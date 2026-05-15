Divat
„Lényegében visszakövetelték tőlem a régi zenéket” - Fluor Tomival idén nyáron többször is felidézheted a kétezres éveket
Vajon leáldozóban van az influenszerek és a shortsok korszaka? Szinte menekülnek a mai fiatalok a digitális világ elől
Az elmúlt tíz évben a közösségi média nemcsak szórakozási forma lett, hanem identitás, munka, közösség és státuszszimbólum is.
Promóciók
A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével
Divat
Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod
Promóciók
Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!
Promóciók
8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!
Promóciók
Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében
Divat
Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat
Promóciók
Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története
6 dolog, amit a pasik flörtnek hisznek, pedig sokszor csak kedvesség
Íme 6 helyzet, amikor a pasik azt hiszik, bejössz nekik — pedig csak normális vagy.
Napi horoszkóp május 14.: a Bikák felelősségteljes feladatot kapnak, a Szüzek kellemetlen helyzetbe kerülnek
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
18 apokaliptikus könyv, ami bemutatja, milyen lehet a világvége
Járványok, zombik, klímakatasztrófák és összeomló társadalmak: ezek a hátborzongató apokaliptikus könyvek megmutatják, hányféleképpen képzelhetjük el a világ végét.
Videó: Palvin Barbi babát vár!
A magyar szupermodell és színész férje, Dylan Sprouse szülők lesznek!
Volt idő, amikor a számítógép bekapcsolásakor az MSN pittyegése jelentette a nap fénypontját, amikor az iWiW-en visszajelölt crush többet ért bármilyen like-nál, és amikor a kedvenc zenéinket a Windows Media Playerben hallgattuk újra meg újra.
A kétezres évek nemcsak trendeket adtak, hanem egy egész életérzést: merész divatot, ikonikus popkulturális pillanatokat, és azt az izgatott, kicsit kaotikus korszakot, amikor először éreztük, hogy a világ tényleg elkezd felgyorsulni körülöttünk.
A JOY magazin legújabb, THE 2000s ISSUE most pontosan ezt az érzést hozza vissza. Visszanézünk azokra a pillanatokra, amik formáltak minket, újraéljük a korszak legnagyobb trendjeit. És bár mindenkinek más jut eszébe a kétezres évekről, de van, ami közös: a zenei ízlésünket olyan műsorok határozták meg, mint a VIVA Chart Show, a Megálló, a Hazai pálya, a VIVA Interaktív vagy a Club Rotation, vagyis a VIVA TV.
A csatorna neve olyan előadókkal fonódott össze, mint a JOY magazin aktuális címlapsztárjai, Brasch Bence, akit A szívem nem hátrál, a Fogadj el így, a Játék című számokról ismertünk meg, vagy a Hazatalálsz, az Itt a vége, fuss el végre,na Csak egy idegen slágerekkel híressé vált Kovácsovics Fruzsi, és a Partyarc, a Mizu, a Lájk dalokkal berobbanó Fluor Tomi. Mi velük, ők együtt nőttek fel - a kedvünkért pedig visszautaztak kicsit ebbe a korszakba!
A kétezres éveket visszahozó
playlistünkről nem hiányozhatnak Fluor Tomitól az olyan „régifluorok”, mint például
a Partyarc, a Mizu vagy a Lájk.
Fluor Tomi például 2025 decemberében szó szerint közkívánatra (vagyis inkább köznyomásra) nemcsak képzeletben, hanem valóban visszautazott kicsit az időben a VIVA TV-s korszakba, és a rajongói petíciónak eleget téve OG Fluor bulit tartott az Akvárium Klubban, ahol Puskás Peti, Istenes Bence és Kovácsovics Fruzsi csatlakoztak hozzá „előzenekarként” a színpadon, hogy azokat a bizonyos jól ismert vivás dalokat előadják.
Azt mondja, megható volt, hogy az akkori merch-cuccokban jelentek meg az emberek, mindenkin partiszemüveg volt, és 2000-2010-es években hatalmasat ütő slágerei, mint például a Mizu közel tizenöt év után is megtalálta az új közönségét a régi mellett. „Olyanokat is kívülről fújtak, amikről nem hittem volna.” De nem tagadja, azért izgult a koncert előtt, hogy el tudja nyomni a régi Fluor-számokat, bírja a szövegeket levegővel. „Ezek eléggé ugrálós dalok, droppokkal, rá kellett készülni.”
Az pedig egy alapélménye mostanában, hogy bárki megy oda hozzá közös képet csinálni, tud egy másikat mutatni neki a múltból, amin még szinte gyerek – persze kicsit megdöbbentő élménynek tartja, mennyire elszaladtak az évek közben, de egyébként nagyon élvezi ezt az időutazást a rajongókkal.
Azt látom, hogy az elmúlt években annyira megjött ennek a korszaknak a nosztalgikus ereje, hogy iszonyatosan elkezdett működni bulikon, tőlem is lényegében visszakövetelték a régi zenéket, magamtól nem csináltam volna. Aztán most meg ott járunk, hogy mindjárt sold out a július 3-i esemény is a Budapest Parkban. Szerintem nagy szó, hogy a vivás számokkal tele lehet rakni a Parkot. Úgyhogy én abszolút őrzöm a lángot, és viszem magammal ezeket a dolgokat régről.- hangsúlyozza Tomi.
Szóval július 3-án a Budapest Parkban lesz a következő OG Fluor buli, de július 25-én a Campus Fesztiválon, illetve augusztus 29-én a Szegedi Ifjúsági Napokon is időutazhatsz a kétezres évekbe Tomival.
De ha igazán fel szeretnél szállni arra a bizonyos nosztalgiavonatra, akkor TILOS kihagynod az idén nyáron az ÖTVENEDIK (!) születésnapját ünneplő EFOTT Fesztivált sem Sukorón, ahol a jubileum alkalmából július 8-án egy közel négy órás show-val végig vezetik a közönséget az elmúlt öt évtized hangulatán.
Persze a „zenetévék korát”, a ’90-es és 2000-es évek ikonikus pillanatait is visszahozzák: színpadra lép Fluor Tomi, a Groovehouse, a TNT, Lola vagy Bereczki Zoli is, akivel szintén olvashatsz egy izgalmas, múltidéző interjút a JOY magazin aktuális lapszámában!
A Brasch Bencével, Kovácsovics Fruzsival és Fluor Tomival készült exkluzív interjúnkat a JOY magazin legújabb, THE 2000s ISSUE lapszámában találod!
A legújabb JOY magazin visszarepít a 2000-es évekbe: éld át újra a legikonikusabb korszakot! Ha volt iWiW-ed és órákat lógtál a VIVA TV előtt, akkor ez a lapszám neked szól!
Már kapható a JOY legújabb lapszáma, keresd a legközelebbi árusító helyet ITT, vagy olvasd digitálisan ITT!
Ha pedig legközelebb szeretnéd, hogy rögtön postaládádba érkezzen kedvenc magazinod, akkor fizess elő rá ITT!
Emlékszel még a kétezres évek szívtipróira?
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre
Promóciók
A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével
Promóciók
Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt
Divat
Top 5 táskatrend tavasszal és nyáron, amiről muszáj tudnod
Promóciók
Pár mesés nap, ami teljesen feltölt – irány Zala!
Promóciók
8 ok, amiért érdemes a Chery Tiggo 8-at választani!
Promóciók
Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében
Divat
Eddig valószínűleg rosszul csináltad! Ezért fontos megtalálni a tökéletes alapdarabokat
Promóciók
Ahol a technológia és a szív találkozik: A Lexus Buda története
Napi horoszkóp május 15.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, az Ikreknek a múltjukkal kell szembenézniük
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
A mesterséges intelligencia szerint így nézne ki az alábbi 10 elhunyt sztár, ha ma is élne
Az AI segítségével megnéztük, hogyan festene ma néhány ikonikus híresség, akik túl korán távoztak az élők sorából.
10 érdekesség George Lucasról, amiről talán nem is hallottál
Tudtad, hogy egy súlyos balesetnek köszönhető a Star Wars és Indiana Jones is?
Videó: Palvin Barbi babát vár!
A magyar szupermodell és színész férje, Dylan Sprouse szülők lesznek!
Ezek a legcsajosabb autók: mutatjuk a top 5-ös listát
És azt is segítünk kideríteni, hogy melyik illik hozzád a legjobban!
A milleniálok kedvenc mentazöldje hivatalosan is visszatért mint a tavasz legtrendibb színe
Úgy tűnik, innentől kezdve minden mennyiségben jöhet a mentazöld!