10 érdekesség az 50 éves Gyalog galoppról, amiről talán nem is hallottál

1969-ben hat fickó, név szerint Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin és Terry Gilliam úgy döntött, megreformálják a komédia műfaját, azóta pedig már tudjuk, hogy nemcsak sikerült nekik, de valami egészen egyedülállót alkottak. A Monty Python Repülő Cirkusza volt a kezdet, a csapat sikerét pedig saját bevallásuk szerint is megalapozta, hogy nem volt vita az alapítók között sem a poénok, sem a szerepek kiválasztása során. Néhány mondatban aligha lehet összefoglalni a társulat munkásságát és népszerűségét, de legyen elég annyi, hogy sokan a mai napig úgy aposztrofálják a Monty Python-effektust, mint a Beatles rockzenére gyakorolt hatását.

Az 1971-es Monty Python: A legjobb jelenetek volt az első film, amivel nem titkolt cél az Egyesült Királyságon túli térnyerése volt a csapatnak. Bár hazai környezetben sikeresnek bizonyult a produkció, a globális siker még négy évig váratott magára. Az Artúr király-mondakörön alapuló Gyalog galopp 1975-ben úgy robbant be aztán a köztudatba, ahogy arról álmodni sem mertek Pythonék. Ez többek között annak volt köszönhető részükről, hogy a minimális büdzsé is alig akart összejönni, a költségvetés ugyanis 230 ezer font volt, amit többek között a Pink Floyd, a Genesis és a Led Zeppelin támogatásával sikerült összekaparni. Az alacsony összeget és a nehézkes forgatást viszont remekül ellensúlyozta a kreativitás. Például a lovagok sodronyinge ezüst színűre festett gyapjú és vatta kombinációja volt, a különböző helyszínek felvételeinél pedig a kameraállásokkal trükköztek, hogy ne tűnjön fel, valójában majdnem mindent ugyanott forgattak. Minden hátrány ellenére egy klasszikus született, a filmet a valaha készült legjobb vígjátékok között emlegetik. Az 50 év távlatából is idézhető poénok, az egyre bővülő rajongótábor és a fékevesztett humor pedig halhatatlanná tették a Gyalog galoppot. A fél évszázados évforduló alkalmából pedig el is hoztunk néhány érdekességet a filmről, amiről talán nem is hallottál!

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Gyalog galoppról, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség az 50 éves Gyalog galoppról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.

IMDb