10 érdekesség a Guns N’ Rosesról, amiről talán nem is hallottál
Forrás: Getty Images / Kevin Winter
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.
Figyelem! A cikkünk spoilereket is tartalmaz, szóval csak saját felelősségre olvass tovább vagy ha már láttad a sorozat negyedik évadját! Mi szóltunk...
Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.
Te mennyit ismersz belőlük?
A Guns N’ Roses hajdanán mindent megtestesített, amitől a lázadó ifjúság generációjának szülei kiakadtak. A szex, drogok és rock 'n' roll életérzés materializálódott a banda képében, a hedonizmus mellé azonban nem kevés elszántság, energia és természetesen tehetség társult. Axl Rose, Izzy Stradlin, Slash Slash zenész (gitáros), dalszövegíró 0cikk 0galéria 0videó Még több róla , Duff McKagan és Steven Adler ötösfogatának sikere emiatt nem is váratott sokat magára.
A banda alapítása után két évvel az Appetite for Destruction debütálóalbum 1987-ben az amerikai Billboard 200-as lista első helyén találta magát, olyan legendás számokkal, mint a Welcome to the Jungle, a Paradise City és a Sweet Child O’ Mine. Napjainkban kis túlzással már ennyi bőven elég lenne a zeneipar Valhallájához. A Guns azonban nem engedte el a gyeplőt, az Appetite for Destructiont még 5 stúdióalbum követte a 2008-as Chinese Democracyvel bezárólag, ez idő alatt pedig minden megtörtént a bandával, ami egy klasszikus rockzenekartól elvárható. Tagcserék, nézeteltérések, drogbotrányok, letartóztatás, alkoholizmus, rehabilitáció, nagy kibékülések, és persze többek között legendás koncertek jegyezhetőek fel a Guns N’ Roses lábjegyzeteibe, ahogy az is, hogy ők váltak a világ egyik leghíresebb és legnagyobb hatású rockbandájává. Több, mint negyvenéves története során a zenekart nem kerülték el a bizarr, furcsa, hátborzongató és megmosolyogtató történetek, ezekből pedig el is hozunk néhányat a továbbiakban.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Guns N' Rosesról, amiről talán nem is hallottál!
Az InStyle Men írása.
A joy.hu-nál igenis komolyan vesszük a szexjeleneteket.
Igen, egyelőre márciusnál tartunk a naptárunkban, de egyre gyakrabban lapozunk előre a következő évszakhoz, mert már most sok dátumot be kell karikáznunk pirossal!
Néhány szín igazi kedvenccé válik a szalonokban, mások pedig lassan kikopnak a divatból.
Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!
Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.