10 érdekesség a Guns N’ Rosesról, amiről talán nem is hallottál

A Guns N’ Roses hajdanán mindent megtestesített, amitől a lázadó ifjúság generációjának szülei kiakadtak. A szex, drogok és rock 'n' roll életérzés materializálódott a banda képében, a hedonizmus mellé azonban nem kevés elszántság, energia és természetesen tehetség társult. Axl Rose, Izzy Stradlin, , Duff McKagan és Steven Adler ötösfogatának sikere emiatt nem is váratott sokat magára.

A banda alapítása után két évvel az Appetite for Destruction debütálóalbum 1987-ben az amerikai Billboard 200-as lista első helyén találta magát, olyan legendás számokkal, mint a Welcome to the Jungle, a Paradise City és a Sweet Child O’ Mine. Napjainkban kis túlzással már ennyi bőven elég lenne a zeneipar Valhallájához. A Guns azonban nem engedte el a gyeplőt, az Appetite for Destructiont még 5 stúdióalbum követte a 2008-as Chinese Democracyvel bezárólag, ez idő alatt pedig minden megtörtént a bandával, ami egy klasszikus rockzenekartól elvárható. Tagcserék, nézeteltérések, drogbotrányok, letartóztatás, alkoholizmus, rehabilitáció, nagy kibékülések, és persze többek között legendás koncertek jegyezhetőek fel a Guns N’ Roses lábjegyzeteibe, ahogy az is, hogy ők váltak a világ egyik leghíresebb és legnagyobb hatású rockbandájává. Több, mint negyvenéves története során a zenekart nem kerülték el a bizarr, furcsa, hátborzongató és megmosolyogtató történetek, ezekből pedig el is hozunk néhányat a továbbiakban.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 érdekességet a Guns N' Rosesról, amiről talán nem is hallottál!

Az InStyle Men írása.