött. Kis túlzással tömegével kezdte el gyártani a mai szemmel abszolút "B-kategóriásnak" tekinthető akciófilmeket, közben pedig a népszerűsége egyre magasabbra tört a közönség köreiben. A legnagyobb sikerét azonban egy sorozatnak, a már-már legendássá váló Walker, a texasi kopónak köszönhette. Mikor a Walker második etapja befejeződött, a színészt nem felejtették el az emberek, ugyanis a semmiből megjelenő -poénok reneszánsz üzemmódba kapcsolva hozták vissza őt a köztudatba. És ezek a viccek metaforikusan ugyan, de jól érzékeltették, miben rejlik Norris különlegessége. Mert Chuck sosem volt remek színész, és igazán kiemelkedő filmekben sem szerepelt, de mindent kompenzált a kisugárzása és a jelenléte. Ezek pedig olyan jellemvonások, amiket nem lehet megtanulni…

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a 86. születésnapját ünneplő ról, amiről talán nem is hallottál!

Az InStyle Men írása.