10 érdekesség George Lucasról, amiről talán nem is hallottál

Minden idők egyik legnagyobb hatású rendezője 1944. május 14-én született a kaliforniai Modestóban, gyerekkora pedig pont olyan volt, mint amire a legtöbben számítanának. Eleven, fantáziadús, képregényfaló fiú volt, amit gyakorlatias apja nem értékelt nagyra, főleg nem nézők nélküli sajátos előadásait a család kertjében. Sihederkorára olyan szinten az autók és az autósportok megszállottja lett, hogy az első adandó alkalommal megszerezte a jogosítványt, majd nem sokkal később, 18 évesen hatalmas balesetet szenvedett Bianchinájával, ami majdnem az életébe került. Ez a halálközeli élmény ébresztette rá arra, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy ne használja ki minden pillanatát, ugyanakkor bár morbid gondolat, de a Star Wars-rajongók ennek a szerencsétlen esetnek köszönhetik azt, hogy Lucas a filmezés felé kezdett nyitni.

Az új úton Haskell Wexler Oscar-díjas amerikai operatőr és rendező kezdte támogatni, akit Lucas egészen véletlenül ismert meg az autósportok iránti közös szenvedély miatt. Korántsem volt eminens tanuló, de Wexler tanácsát követve Lucas jelentkezett, és nagy meglepetésére felvételt is nyert a Dél-Kaliforniai Egyetem Filmművészeti Karára. Tulajdonképpen mindenbe belekóstolt, vagy mondhatjuk úgy is, bele kellett kóstolnia kezdőként, így lényegében a világosítástól kezdve az operatőri munkáig tanulta meg a filmezés alapjait.



Első rövidfilmjei, a Look at Life és a THX 1138 4EB, melyek cselekmény nélküli, puszta képre és hangra épülő darabok voltak, nem kaptak nagy figyelmet, mégis felkeltette velük a szakma érdeklődését. A ranglétrát fokról fokra mászta meg, miközben a Warner játékfilm-ösztöndíjának köszönhetően megismerkedett Francis Ford Coppolával, akinek forgatását testközelből követhette végig. Coppola meglátta a fantáziát Lucasban, ezért az 1968-as Szivárványvölgy werk-dokujának elkészítésére már a feltörekvő rendezőt kérte fel. Első egész estés nagyjátékfilmje, a THX 1138 (a THX 1138 4EB rövidfilm adta az alapját) egy sötét, minimalista, disztópikus kísérleti sci-fi dráma volt, amit a közönség nem igazán tudott megemészteni, érthető módon csalódást okozva Lucasnak.



A bukás viszont nem törte le a lelkesedését, inkább irányt váltott mind stílusban, mind műfajban, így két évvel a THX földbe állása után 1973-ban elkészítette az American Graffitit, amivel öt Oscar-jelölést hozott össze, nem mellékesen az 1 millió dolláros gyártási költségre 140 milliót termelt világszerte. Természetesen kisvártatva a legnagyobb stúdiók kereszttüzébe került, amelyek különböző projektekkel kezdték bombázni, ám ekkor Lucas fejében már egy saját történet képe kezdett kirajzolódni, ami egy messzi-messzi galaxisban játszódik…

Az InStyle MEN Magyarország írása.