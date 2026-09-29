25 év után újra együtt Brendan Fraser és Rachel Weisz: A múmia 4 első fotói láttán leesik az állad!

Brendan Fraser a bizonyíték arra, hogy a kor TÉNYLEG csak egy szám, ugyanis az ötvenhét éves sztár visszatért ikonikus szerepéhez: leporolta A múmia filmek főhősének, Rick O’Connell kalandornak a jelmezét és újra magára öltötte.

Sőt! Huszonöt év után először a feleségét, Evelyn O’Connellt életre keltő is újra csatlakozott hozzá a történetben! (Rachel a második, a 2001-ben debütáló A múmia visszatér rész után a 2008-as A múmia: A Sárkánycsászár sírja filmre már nemet mondott.)

A múmia filmsorozatnak immár a negyedik részén dolgoznak, éppen huszonhét évvel azután, hogy az elsőt 1999-ben bemutatták: már Brendan Frasert és a feleségét játszó t is elcsípték a lesifotósok Londonban.

A várhatóan 2027. október 15-én érkező The Mummy 4 sztorijáról egyelőre nem sokat lehet tudni, viszont Brendan annyit elspoilerezett, hogy megint összeáll a régi csapat. „Csak így érdemes, nem? Megadjuk a közönségnek azt, amiért az elmúlt közel húsz évben nyaggattak minket” – nyilatkozta a franchise következő részéről.

„Mindenesetre kívánjon nekem mindenki szerencsét. Mindent megteszek azért, hogy formába hozzam ezt az 57 éves szerkezetet” - tette hozzá viccesen. Nos, mi máris nagyon kíváncsiak vagyunk arra, ezúttal ki tér vissza a halálból és sodorja őket életveszélybe…

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