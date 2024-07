​Sztárok, akik olyan bevállalós menyasszonyi ruhát viseltek, hogy még a vendégek is zavarban voltak

Ha valakinek esküvője lesz, egy biztos: óriási szervezést igényel annak az egyetlen napnak a leszervezése, és ebben bizony kiemelt szerep jut a menyasszonyi ruhának. Szeretnénk ugyanis, hogy megtaláljuk azt, amiben tényleg tökéletesen érezzük magunkat, jól is álljon, és persze ne kerüljön kisebb vagyonba. Ez alól persze a sztárok sem kivételek (maximum az utolsó pontot illetően, ugyebár...), hisz nekik is nagyon fontos, hogy az álomruhában mondják ki a boldogító igent.

Hogy ez kinek mit takar, már teljesen egyedi: van olyan híresség, aki visszafogott darabra esküszik, más a hercegnős vonalakra, és olyanok is vannak, akik színes vagy épp fekete ruhában vonultak oltár elé. És ott vannak azok a sztárok is, akik az esküvőjükön fantasztikus alakjukat is megvillantották, egy eléggé kivágott vagy nagyon is felsliccelt, esetleg mini menyasszonyi ruhában.

Mutatjuk is, melyek voltak a legfeltűnőbb menyasszonyi ruhák a hírességek körében, melyektől még a vendégek is zavarba jöttek!

