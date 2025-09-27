Divat
10 érdekesség az 50 éves Gyalog galoppról, amiről talán nem is hallottál
Forrás: IMDb / Python Pictures Michael White Productions
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
1969-ben hat fickó, név szerint Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin és Terry Gilliam úgy döntött, megreformálják a komédia műfaját, azóta pedig már tudjuk, hogy nemcsak sikerült nekik, de valami egészen egyedülállót alkottak. A Monty Python Repülő Cirkusza volt a kezdet, a csapat sikerét pedig saját bevallásuk szerint is megalapozta, hogy nem volt vita az alapítók között sem a poénok, sem a szerepek kiválasztása során. Néhány mondatban aligha lehet összefoglalni a társulat munkásságát és népszerűségét, de legyen elég annyi, hogy sokan a mai napig úgy aposztrofálják a Monty Python-effektust, mint a Beatles rockzenére gyakorolt hatását.
Az 1971-es Monty Python: A legjobb jelenetek volt az első film, amivel nem titkolt cél az Egyesült Királyságon túli térnyerése volt a csapatnak. Bár hazai környezetben sikeresnek bizonyult a produkció, a globális siker még négy évig váratott magára. Az Artúr király-mondakörön alapuló Gyalog galopp 1975-ben úgy robbant be aztán a köztudatba, ahogy arról álmodni sem mertek Pythonék. Ez többek között annak volt köszönhető részükről, hogy a minimális büdzsé is alig akart összejönni, a költségvetés ugyanis 230 ezer font volt, amit többek között a Pink Floyd, a Genesis és a Led Zeppelin támogatásával sikerült összekaparni. Az alacsony összeget és a nehézkes forgatást viszont remekül ellensúlyozta a kreativitás. Például a lovagok sodronyinge ezüst színűre festett gyapjú és vatta kombinációja volt, a különböző helyszínek felvételeinél pedig a kameraállásokkal trükköztek, hogy ne tűnjön fel, valójában majdnem mindent ugyanott forgattak. Minden hátrány ellenére egy klasszikus született, a filmet a valaha készült legjobb vígjátékok között emlegetik. Az 50 év távlatából is idézhető poénok, az egyre bővülő rajongótábor és a fékevesztett humor pedig halhatatlanná tették a Gyalog galoppot. A fél évszázados évforduló alkalmából pedig el is hoztunk néhány érdekességet a filmről, amiről talán nem is hallottál!
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Gyalog galoppról, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
IMDb
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!