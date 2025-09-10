10 érdekesség a születésnapos Guy Ritchie-ről, amiről talán nem is hallottál

A teljesség igénye nélkül aki annak idején Steven Spielberg, James Cameron vagy Martin Scorsese volt, az mára Christopher Nolan, Quentin Tarantino és természetesen . Ez persze egyáltalán nem jelent őrségváltást, a világ legnagyobb hatású filmesei ma is aktívan tevékenykednek jobbnál jobb produkciókkal előállva, de már most nyilvánvaló, hogy az utánuk következő rendezőgeneráció tagjai közül kik azok, akikre az új nemzedék szintén referenciapontként hivatkozik majd.

Ez némiképp azért ferdítés, hiszen Guy Ritchie alkotásainak többsége már most a nagy klasszikusok táborát erősíti, és voltaképpen a két generáció tökéletesen elfér egymás mellett, tökéletesen rezonálva a nézői igényekre. Mi, filmkedvelők pedig ennek nagyon-nagyon örülünk, mert amíg az ő produkcióikat élvezhetjük, addig nem fogunk csalódottan távozni a mozikból. Ritchie kapcsán pedig mondhatni szerencsések is vagyunk, ugyanis nem sokon múlt, hogy az összetéveszthetetlen stílusjegyekkel rendező tehetség elkallódjon, és hát nem is azt vetítette előre korai pályafutása, hogy nagynevű figura lesz Hollywoodban. Végül konkrétan olyan rövid idő alatt robbant be a köztudatba, ami nagyon keveseknek adatik meg, mindez pedig egy meggyőző rövidfilmmel kezdődött 1995-ben The Hard Chase címmel. Egészen hihetetlen, de 3 évre rá már el is jutott oda, hogy saját forgatókönyvéből megrendezhesse 1998 egyik legjobb filmjét, amivel nemcsak a szakma, hanem a közönség szívébe is belopta magát

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a ma 57 éves -ről, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség Guy Ritchie-ről, amiről talán nem is hallottál Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.