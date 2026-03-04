Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

10 érdekesség a Guns N’ Rosesról, amiről talán nem is hallottál

#érdekesség
#Slash
#rock
#Alice Cooper
#Axl Rose
#Guns N' Roses
#Guns
#Welcome to the Jungle
#Izzy Stradlin
#rocklegendák
#Chinese Democracy
#Appetite for Destruction
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. március 3. 08:17

Forrás: Getty Images / Kevin Winter

10 érdekesség a Guns N’ Rosesról, amiről talán nem is hallottál
A nap cikke

El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se

Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Olvasd el!

Az alkotók már el is árulták, ki az új Lady Whistledown? Ezt biztosan nem vetted észre A Bridgerton család negyedik évadjában!

Figyelem! A cikkünk spoilereket is tartalmaz, szóval csak saját felelősségre olvass tovább vagy ha már láttad a sorozat negyedik évadját! Mi szóltunk...

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a március 3-ai tízmilliószoros napon

A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.

Olvasd el!

Szavak, amelyeket imádnak használni a Z generációsok, de a milleniállok kifutnak tőlük a világból

Te mennyit ismersz belőlük?

Olvasd el!

5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz

Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!

Facebook
Twitter
Pinterest
"Amit csinálunk, nem azért van, hogy bosszantsuk az embereket. Mi egyszerűen azt csináljuk, amit érzünk, és nem törődünk semmi mással" - Axl Rose.

A Guns N’ Roses hajdanán mindent megtestesített, amitől a lázadó ifjúság generációjának szülei kiakadtak. A szex, drogok és rock 'n' roll életérzés materializálódott a banda képében, a hedonizmus mellé azonban nem kevés elszántság, energia és természetesen tehetség társult. Axl Rose, Izzy Stradlin, Slash Slash zenész (gitáros), dalszövegíró 0cikk 0galéria 0videó Még több róla , Duff McKagan és Steven Adler ötösfogatának sikere emiatt nem is váratott sokat magára.

A banda alapítása után két évvel az Appetite for Destruction debütálóalbum 1987-ben az amerikai Billboard 200-as lista első helyén találta magát, olyan legendás számokkal, mint a Welcome to the Jungle, a Paradise City és a Sweet Child O’ Mine. Napjainkban kis túlzással már ennyi bőven elég lenne a zeneipar Valhallájához. A Guns azonban nem engedte el a gyeplőt, az Appetite for Destructiont még 5 stúdióalbum követte a 2008-as Chinese Democracyvel bezárólag, ez idő alatt pedig minden megtörtént a bandával, ami egy klasszikus rockzenekartól elvárható. Tagcserék, nézeteltérések, drogbotrányok, letartóztatás, alkoholizmus, rehabilitáció, nagy kibékülések, és persze többek között legendás koncertek jegyezhetőek fel a Guns N’ Roses lábjegyzeteibe, ahogy az is, hogy ők váltak a világ egyik leghíresebb és legnagyobb hatású rockbandájává. Több, mint negyvenéves története során a zenekart nem kerülték el a bizarr, furcsa, hátborzongató és megmosolyogtató történetek, ezekből pedig el is hozunk néhányat a továbbiakban.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Guns N' Rosesról, amiről talán nem is hallottál!

Galéria / 10 kép

10 érdekesség a Guns N’ Rosesról, amiről talán nem is hallottál

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle Men írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Kép
Kult

Mélység, meztelenség és „Nomance”: erre vágyunk ma igazán a szexjelenetekben

A joy.hu-nál igenis komolyan vesszük a szexjeleneteket.

Kép
Kult

Csak kapkodjuk a fejünket: 9 világsztár, aki máris bejelentette, hogy fellép Budapesten idén nyáron

Igen, egyelőre márciusnál tartunk a naptárunkban, de egyre gyakrabban lapozunk előre a következő évszakhoz, mert már most sok dátumot be kell karikáznunk pirossal!

Kép
Szépség

3 hajszín, amit imádunk 2026-ban, és 3, amit inkább elfelejtenénk

Néhány szín igazi kedvenccé válik a szalonokban, mások pedig lassan kikopnak a divatból.

Kép
Kult

5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz

Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Életmód

El a kezekkel! 6 testrész, amihez sose érj hozzá még saját magadon se

Maximum alapos kézmosás után szabad a pálya, de igazából lehetőleg még ekkor se.