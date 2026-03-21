10 érdekesség Ayrton Sennáról, amiről talán nem is hallottál

Nesicz Máté
Utoljára frissült: 2026. március 21. 16:25

Forrás: Wikipedia / Instituto Ayrton Senna derivative (Karpouzi)

Vajon hány világbajnoki címet nyert volna még a legendás brazil pilóta, ha nincs a tragikus imolai baleset?

Senna Brazíliában nemzeti hőssé vált, de a Formula-1 történetébe is úgy írta be magát, mint az egyik legtehetségesebb, leggyorsabb pilóta, aki valaha is egy száguldó rakéta volánja mögé ült. Imolai balesetének oka a mai napig viták tárgyát képezi, a témát több száz médium vizsgálta, ezért most nem is szeretnénk a szörnyű tragédiával foglalkozni, sokkal inkább azzal, miért is emlegetik őt minden idők legjobbjai között.

A brazil autóversenyző háromszor nyert világbajnoki címet a McLaren színeiben, többek között csapattársa, Alain Prost ellen küzdve a győzelemért. Ahogy James Hunt és Niki Lauda párharca, az ő rivalizálásuk is megérne egy filmet, mint akár Senna pályafutása is. Noha a Netflix sorozata igyekezett hűen bemutatni a pilóta életét, több olyan részlet maradt ki a történetből, ami tovább mélyíthette volna a legendáját.

Senna mindössze négyéves volt, amikor apja unszolására gokartba ült, 7 évesen már megtanult autót vezetni, 13 évesen, első gokartversenyén rögtön a pole-ból indulhatott. Egykörös tempója a Formula-1-ben elképesztő volt, 162 futam alatt 65-ször szerezte meg az első rajtkockát, nyolcvanszor állt dobogóra, és 41 versenyt nyert meg. Mire harmadik világbajnoki címét ünnepelhette, a Williams csapata egyre erősebb ellenféllé lépett elő, majd le is körözte a McLarent, a legjobb pilótának pedig a leggyorsabb autó dukált, ezért Senna átigazolt a rivális csapathoz. A 94-es imolai balesete a Formula-1 történetének egyik legszörnyűbb pillanata lett, a Senna iránt érzett megbecsülést pedig jól példázza, hogy a brazil kormány háromnapos gyászszünetet rendelt el az eset után. A mai napig rengeteg drukker szívében hatalmas űr tátong, hiszen a legendás versenyző pályafutásában még bőven lett volna lehetőség további világbajnoki címek megszerzésére, a "mi lett volna ha"-érzés pedig sosem múlt el nyom nélkül.

