„Lényegében visszakövetelték tőlem a régi zenéket” - Fluor Tomival idén nyáron többször is felidézheted a kétezres éveket

Barna Borbála
Utoljára frissült: 2026. május 14. 13:16

Forrás: Papp Éva & Schneider Zoltán / JOY

Fluor Tomi
A JOY magazin új lapszáma felidézi azokat az éveket, mikor állandóan a VIVA TV-t néztük, Fluor Tomival pedig többször is átélheted ezt a feelinget idén nyáron.

Volt idő, amikor a számítógép bekapcsolásakor az MSN pittyegése jelentette a nap fénypontját, amikor az iWiW-en visszajelölt crush többet ért bármilyen like-nál, és amikor a kedvenc zenéinket a Windows Media Playerben hallgattuk újra meg újra.

A kétezres évek nemcsak trendeket adtak, hanem egy egész életérzést: merész divatot, ikonikus popkulturális pillanatokat, és azt az izgatott, kicsit kaotikus korszakot, amikor először éreztük, hogy a világ tényleg elkezd felgyorsulni körülöttünk.

A JOY magazin legújabb, THE 2000s ISSUE most pontosan ezt az érzést hozza vissza. Visszanézünk azokra a pillanatokra, amik formáltak minket, újraéljük a korszak legnagyobb trendjeit. És bár mindenkinek más jut eszébe a kétezres évekről, de van, ami közös: a zenei ízlésünket olyan műsorok határozták meg, mint a VIVA Chart Show, a Megálló, a Hazai pálya, a VIVA Interaktív vagy a Club Rotation, vagyis a VIVA TV.

A csatorna neve olyan előadókkal fonódott össze, mint a JOY magazin aktuális címlapsztárjai, Brasch Bence, akit A szívem nem hátrál, a Fogadj el így, a Játék című számokról ismertünk meg, vagy a Hazatalálsz, az Itt a vége, fuss el végre,na Csak egy idegen slágerekkel híressé vált Kovácsovics Fruzsi, és a Partyarc, a Mizu, a Lájk dalokkal berobbanó Fluor Tomi. Mi velük, ők együtt nőttek fel - a kedvünkért pedig visszautaztak kicsit ebbe a korszakba!

A kétezres éveket visszahozóplaylistünkről nem hiányozhatnak Fluor Tomitól az olyan „régifluorok”, mint példáula Partyarc, a Mizu vagy a Lájk.
Fluor Tomi például 2025 decemberében szó szerint közkívánatra (vagyis inkább köznyomásra) nemcsak képzeletben, hanem valóban visszautazott kicsit az időben a VIVA TV-s korszakba, és a rajongói petíciónak eleget téve OG Fluor bulit tartott az Akvárium Klubban, ahol Puskás Peti, Istenes Bence és Kovácsovics Fruzsi csatlakoztak hozzá „előzenekarként” a színpadon, hogy azokat a bizonyos jól ismert vivás dalokat előadják.

Azt mondja, megható volt, hogy az akkori merch-cuccokban jelentek meg az emberek, mindenkin partiszemüveg volt, és 2000-2010-es években hatalmasat ütő slágerei, mint például a Mizu közel tizenöt év után is megtalálta az új közönségét a régi mellett. „Olyanokat is kívülről fújtak, amikről nem hittem volna.” De nem tagadja, azért izgult a koncert előtt, hogy el tudja nyomni a régi Fluor-számokat, bírja a szövegeket levegővel. „Ezek eléggé ugrálós dalok, droppokkal, rá kellett készülni.”

Az pedig egy alapélménye mostanában, hogy bárki megy oda hozzá közös képet csinálni, tud egy másikat mutatni neki a múltból, amin még szinte gyerek – persze kicsit megdöbbentő élménynek tartja, mennyire elszaladtak az évek közben, de egyébként nagyon élvezi ezt az időutazást a rajongókkal.

Azt látom, hogy az elmúlt években annyira megjött ennek a korszaknak a nosztalgikus ereje, hogy iszonyatosan elkezdett működni bulikon, tőlem is lényegében visszakövetelték a régi zenéket, magamtól nem csináltam volna. Aztán most meg ott járunk, hogy mindjárt sold out a július 3-i esemény is a Budapest Parkban. Szerintem nagy szó, hogy a vivás számokkal tele lehet rakni a Parkot. Úgyhogy én abszolút őrzöm a lángot, és viszem magammal ezeket a dolgokat régről.

- hangsúlyozza Tomi.

Szóval július 3-án a Budapest Parkban lesz a következő OG Fluor buli, de július 25-én a Campus Fesztiválon, illetve augusztus 29-én a Szegedi Ifjúsági Napokon is időutazhatsz a kétezres évekbe Tomival.

De ha igazán fel szeretnél szállni arra a bizonyos nosztalgiavonatra, akkor TILOS kihagynod az idén nyáron az ÖTVENEDIK (!) születésnapját ünneplő EFOTT Fesztivált sem Sukorón, ahol a jubileum alkalmából július 8-án egy közel négy órás show-val végig vezetik a közönséget az elmúlt öt évtized hangulatán.

Persze a „zenetévék korát”, a ’90-es és 2000-es évek ikonikus pillanatait is visszahozzák: színpadra lép Fluor Tomi, a Groovehouse, a TNT, Lola vagy Bereczki Zoli is, akivel szintén olvashatsz egy izgalmas, múltidéző interjút a JOY magazin aktuális lapszámában!

A Brasch Bencével, Kovácsovics Fruzsival és Fluor Tomival készült exkluzív interjúnkat a JOY magazin legújabb, THE 2000s ISSUE lapszámában találod!

A legújabb JOY magazin visszarepít a 2000-es évekbe: éld át újra a legikonikusabb korszakot! Ha volt iWiW-ed és órákat lógtál a VIVA TV előtt, akkor ez a lapszám neked szól!
Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!

Ha pedig legközelebb szeretnéd, hogy rögtön postaládádba érkezzen kedvenc magazinod, akkor fizess elő rá ITT!

