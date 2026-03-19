10 érdekesség Bruce Willisről, amiről talán nem is hallottál!
Forrás: IMDb / Twentieth Century Fox
Az akciósztár édesapja katonaként szolgált egy amerikai bázison Németországban, Willis így anyja révén németnek, apja révén amerikainak is mondhatja magát. Az Egyesült Államokba való visszatérés után a család kettészakadt, szülei különváltak, ami megviselte a fiatal Bruce-t, aki egyébként sem duzzadt az önbizalomtól dadogása miatt. Színészi ambíciói korán megmutatkoztak, az iskolában drámaszakkörre járt, a színpadon pedig még a dadogása is elmúlt. Úgy tűnt, megtalálta a helyét.
Viszont ahelyett, hogy beiratkozott volna drámaiskolába, édesapja nyomdokaiba lépett, aki ekkoriban egy gyárban talált munkát. Willis biztonsági őr lett a DuPont Chambers Worksnél, de miután egyik kollégáját megölték munka közben, új vizekre evezett. Miután megtanult harmonikázni, bárokban kezdett fellépni, egy ideig pedig még magánnyomozóként is dolgozott, azonban a színészi karrier lehetősége nem hagyta nyugodni.
Számtalan meghallgatáson volt túl, mire háromezer színész közül kiválasztották A simlis és a szende férfi főszerepére. A széria hatalmas sikernek örvendett, de az igazán nagy áttörést a Drágán add az életed! hozta el neki 1988-ban. John McClane hamarosan megkerülhetetlen figurává vált az éppen reformokon áteső akció műfajában, a későbbiekben azonban drámai szerepekben is feltűnt, bizonyítva, hogy kvalitásai nem redukálódnak az akciófilmekre. A hatodik érzék szintén nagy ugrást jelentett a karrierjében, a 90-es évek második felére pedig már abszolút szupersztárnak mondhatta magát. Bármiben szerepelt, a neve egyet jelentett a sikerrel, és máig ő az egyik legprofitábilisabb színész Hollywoodban annak ellenére, hogy már visszavonult.
A 2010-es évek már nem a sikereiről szóltak, egyre többször tűnt fel alacsonyabb színvonalú filmekben, egyértelműen jelezve, hogy a nyugdíjas éveire igyekszik minél nagyobb anyagi biztonságot teremteni családjának és saját magának. 2022-ben viszont Willis felesége rossz hírt közölt a rajongókkal, akik egy ideje sejtették, hogy a színésszel nincs minden rendben. A 90-es évek egyik, ha nem legnagyobb akciósztárját afáziával diagnosztizálták, a későbbiekben pedig a demencia is eluralkodott rajta. A család ritkán oszt meg fotót Willisről, de hálájukat mindig kifejezik az elhivatott rajongóknak, akiket biztosítanak róla, hogy kedvencük bár beteg, de boldog, és szerető környezetben tengeti mindennapjait. Bár pályafutása véget ért, korábbi filmjeivel és klasszikussá váló beszólásaival örök nyomot hagyott a nézők emlékezetében, 71. születésnapja alkalmából pedig most el is hoztunk 10 érdekesség róla, amiről talán nem is hallottál!
A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok
Napi horoszkóp március 19.: a Nyilasokat fontos célkitűzés motiválja, a Bakokat apró botlás zavarja meg
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Egy intim gyantázó elárulta a legőrültebb sztorikat, amik a munkája alatt történtek vele: le vagyunk sokkolódva
Az intim gyantázás sokak számára már teljesen megszokott szépségápolási rutin.
6 fura szabály, amit mindenkinek be kell tartania, aki részt venne az Oscar-gálán
Mindenek ára van, szóval annak is, ha valaki ott akar lenni Hollywood egyik legfontosabb eseményén. És nem, nem elég, ha valaki híres!