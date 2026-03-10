Napi Horoszkóp
10 érdekesség Chuck Norrisról, amiről talán nem is hallottál

Nesicz Máté
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. március 10. 10:43

Forrás: IMDb / Golan-Globus Productions / The Cannon Group

10 érdekesség Chuck Norrisról, amiről talán nem is hallottál
A róla szóló poénokat mindenki ismeri, na de azt tudod, melyik legendás színész indította be a filmes pályafutását?

Mire Carlos Ray Norris a "B-kategóriás" akciófilmek sztárja lett, elképesztő kanyarokkal teli utazáson ment keresztül. Az 1940-ben született harcművész-színész apai ágon cseroki származású volt, amit mindig büszkén hirdetett, azt azonban nem szívesen osztotta meg a külvilággal, hogy édesapja alkoholizmusa rányomta a bélyeget a családi békére.

Fiatalkorát többek között emiatt is nyomasztónak írta le, az igazán nagy törést viszont öccse elvesztése jelentette, aki fiatalon esett el a vietnámi háborúban. Norris mindezek ellenére szintén a katonai pálya felé fordult, csatlakozott Egyesült Államok Légierejéhez, ahol aztán kivezényelték Dél-Koreába. Itt kapta a Chuck becenevet, de még ennél is nagyobb jelentőséggel bírt életében az, hogy az országban ismerkedett meg a tangszudóval, amiből egészen hamar fekete övet szerzett. És ha már belekóstolt a harcművészetekbe, nem volt rest fekete övet szerezni taekwondóból, brazil dzsúdzsucuból és Shito-Ryu karatéból sem.

Katonai szolgálata alatt nem kellett harcolnia, hazatérése után viszont rögtön megalapította az Egyesült Harcművészetek Szövetségét, miközben egy karateiskolát is nyitott. Tehetségét versenyzőként is kamatoztatta, igaz, harcművész-pályafutása vereségekkel indult, ahogy viszont véget ért, az minden várakozást felülmúlt. Norris 65-5-ös karaterekorddal vonult vissza, ami hatalmas teljesítménynek számított még az elit sportolók körében is. A harcművészetnek köszönheti azt is, hogy találkozott Bruce Lee-vel, meggyőző teljesítménye pedig elég volt ahhoz, hogy szerepet kapjon A Sárkány útja című filmben.

Steve McQueen a 70-es évek elején kezdte unszolni Norrist, hogy végezze el a színésziskolát, ez a döntés pedig szintén jókor, jó időben jött. Kis túlzással tömegével kezdte el gyártani a mai szemmel abszolút "B-kategóriásnak" tekinthető akciófilmeket, közben pedig a népszerűsége egyre magasabbra tört a közönség köreiben. A legnagyobb sikerét azonban egy sorozatnak, a már-már legendássá váló Walker, a texasi kopónak köszönhette. Mikor a Walker második etapja befejeződött, a színészt nem felejtették el az emberek, ugyanis a semmiből megjelenő Chuck Norris Chuck Norris Színész, harcművész 4cikk 0galéria 0videó Még több róla -poénok reneszánsz üzemmódba kapcsolva hozták vissza őt a köztudatba. És ezek a viccek metaforikusan ugyan, de jól érzékeltették, miben rejlik Norris különlegessége. Mert Chuck sosem volt remek színész, és igazán kiemelkedő filmekben sem szerepelt, de mindent kompenzált a kisugárzása és a jelenléte. Ezek pedig olyan jellemvonások, amiket nem lehet megtanulni…

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a 86. születésnapját ünneplő Chuck Norris Chuck Norris Színész, harcművész 4cikk 0galéria 0videó Még több róla ról, amiről talán nem is hallottál!

10 érdekesség Chuck Norrisról, amiről talán nem is hallottál

Az InStyle Men írása.

