Így néznek ki most a 10 dolog, amit utálok benned sztárjai
Gondolnád, hogy már 26 éves a világ egyik legjobb romantikus filmje, a 10 dolog, amit utálok benned? Az ikonikus történet még ennyi idő távlatából is megállja a helyét, vicces, romantikus, olykor megható, a casting pedig nem is lehetett volna tökéletesebb! Heath Ledger mindössze 30 éves volt a forgatások idején, 2008-ban, 9 évvel később hunyt el. Túl fiatalon!
A 10 dolog, amit utálok benned pedig neki köszönhetően is lett ennyire ikonikus. Nem csak mi gondoljuk így, a színészek is imádják, és mai napig szívesen emlékeznek vissza a forgatásokra, közös szünetekre és előszeretettel nézik vissza az alkotást is. Mi most utánajártunk, mi lett a film sztárjaival, hogy néznek ki napjainkban, és az elmúlt 26 évben mit csináltak.
